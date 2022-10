J’ai passé 5 ans à interviewer 233 millionnaires – voici les 6 habitudes qui les ont rendus ultra riches

La meilleure partie est que n’importe qui peut les mettre en œuvre et commencer à travailler pour devenir millionnaire.

j’ai passé cinq ans étudier les habitudes de 233 millionnaires — 177 d’entre eux étaient autodidactes – pour savoir comment ils utilisent leur temps. Basé sur mon rechercher , J’ai identifié six principes qu’ils partageaient tous et qui les ont aidés à créer de la richesse.

Faire fortune n’est pas un hasard. Cela demande du travail acharné, de l’intrépidité et un état d’esprit de croissance.

Soixante et onze pour cent ont déclaré qu’ils lisaient souvent des livres d’auto-assistance. Beaucoup d’entre eux se sont tournés vers les biographies de personnes qui ont réussi.

Quarante-neuf pour cent ont déclaré qu’ils prenaient quelques minutes chaque jour pour apprendre de nouveaux mots, et 61 % ont déclaré qu’ils pratiquaient de nouvelles compétences (c’est-à-dire un sport ou un cours en ligne) pendant au moins deux heures par jour. Un autre 63% ont déclaré avoir écouté des livres audio pendant leurs déplacements professionnels.

Pour les millionnaires que j’ai interviewés, l’apprentissage et l’amélioration de soi étaient des priorités absolues.

Et 81 % ont déclaré qu’ils recherchaient activement les commentaires des autres chaque jour, à la fois à l’intérieur et à l’extérieur du lieu de travail.

En groupe, pour chaque minute qu’ils parlaient, les millionnaires écoutaient pendant cinq minutes. Cela les a aidés à renforcer leurs relations de travail et à obtenir un certain nombre de points de vue différents sur une question donnée.

Dans mon étude, 86% des millionnaires autodidactes travaillaient en moyenne 50 heures ou plus par semaine. Mais ils n’ont pas travaillé seuls. Beaucoup ont réussi parce qu’ils se sont concentrés sur leurs forces et ont trouvé un moyen d’externaliser leurs faiblesses.

S’ils ne possédaient pas une compétence particulière, ils déléguaient à quelqu’un qui excellait dans ce domaine, afin qu’ils puissent se concentrer sur la situation dans son ensemble et avoir plus de temps et d’énergie mentale pour l’exécuter.

S’entourer de personnes qui partageaient leur vision a permis de tenir la distance avec leurs objectifs.