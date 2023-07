J’ai passé 5 ans à interviewer 233 millionnaires – voici 5 choses pour lesquelles ils ne gaspillent jamais d’argent

J’ai passé cinq ans à étudier 233 millionnaires pour connaître leurs habitudes et leur façon de penser. Ils venaient d’horizons et d’expériences différents, mais tous avaient au moins 160 000 $ de revenus bruts annuels et 3,2 millions de dollars d’actifs nets. J’étais particulièrement intéressé par ce à quoi ils dépensaient leur argent. Mais presque tout le monde m’a dit que ce qui contribuait le plus à leur richesse, c’était qu’ils arrêté gaspiller de l’argent sur certaines choses:

1. Aliments transformés et emballés

Pour donner la priorité à leur santé, ils ont cessé d’acheter des aliments transformés de mauvaise qualité et ont plutôt opté pour des aliments biologiques ou sains sans conservateurs. Ils recherchaient souvent des produits pouvant provenir de leur lieu d’origine et fréquentaient les marchés de producteurs et les épiceries réputées pour leurs produits et leur viande de haute qualité.

2. Des produits bon marché

Ils ont refusé de dépenser de l’argent sur les dernières tendances de la mode ou sur des meubles bon marché et mal construits. Au lieu de cela, beaucoup ont préféré investir dans des pièces de qualité intemporelles pour leur garde-robe et leur maison, conçues pour durer. Souvent, le coût était de deux à trois fois supérieur à celui des vêtements et des meubles de mauvaise qualité. Mais ils étaient à l’aise pour faire des achats plus importants, car cela reviendrait toujours moins cher que de remplacer constamment l’artisanat bon marché.

3. Réparations majeures de la maison ou de la voiture

Dans le même ordre d’idées, de nombreux millionnaires m’ont dit qu’étant donné l’option, ils préféraient dépenser de l’argent pour remplacer complètement des choses comme les vieux toits, les machines à laver, les lave-vaisselle, les réfrigérateurs, les fours et même les véhicules, plutôt que de mettre leurs fonds durement gagnés vers des réparations coûteuses. Bien que cela soit souvent plus coûteux, ils ont expliqué que quelque chose de neuf durerait beaucoup plus longtemps que quelque chose de réparé, ce qui leur procurait une tranquillité d’esprit inestimable.

4. Outils et équipements extérieurs

Alors que certains aimaient encore faire des travaux extérieurs, comme tondre leur pelouse, désherber, aménager et tailler, la grande majorité – une fois qu’ils sont devenus riches – ont embauché des paysagistes pour s’occuper de tout l’entretien extérieur. Cela signifiait qu’ils ne dépensaient plus d’argent pour réparer ou remplacer de vieux équipements. Beaucoup ont donné leurs outils à leur famille et à leurs amis. Ce qu’ils achetaient, c’était du temps. Puisqu’ils n’avaient plus besoin de consacrer une heure sur deux par semaine ou par mois pour entretenir leur propriété, cela leur donnait plus de temps pour se reposer, se détendre ou s’adonner à des activités récréatives.

5. Billets de loterie