J’ai passé 5 ans à interviewer 225 millionnaires. Voici les 4 types de personnes riches et leurs principales habitudes

L’un des dénominateurs communs pour les épargnants-investisseurs, les grimpeurs de grandes entreprises et les millionnaires autodidactes virtuoses dans mon étude était d’être frugal.

Pour ces millionnaires, la frugalité a commencé au moment où ils ont reçu leur premier chèque de paie. Pour les Dreamer-Entrepreneurs, cela a commencé au moment où leur rêve a créé suffisamment de liquidités pour leur permettre d’épargner et d’investir.

Être économe nécessite trois choses :

Sensibilisation: Être conscient de la façon dont vous dépensez votre argent. Miser sur la qualité : Dépenser votre argent sur des produits et services de qualité. Achats avantageux : Dépenser le moins possible en magasinant pour le prix le plus bas.

En soi, être frugal ne vous rendra pas riche. Ce n’est qu’une pièce du puzzle “Rich Habits”, et il y a beaucoup de pièces. Mais cela vous permettra d’économiser une plus grande somme d’argent. Et plus vous avez d’économies, plus vous pouvez investir d’argent.

Tom Corley est comptable, planificateur financier et auteur de “Enfants riches : comment élever nos enfants pour qu’ils soient heureux et réussissent dans la vie” et “Habitudes riches : les habitudes de réussite quotidiennes des personnes fortunées.”

