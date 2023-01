J’ai passé 4 ans dans la pire prison du monde – j’ai été fouettée jusqu’à ce que mon dos soit NOIR de sang et mon mari a été exécuté

UNE PRISONNIÈRE qui a passé quatre ans dans l’une des prisons les plus notoires du monde a révélé les horreurs qu’elle a endurées aux mains de ses ravisseurs.

Zahra Afshar a courageusement parlé des coups de fouet, des coups et des conditions inquiétantes qu’elle a subis derrière les barreaux de la méprisable prison d’Evine en Iran.

Zahra Afshari-Amin et son mari Ghasem Crédit : Zahra Afshari-Amin

Zahra a courageusement parlé de son calvaire à The Sun Online Crédit : Zahra Afshari-Amin

La prison d’Evine est un complexe désolé à la périphérie de Téhéran

Retenant ses larmes, elle a raconté au Sun Online comment son mari bien-aimé, Ghasem Seifan, avait été exécuté et qu’elle avait été forcée de laisser sa fille derrière elle lorsqu’elle s’était enfuie au Royaume-Uni.

Evin est souvent surnommée la “pire prison du monde” – et elle est souvent réservée aux prisonniers politiques, les frappant dans un complexe désolé à l’extérieur de Téhéran.

Il a également été appelé “La Maison de la Torture”.

Elle parle héroïquement de son calvaire alors que le régime de l’ayatollah fait face à son défi le plus soutenu avec des manifestations de masse en Iran.

De courageux manifestants appellent à la fin de cette république impitoyable – qui est gouvernée par une théocratie islamique stricte depuis plus de 40 ans.

Zahra souhaite bonne chance à ceux qui s’opposent au régime – mais sait qu’elle ne pourra jamais retourner dans son pays d’origine après ce qu’elle a enduré entre les murs d’Evine.

La mère et son mari ont été arrêtés en 1982 en tant que prisonniers politiques aux côtés de leur fille Sara, âgée de deux ans.

Elle était enfermée dans une cellule dégoûtante et surpeuplée, si serrée que les gens devaient dormir sur le côté comme des sardines.

Et rapidement, elle a découvert que les coups quotidiens faisaient partie de la routine.

Zahra a déclaré à The Sun Online : « C’était affreux, je ne peux même pas décrire à quel point c’était mauvais.

« Je souffre toujours physiquement et mentalement. À l’intérieur de la cellule, il y avait tellement de monde que les gens devaient dormir sur le côté pour s’adapter.

“J’étais très inquiète pour ma fille – j’avais les yeux bandés mais pas ma fille pour qu’elle puisse tout voir.

“Le pire, c’est qu’elle nous a vus, nous et d’autres personnes, être torturés.”

Elle a poursuivi : « J’ai été tellement battue à la tête que j’ai toujours des problèmes d’audition.

“Je suis petit et l’homme qui m’a torturé était beaucoup plus grand que moi, un géant.

“Il me battait avec un très gros câble.

“Un jour, il m’a battu très violemment quand je suis revenu dans ma cellule, j’ai voulu prendre une douche et un de mes amis est venu m’aider.

“Quand elle a vu mon corps, elle était sous le choc, mon dos était tout noir.”

Des vidéos divulguées ont déjà émergé de l’intérieur de l’Evin montrant des passages à tabac et de mauvaises conditions

Des photos montreraient une surpopulation massive dans l’aile des hommes d’Evin

Une vidéosurveillance divulguée montre un homme emmené par des gardes à Evine

Zahra, qui a toujours des problèmes d’audition suite aux coups violents qu’elle a reçus en prison, a dû subir une opération à l’oreille et attend maintenant la prochaine.

Incapable de retenir ses larmes, Zahra détaille comment son défunt mari a été exécuté – et à ce jour, elle n’a pas été en mesure de trouver même où il est enterré.

Ghasem, un artiste a été condamné à dix ans de prison mais il a été exécuté après avoir purgé sept ans.

Elle a déclaré: “Ils ne nous ont rien dit, je les ai suppliés de me dire pourquoi et ils n’ont rien dit. Je ne sais toujours pas où ils l’ont enterré.

“Ce fut une période très difficile, ils m’ont dit que je ne pouvais pas lui rendre visite pendant quelques mois, puis ils ont dit que je pouvais prendre son sac – et c’est tout.

“Dans leur propre cour, ils lui ont donné dix ans, il était entre leurs mains, qu’aurait-il pu faire?”

Zahra s’est enfuie au Royaume-Uni en 2003 après sa libération et a refait sa vie au Pays de Galles.

Mais elle est toujours hantée par son horrible expérience et pense que les conditions actuelles pourraient même être pires.

Elle a déclaré: “Après tant de temps, je ne peux toujours pas en parler, je fais des cauchemars toutes les nuits à cause de mon expérience en prison – chaque fois que je pense à ce que vivent les gens en prison maintenant, certains ne sont que des enfants de 15 à 16 ans. -17.

“Mais maintenant c’est différent – je pense que maintenant c’est pire pour les personnes en prison, en particulier les femmes.

« Parce que beaucoup de gens sont dans la rue. Quand j’étais en prison, il n’y avait pas d’Internet ni tellement de médias que personne au monde ne pouvait entendre et comprendre ce qui s’était passé.

« Ils sont très jeunes en ce moment mais ils n’ont pas le choix, ils veulent juste être libres.

Zahra Afshari-Amin était au bord des larmes alors qu’elle parlait à The Sun Online Crédit : Zahra Afshari-Amin

Après sa libération, Zahra s’est enfuie au Royaume-Uni, forcée de laisser sa fille derrière elle.

“J’ai essayé de gérer ma vie là-bas mais j’ai entendu dire qu’ils voulaient m’arrêter à nouveau, donc je n’avais pas le choix”, a-t-elle déclaré.

Quand il était temps pour Sara de postuler à l’université, le régime a commencé à poser des questions sur sa mère.

La jeune femme a même été menacée de prison si elle ne révélait pas où se trouvait sa mère.

“Il y a beaucoup de femmes en Iran qui veulent avoir une bonne éducation mais ce gouvernement mollah est misogyne”, a déclaré Zahra.

Avec l’aide de l’ambassade du Royaume-Uni, la femme a pu rejoindre sa mère au Royaume-Uni.

Téhéran a brutalement tenté d’écraser un soulèvement suite à la mort de Mahsa Amani, 22 ans, en garde à vue en septembre.

Elle aurait été battue à mort par la police des mœurs après avoir été détenue pour avoir porté un foulard « inapproprié ».

L’Iran a déclaré qu’il abolirait les flics brutaux – mais certains ont douté que ce soit vraiment le cas.

La dissidence politique est un crime en Iran – et fait partie des infractions passibles de la peine capitale, 21 manifestants étant déjà menacés d’exécution après des procès fictifs depuis le début du soulèvement en septembre.

Et les tribunaux ont adopté une ligne brutale envers les personnes liées aux manifestations, avec plus de 15 000 personnes arrêtées et des centaines tuées par les forces de sécurité.

La prison d’Evin est également connue sous le nom de “La maison de la torture” Crédit : Alamy

La prison de l’horreur est souvent réservée aux prisonniers politiques Crédit : AFP ou concédants de licence