J’ai passé 20 ans hors réseau après avoir construit une île privée avec des DÉCHETS… J’en ai sauvé des milliers mais maintenant je cherche l’amour

Un HOMME a passé les 20 dernières années à vivre seul sur une île faite de détritus, de sa maison à ses toilettes, mais il cherche désormais une petite amie.

Shadow vit en reclus, dans un marais hors réseau en Colombie-Britannique, où il se concentre sur une vie heureuse et saine de la manière la plus durable possible.

Le vrai Womble vit en reclus, dans un marais hors réseau en Colombie-Britannique Crédit : Tiktok/@exploringalternatives.fa

Shadow vit seul depuis 20 ans mais veut maintenant une petite amie Crédit : Instagram

Sa maison se trouve sur une île flottante entourée d’un lac qu’il appelle Shadow’s Water.

La mission du chaman est de protéger la faune et les zones humides autour de l’endroit où il vit, à Widgeon Marsh.

Le vrai Womble gagne en popularité en ligne avec près de 7 000 abonnés YouTube, 13 700 abonnés Instagram et ses vidéos Tiktok ont ​​reçu plus de 1,6 million de vues et 73 000 likes.

Sa bio Instagram a été récemment mise à jour en ajoutant « Je suis célibataire et je cherche une femme ».

Le YouTube de Shadow montre principalement l’île sur laquelle il vit.

Sa description dit :

« Je vis ici de manière autonome depuis 17 ans.

«L’île entière est faite de matériaux écologiques recyclés et récupérés.

« Je fais de mon mieux pour laisser la plus petite empreinte écologique possible.

« L’île fonctionne grâce à des panneaux solaires, j’ai des toilettes à compost, de beaux jardins et de jolis poulets.

«Je crois aux guérisons naturelles, aux énergies et à un mode de vie sain.

«Je veux sensibiliser à l’importance de vivre en équilibre avec la nature.»

Sur Instagram, Shadow montre à son public comment il partage l’île avec des serpents, des castors, des loutres, des oiseaux, des chauves-souris et des poissons.

Shadow vit sa vie pour s’assurer qu’il reste aussi respectueux de l’environnement que possible en ayant un hangar de compostage et des toilettes à compost afin de ne pas polluer l’écosystème.

Le système de filtration qu’il a conçu signifie que le niveau d’eau est toujours constant autour des marais, ce qui est donc parfait pour la faune.

Il possède également des poulets qui vivent dans son poulailler qu’il a lui-même fabriqué et un condo pour chauves-souris où les chauves-souris lui rendent visite et vivent au lieu de venir chez lui.

Il utilise constamment les objets qu’il trouve, comme les barils de pétrole qui flottent sur l’eau, et les transforme en plates-bandes pour y faire pousser sa verdure et sa nourriture.

Les tonneaux ont également permis de construire un banc sur lequel il peut s’asseoir et se détendre.

Cela l’a aidé à sauver des milliers de personnes.

Il se déplace en utilisant l’un des trois bateaux.

Un petit bateau qu’il appelle Puddle Pirate qu’il utilise pour aller chercher du bois, ainsi qu’un kayak et un bateau plus grand pour des excursions dans la ville locale s’il rapporte de la nourriture ou des fournitures.

Fait intéressant, il possède une grande bibliothèque dans sa maison flottante avec des centaines de livres, où il obtient des informations sur la façon de maintenir l’île durable et de l’aider à construire des choses.

En bas, il y a aussi un garde-manger où il stocke la nourriture, une cuisine et un grand atelier avec tous les outils imaginables.

A l’étage il dispose d’un espace artisanat, d’un bureau et d’une chambre avec un lit simple.

Il possède une large gamme de films, de jeux de société et d’instruments de musique qu’il utilise pour éviter d’avoir la fièvre des cabanes en hiver.

Vers l’arrière de sa maison se trouve une salle de méditation que Shadow utilise car il croit qu’il faut ressentir l’énergie des lieux et des choses pour ne faire qu’un avec eux.

Il fabrique également ses propres cartes de tarot.

Le rez-de-chaussée de sa maison dispose d’un atelier, d’une cuisine et d’un cellier Crédit : Tiktok/@exploringalternatives.fa

Shadow passe la plupart de son temps dehors à chercher des déchets qu’il peut transformer en quelque chose d’utile sur l’île. Crédit : Instagram