J’ai passé 20 ans à subir une chirurgie extrême et j’ai des seins de 54 pouces – je suis méconnaissable en un clin d’œil

UNE FEMME qui a subi 20 ans de chirurgie extrême pour avoir des seins de 54 pouces a laissé les téléspectateurs stupéfaits lorsqu’elle a révélé un cliché de retour.

Allegra Cole, 53 ans, est presque méconnaissable sur les photos d’elle-même.

Une photo de retour d’Allegra d’il y a 21 ans Crédit : instagram/allegracolenterprises

La femme a maintenant des seins de 54 pouces Crédit : instagram/allegracolenterprises

Allegra poste un selfie sur son Instagram Crédit : instagram/allegracolenterprises

Grâce à la chirurgie plastique, la femme américaine aurait subi un lifting brésilien des fesses, une abdominoplastie et des implants de 4 600 CC placés dans chaque sein.

Cependant, une photo de 2002 la montrait avec une silhouette complètement différente.

L’image montrait la femme allongée en bikini, montrant son corps voluptueux et sa peau bronzée.

Vingt et un ans plus tard, l’homme de 53 ans avait l’air encore plus glamour.

De nos jours, la native de Californie a renforcé sa poitrine et son butin.

Elle possède également des faux cils flottants et une moue qui a été repulpée à l’aide de produits de remplissage pour les lèvres.

Sur son compte Instagram, l’influenceuse a posté les photos avant et après sous-titrées “2002 vs 2022”.

Avec la photo, elle a déclaré: “Je serai toujours en train d’évoluer, de grandir en changeant.

“C’est à cela que sert la vie et je suis ravi de voir où je vais évoluer ensuite.”

Le message a eu plus de 23 000 likes et beaucoup de commentaires.

“Je pense que tu étais belle pour commencer”, a déclaré un utilisateur d’Instagram.

“Tu étais chaud à l’époque aussi”, a déclaré un autre.

Bien que beaucoup aient aimé le look naturel d’Allegra, ils ont également loué sa transformation spectaculaire.

“Avant, tu étais belle, mais maintenant ta beauté est magique”, a déclaré l’un d’eux.

“Tu étais superbe en 2002 et tu es superbe maintenant”, a déclaré un deuxième.

“Cette transformation est folle, j’adore ça”, a déclaré un troisième.

Les métamorphoses corporelles inspirantes ont tendance en ligne, découvrez cette grand-mère qui a commencé la musculation et sort maintenant avec un homme de 15 ans plus jeune qu’elle.

La native de Californie a boosté sa poitrine et son butin Crédit : instagram/allegracolenterprises