J’ai passé 10 ans dans des pensionnats. C’est ce que je veux que mes petits-enfants sachent

Cet article à la première personne est l’expérience de Paul Dixon, un survivant des pensionnats qui vit dans la communauté crie de Waswanipi, au Québec. Pour plus d’informations sur les histoires à la première personne de CBC, veuillez consulter la foire aux questions.

AVERTISSEMENT : Cet article contient des détails sur les abus.

De souvenirs douloureux et lointains, je ne peux vous dire que ce dont je me souviens et dont j’ai souffert.

Pour notre enfance, ces années les plus vulnérables et les plus critiques de la vie, nous avons été forcés de vivre une vie qui était un mensonge. L’histoire n’est pas la mienne seule.

Chaque automne, des enfants étaient enlevés dans de petits villages ou réserves de chasse dispersés. La foule — un agent des Indiens, de la GRC, un prêtre et une religieuse — est arrivée et a ramassé des enfants cris. Après des bousculades, des cris, des aboiements de chiens et des pleurs de parents tenant leurs enfants, la police a sorti ses armes. Ils ont menacé nos parents et nos grands-parents de prison s’ils ne nous laissaient pas partir. Certains sont allés en prison.

Les parents ne pouvaient que regarder les enfants monter dans des bus, des trains ou des avions. Les visites familiales ont cessé. Les couples se cachaient pour pleurer.

J’avais six ans quand j’ai été envoyé au Mohawk Institute Residential School dirigé par des prêtres anglicans à Brantford, en Ontario. Plus tard, j’ai déménagé au pensionnat de La Tuque à Québec.

Papa a dit qu’avec les choses laissées là où nous avons joué pour la dernière fois, c’était comme si nous étions tous morts. Le cœur de maman a été ruiné pour toujours. Nos grands-parents, parents, tantes et oncles ont perdu un lien où les enfants étaient autrefois le centre de la vie. Plus de câlins et de bisous. Nous ne savions pas que ce serait le début de la fin de bien des choses dans notre mode de vie cri. Et le pire était encore à venir.

Paul Dixon détient son dossier scolaire du ministère des Affaires indiennes et une brique du pensionnat de La Tuque. (Soumis par Paul Dixon)

À leur arrivée, les garçons et les filles ont été rapidement séparés pour l’année, les frères aînés dans des dortoirs séparés. Rares vagues rapides à mes sœurs, mais pas de conversation crie. Honte, cheveux longs coupés et pas de modèles autour. Le personnel non formé aboyait des ordres; des réveils rudes et vulgaires et une routine rigide étaient la nouvelle norme. Ils portaient des sangles de poche pour nous frapper au poignet ou au dos nu.

Manquer à la maison me faisait beaucoup de mal, alors je vivais dans mon propre petit monde. Pas de tentes souples, juste de grands bâtiments en briques avec des escaliers en acier, de hautes clôtures en fil de fer barbelé.

Nous avons été témoins d’actes pécheurs et criminels. Je panique toujours en entendant des cloches, des sifflets, des cris, des sanglots. Je déteste les bus, les trains, les avions. Tout peut déclencher un flashback : la mention des pensionnats, de la reine, du pape ou de la religion. Cauchemars, crises de colère, agressions verbales de la famille en anglais ou en français persistent encore. Confus et effrayé, je pleurais souvent seul. J’entends encore des cris étouffés d’enfants la nuit.

Piqués avec des ongles, des crayons, des pointeurs – ils ont jeté des livres, des clés, cassé des règles en bois sur nous, laissant des cicatrices. Ils nous ont giflé la tête, le visage ou les oreilles, nous ont tiré les oreilles, le nez, la langue. Mains rouges bouffées, coupées par des lanières rigides. Grimpez ou bougez votre main, vous obtenez plus.

Un mot cri et vous êtes obligé de manger du savon et attaché. Punis devant les autres pour rien à poings nus ou à coups de pied. Tant de survivants rabaissés sont encore trop humiliés pour s’exprimer maintenant.

Ils enseignaient l’histoire, l’art et la religion de l’Europe. Nous faisions la lessive, cuisinions ou étions ouvriers agricoles – travail des enfants. Je ne peux pas devenir médecin ou avocat avec ça. Les directeurs étaient des prêtres, les enseignants non qualifiés. Obligé de regarder Les Trois Stooges et des cow-boys tuant des Indiens à la télévision.

Nous avons chanté Ô Canada à côté de la photo de la reine et du drapeau.

Ils nous connaissaient par les numéros imprimés sur nos vêtements au lieu de nos noms. Nous avions de la nourriture froide et aigre quand nous étions affamés. Mangez vite ou perdez-le.

Tuez les oiseaux, les écureuils à manger. Mentez et volez, partagez un bonbon. Les gars plus âgés volaient de la nourriture dans les jardins ou dans la cuisine et la donnaient aux plus jeunes. La pomme de terre crue est meilleure que de manger du vomi. À Mohawk Mush Hole , la nourriture de la prison est meilleure. Il y avait des pommiers, mais nous n’avions pas le droit d’avoir leurs fruits.

Des centaines d’enfants, mais pas de médecin ni de dentiste. Une vieille infirmière qui nous a privés de médicaments ou de soins. Le paradis des pédophiles . Décès suspects . Douches de groupe et bilans de santé – était-ce du voyeurisme ?

ÉCOUTEZ | Une survivante des pensionnats partage son expérience au pensionnat La Tuque.

AVERTISSEMENT : cet audio contient des informations sur les abus.

Québec AM8:38Une survivante des pensionnats indiens de Mashteuiatsh partage son histoire Diane Bosum est une ancienne élève du pensionnat indien de La Tuque qui a témoigné devant la Commission de vérité et réconciliation. Son rapport a été publié cette semaine, détaillant les expériences de milliers d’enfants à travers le Canada.

Ces écoles de forteresse avaient des donjons, des tunnels secrets, des tours, des portes ou des barres d’acier, d’énormes fourneaux bruyants. Ne remettez jamais en question, ne vous plaignez pas et ne parlez jamais de nos pensées cries. Les lettres et les colis ont été découragés ou saisis. Les gars plus âgés nous ont dit si un parent était mort à la maison. Pas de retour à la maison pour les funérailles.

L’édit du pensionnat : Tuez l’Indien dans l’enfant. La première victime est notre innocence. La guérison des blessures est un processus de vie pour cette contagion intergénérationnelle. L’alcool et la drogue sont les seuls médicaments pour les survivants pris au piège entre deux mondes. Le temps seul ne guérit pas. Tant de gens meurent jeunes, ne connaissant jamais la paix.

L’onde de choc de ce transfert forcé dans les prisons pour enfants indiens est toujours ressentie par les Premières Nations à travers le Canada. Nous, les enfants cris, sommes des victimes et notre monde a été laissé pour compte. Comment replongez-vous dans une vie dont on vous apprend qu’elle est diabolique ?

En regardant en arrière à 65 ans, je vois l’enfant indien en moi qui n’a jamais vieilli. Il est toujours mourant d’envie de rentrer chez eux, sans désir d’apprendre. C’était comme une vie là-bas.

Ce n’est pas fini

Dans les moments difficiles, pour sauver ma peau, j’ai laissé derrière moi des morceaux de mon cœur indien – enterrant les espoirs et les joies de la vie en cours de route. En 1973, je me suis finalement échappé — en sautant d’un train dans la neige épaisse — mais j’étais toujours au Canada. J’ai recommencé, une soirée alcoolisée qui a duré des décennies. Amis, cousins, frères et sœurs – survivants – meurent jeunes dans des morts violentes ou des suicides. Et ce n’est pas fini.

Pour tous les Cris, une grande partie d’entre nous est morte pendant la longue et froide ère des pensionnats. Et tout en bloquant les souvenirs que vous détestez, les bons meurent aussi. Alors que j’étais sur le point d’abandonner, je suis tombé sur un groupe d’anciens ; ils ont chuchoté à propos d’un monde brisé.

Je passe ce qui reste de la vie dans le désert, me méfiant des agents.

J’ai rencontré ma femme en 1982, une autre survivante des pensionnats. Peu de temps après, je suis entré dans ce qui allait être un voyage de guérison de toute une vie commençant au Lac des vents, le lieu de naissance de mes pères. J’ai senti le vent du changement; Aujourd’hui, je vis sobre et j’ai la chance d’avoir quatre enfants et sept petits-enfants.

Nous avons baptisé notre première petite-fille Crying Faith.

Les derniers mots cris que papa m’a adressés ont été : « Tu dois pardonner à l’homme blanc. Plus facile à dire qu’à faire. Après l’épuration ethnique, ce n’est plus le même cœur.

Le site de l’ancien pensionnat du Mohawk Institute à Brantford, en Ontario. (Sue Reid/CBC)

Avec leurs enfants enlevés, nos ancêtres ont souffert jusqu’au bout. Même après la fermeture des derniers pensionnats, les familles cries sont encore timides pour s’embrasser ou dire je t’aime. Le traumatisme intergénérationnel est-il une malédiction durable ?

Le Canada voulait enterrer ce chapitre rapidement. Mais le excuses du premier ministre aurait dû faire plus pour reconnaître le mal fait à nos enfants, nos parents et nos grands-parents. Les écoles n’ont pas seulement nui à des individus mais à des villages entiers pendant des générations. La réconciliation consiste à affronter les dures vérités autochtones sans date d’expiration.

J’ai de la chance d’être de retour chez moi à Waswanipi. Avec l’aide d’aînés cris, j’ai désappris les habitudes des pensionnats et j’ai arrêté de courir. Ils m’ont montré un chemin avec un destin, m’ont inculqué l’esprit combatif de nos ancêtres.

Je me suis trouvé maintenant, qui je suis, d’où je viens, où j’appartiens, qui est mon peuple. Et un amour de la vie restera avec moi pour le reste de mes jours. Je me suis efforcé de gagner leur confiance, de regagner ma place légitime parmi mes ancêtres. Je veux que mes petits-enfants et ceux des autres survivants sachent ce qu’ils doivent chérir – pourquoi se battre dans la vie.

Rien ne vient sur un plateau d’argent. Reprenez la liberté à deux mains.

La petite-fille de Paul Dixon, Amber Stephen, assiste à une manifestation à Eeyou Istchee. (Soumis par Paul Dixon)

Nous avons été créés ici bien avant le Canada. Vous ne pouvez pas trouver le dialecte cri en traversant les océans. Notre terre est notre vie, notre boussole. Nos ancêtres en étaient sûrs, nous aussi. Personne ne peut nous enlever ce qu’il y a dans nos cœurs. Il y a un pouvoir bien au-delà du passé laid qui peut nous guérir. Les légendes cries doivent perdurer pour que les rêves ne meurent jamais.

Les gouvernements et les églises se sont longtemps protégés. Avec leurs péchés originels, les églises cachent encore des archives et doivent des millions. Leurs écoles, un lieu parfait pour les actes criminels. Les Indiens y ont perdu leurs enfants – certains ont perdu le seul enfant qu’ils avaient. Beaucoup ont emporté d’horribles secrets dans leurs tombes; personne ne croyait un enfant indien plutôt qu’un prêtre dans un pays qui disait avoir un problème indien.

Grâce à la chance et au courage, certains ont vécu pour raconter une partie de l’histoire. Mais le Canada n’a jamais promis que cela ne se reproduirait plus. Je ferai la paix avec le passé, mais ce n’est pas fini. J’essaie toujours de retirer le couteau qui me transperce le cœur.

Un soutien est offert à toute personne touchée par son expérience dans les pensionnats ou par les derniers rapports.

Une ligne de crise nationale pour les pensionnats indiens a été mise en place pour fournir un soutien aux anciens élèves et aux personnes touchées. Les gens peuvent accéder aux services d’aiguillage émotionnel et de crise en appelant la ligne d’écoute nationale de crise 24 heures sur 24 : 1-866-925-4419.

