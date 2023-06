UNE FEMME qui a participé aux « Championnats du monde du sexe » a révélé qu’elle était rapidement tombée dans une farce de style Fyre Festival et a partagé les détails de l’événement « chaotique ».

Marija Zadravec a affirmé qu’elle avait été couronnée l’interprète adulte la plus élitiste après avoir terminé le tournoi miteux situé à Göteborg, en Suède.

5 Marija Zadravec (à gauche) affirme qu’elle a été couronnée « gagnante » des championnats du sexe

5 La star du porno croate défend les organisateurs du concours après que l’événement a dégénéré en chaos Crédit : Instagram

5 Les concurrents pouvaient être vus assis autour de tables ornées de drapeaux

La compétition racée devait commencer le 8 juin, avec 20 concurrents d’une douzaine de nations en lice pour le titre.

Mais l’événement prévu de six semaines qui visait à déterminer les continents les plus élites des artistes du sexe s’est effondré en quelques jours car il aurait été criblé de problèmes.

Le concours a finalement été fermé et une bataille entre les organisateurs et les concurrents a été déclenchée.

La Fédération suédoise du sexe – l’organisation à l’origine du tournoi – a accusé certains participants de « désobéir aux règles de la compétition » en buvant de l’alcool et en « consommant des substances psychoactives illégales ».

Mais plusieurs concurrentes de stars du porno l’ont depuis critiqué pour un manque d’hygiène et pour ne pas avoir effectué de tests de dépistage du VIH.

Mais la gagnante autoproclamée et star de cinéma pour adultes croate Marija Zadravec, connue des fans sous le nom de Sweet Mary, a défendu les organisateurs après sa glorieuse « victoire ».

Marija s’est rendue sur Twitter pour partager la nouvelle qu’elle quittait la compétition tout en publiant des clichés de l’intérieur de la maison de style Big Brother.

Des photos de l’intérieur montraient des concurrents légèrement vêtus allongés sur des canapés autour d’une table recouverte de drapeaux.

Sur une autre photo, on peut voir Marija poser seins nus devant une caméra de sécurité, debout devant une rangée de cinq lits.

Trois autres hommes peuvent également être vus dans la chambre avec elle, l’un d’entre eux semblant dormir dans le lit.

Il a été rapporté que la compétition était l’idée originale de Dragan Bratic, propriétaire de plusieurs clubs de strip-tease en Suède.

Les concurrents devaient être évalués dans 16 catégories lors de « combats » répartis sur une période de six semaines.

Ceux-ci comprenaient leurs capacités à masser, séduire, effectuer des actes sexuels, l’apparence de leurs organes sexuels, combien de fois ils pouvaient avoir un orgasme et leurs compétences dans des poses séduisantes créatives.

Chaque combat devait durer entre 45 minutes et une heure pour chaque catégorie.

Selon L’étoile du jour les concurrentes devaient gagner 690 £ pour chaque séjour dans la salle, et les hommes devaient gagner 345 £ par jour.

Ils ont également déclaré que le gagnant s’était vu promettre 860 000 £.

Mais un certain nombre de participants ont affirmé qu’il y avait des problèmes depuis le début.

Les concurrents se sont plaints qu’il n’y avait pas d’eau chaude, pas de couchages adaptés et que l’hygiène générale n’était pas aux normes.

Ils ont également accusé les organisateurs de ne pas effectuer de contrôles pour les maladies sexuellement transmissibles, et une vidéo semble montrer Bratic s’en prendre à un concurrent ukrainien lorsqu’elle a essayé de diffuser en direct leur conversation.

Mais Marija a défendu Bratic et la Fédération suédoise du sexe auprès d’un quotidien croate local.

Elle a déclaré que Bratic lui avait dit que sur la base du nombre de points qu’elle avait accumulés pendant le tournoi, elle était considérée comme la gagnante du concours, et que cela serait bientôt indiqué sur le site Web de la marque.

Elle a également déclaré que ses frais étaient payés chaque jour qu’elle « passait dans la maison » et que son voyage était également payé.

La star du porno a également critiqué les affirmations d’autres concurrents selon lesquelles l’eau chaude n’était pas disponible, affirmant que même si le chauffe-eau était tombé en panne dans une pièce, il avait été réparé le lendemain et que l’eau chaude était disponible dans toutes les autres pièces.

Elle a accusé les autres concurrents sortis de « se venger » des organisateurs après avoir affirmé qu’ils étaient « d’accord sur tout ».

La participante ukrainienne, Talia Mint, a mis en ligne une vidéo de l’intérieur de la maison avant de sortir, disant qu’elle et les autres participants avaient été ravis de faire partie du « projet ».

Mais la vidéo de la jeune femme de 24 ans semblait montrer Bratic essayant de saisir son téléphone alors qu’elle quittait la maison.

Elle a affirmé dans le clip qu’un concurrent avait été autorisé à participer au tournoi sans avoir été testé pour le VIH.

« Il refuse de me payer pour mon temps et mon travail et maintenant que vous avez toutes les informations sur ce projet, je veux obtenir une compensation », a-t-elle déclaré.

Il a été rapporté que les problèmes financiers des organisateurs de la compétition ont été déclenchés car il n’y avait pas assez de personnes qui payaient pour regarder la diffusion en direct de l’événement.

Mais selon un post sur Twitter de la Fédération suédoise du sexe, les candidats ont été disqualifiés pour un certain nombre de raisons.

Ils ont énuméré les raisons comme suit : « Désobéir aux règles du concours et de la Fédération suédoise du sexe, nuire à la réputation de la Fédération suédoise du sexe, manquer de respect à l’organisation et aux représentants de l’organisation, apporter et consommer des substances psychoactives illégales et apporter et consommer de l’alcool.

« Demande de paiements sans factures qui est contraire à la loi suédoise, et parler de frais lors de la diffusion en direct », a également été mentionné.

Et Bratic a défendu sa position et a déclaré au Daily Star que les interprètes n’étaient pas invités en tant qu’acteurs pornographiques, mais en tant que « concurrents du premier championnat européen du sexe » et les a accusés de ne pas agir comme des athlètes professionnels.

5 Marija a posé seins nus devant la caméra de sécurité