J’ai parlé à mon père de l’agression sexuelle d’Anderson en 1969

En 1969, un jeune Matt Schembechler était assis dans la maison familiale d’Ann Arbor, attendant que son père entre. Il avait des nouvelles qu’il avait besoin de partager – il avait été agressé sexuellement par le médecin que son père, Bo Schembechler, alors dans le premier année de ce qui s’est transformé en une carrière emblématique d’entraîneur de l’équipe de football de l’Université du Michigan, l’avait envoyé pour un examen physique de routine.

Il pensait que cela mettrait fin à la carrière du médecin à l’Université du Michigan.

Ce n’est pas le cas.

Le Dr Robert Anderson a travaillé comme médecin à l’Université du Michigan jusqu’en 2002, notamment en tant que médecin-chef des équipes de Schembechler.

Des centaines d’athlètes de l’Université du Michigan ont accusé Anderson de les avoir agressés sexuellement, notamment en leur caressant les organes génitaux et en leur faisant subir des examens rectaux, même lorsqu’ils se sont présentés avec des maux de coude ou de gorge. D’autres étudiants du Michigan ont accusé Anderson d’avoir accordé des reports de projet de la guerre du Vietnam en échange d’actes sexuels. Des centaines d’hommes ont poursuivi l’université pour ne pas avoir arrêté Anderson. Les affaires sont actuellement en médiation devant la Cour fédérale.

Jeudi après-midi, Matt Schembechler, avec Daniel Kwiatkowski, un joueur de ligne offensive du Michigan de 1977-79, et Gilvanni Johnson, un receveur de 1982-86 qui a également joué pour les Lions de Detroit en 1987, tiendront une conférence de presse pour détailler leur allégations. Selon un communiqué de presse, Kwiatkowski a été agressé par Anderson à quatre reprises et Johnson a été agressé à 15 reprises.

« Le truc avec le Dr Anderson (et) Bo est resté avec moi pendant des années », a déclaré Matt Schembechler à Free Press lors d’une conversation téléphonique mercredi soir. « Cela a été blessant, je me suis senti trahi. La couverture de ce qui s’est passé à MSU avec le Dr Nassar m’a vraiment réveillé. »

Il a déclaré que certains joueurs qu’il connaissait avaient également parlé ces derniers temps des abus d’Anderson et que cela l’avait aidé alors qu’il pensait à se manifester pour « aider à s’assurer que plus personne n’ait à subir quelque chose comme ça ».

Le communiqué de presse indique que Kwiatkowski a été agressé pour la première fois lors de son premier examen physique d’équipe en 1977, et lorsqu’il a signalé la conduite à son entraîneur, Bo Schembechler a déclaré que Kwiatkowski devrait « s’endurcir ».

Selon le communiqué de presse, Johnson a déclaré à son entraîneur qu’il avait été agressé par Anderson lors de son premier examen physique en 1982, mais après que Schembechler a déclaré qu’il en parlerait avec le personnel médical, aucun changement n’a été apporté.

En mai, une enquête menée par le cabinet d’avocats WilmerHale a conclu que l’inconduite d’Anderson avait été signalée « plusieurs fois entre 1978 et 1981 », mais qu’un « administrateur supérieur de l’université … n’avait pas pris les mesures appropriées ».

En 1968, Anderson commençait tout juste sa carrière au Michigan. Bo Schembechler a épousé la mère de Matt, Millie, puis, en 1969, a quitté l’Université de Miami en Ohio, où il avait été entraîneur-chef, pour venir à Ann Arbor.

Une fois à Ann Arbor, Matt voulait jouer dans des sports pour les jeunes. Schembechler l’a envoyé à Anderson pour un examen physique obligatoire.

Anderson a caressé les parties génitales de Matt et l’a pénétré numériquement.

Il en a parlé à sa mère, Millie, tout de suite.

« Même quand j’étais petit, je savais que c’était vraiment mal », a-t-il déclaré. « Je savais que si je lui disais, elle me le dirait si c’était mal. »

Millie, une infirmière, était bouleversée et a dit à Matt qu’il devait en parler à Bo quand il rentrerait de l’entraînement.

Matt l’a fait.

Bo a explosé de colère, se souvient Matt. « Je ne veux pas entendre ça », a déclaré Matt Bo, ajoutant que Bo avait également dit « ne plus jamais me parler de ça ».

Rien n’est arrivé à Anderson, alors un peu plus tard, Millie a remonté la rue chez son voisin, le directeur sportif de l’époque du Michigan, Don Canham, qui deviendrait également une légende dans l’histoire du département des sports.

« Je pensais qu’il était les genoux de l’abeille alors j’étais à l’aise pour lui parler », a déclaré Matt.

Canham est venu chez Schembechler pendant que Bo était à l’entraînement. Matt lui a raconté la même histoire. Don s’est tu et a dit qu’il s’en occuperait.

Le jeune Matt pensait que cela signifiait qu’Anderson serait renvoyé.

Plus tard, il entendit Bo et Millie se disputer et entendit Bo dire quelque chose sur le besoin d’Anderson dans son équipe.

Anderson a continué à être fortement impliqué dans toutes sortes d’aspects du département sportif, y compris l’équipe de football. Dans les lettres, notes de service, cartes postales, procès-verbaux de réunions et autres documents officiels documentant le séjour de Canham et Schembechler au Michigan, le nom d’Anderson apparaît régulièrement. On le trouve dans des lettres documentant les idées discutées lors des voyages en avion des équipes de football ; sur les listes de séjours dans les hôtels pour les jeux de boules, et même dans des critiques moins que flatteuses de son doctorat, une revue de la presse gratuite de boîtes de documents stockés à l’exposition de la bibliothèque historique Bentley du Michigan.

Canham est décédé en 2005. Bo Schembechler est décédé un an plus tard. Anderson est décédé en 2008.

Au cours des années suivantes, Matt a obtenu ses examens physiques de quelqu’un d’autre. Mais en 1975, Matt, maintenant en deuxième année au lycée, avait besoin d’un examen physique.

Le médecin voisin étant parti, Bo a renvoyé Matt à Anderson. Anderson a de nouveau agressé sexuellement Matt.

Au cours de ces premières années à Ann Arbor, tout le personnel de football, y compris les Schembechler et les Anderson, a beaucoup traîné ensemble.

« Nous étions tous très proches », a déclaré Matt. « C’était notre réseau social. C’était vraiment sympa, une situation vraiment merveilleuse, sauf pour le Dr Anderson. »

La semaine dernière, l’entraîneur actuel du Michigan, Jim Harbaugh, a défendu la réputation de son ancien entraîneur lorsqu’il a été interrogé sur la situation d’Anderson dans un camp de football à Ferris State.

« Je peux vous dire ceci », a déclaré Harbaugh. « Bo Schembechler … il n’y avait rien que je voyais à l’époque où j’étais enfant ici, mon père était membre du personnel ou quand je jouais ici … il ne s’est jamais assis sur quoi que ce soit. Il n’a jamais tergiversé sur quoi que ce soit. Il a fait attention C’est le Bo Schembechler que je connais. Il n’y a rien qui ait jamais été balayé sous le tapis ou ignoré. Il s’est occupé de tout en temps opportun. C’est le Bo Schembechler que je connaissais.

