J’ai parlé à 70 parents qui ont élevé des adultes très prospères – voici la compétence “rare” qu’ils ont tous enseignée à leurs enfants

Étonnamment, la curiosité est une compétence rare de nos jours. Les experts en carrière l’appellent même un “compétence montante” et Chercheurs de la Harvard Business School l’a nommé comme un trait très recherché à l’ère numérique.

La curiosité permet de réfléchir plus profondément et de manière critique, sans juger trop rapidement, et d’arriver à des solutions plus créatives.

Voici comment les parents que j’ai interrogés ont nourri la curiosité de leurs enfants :

1. Ils ont encouragé leurs enfants à réparer les choses.

À 24 ans, Robert Stephens a fondé Geek Squad, une entreprise de réparation de technologies qu’il a ensuite vendue pour 3 millions de dollars.

La curiosité de Robert pour le fonctionnement des choses a commencé quand il était un jeune garçon, quand il a dévissé toutes les poignées de porte de la maison de ses parents. “Ils n’étaient pas en colère, ils ont juste dit que je devais les remettre”, m’a-t-il dit.

Il est rapidement devenu connu comme le gars “réparer” dans la famille. “J’ai démonté une radio pour l’étudier. Les gens disaient : ‘Robert peut tout réparer’. Cela m’a donné un sentiment de fierté et d’estime de soi.”

Réparer les choses peut aider les enfants à développer des compétences en matière de prise de décision et de résolution de problèmes. Si vous avez quelque chose dans la maison qui doit être réparé, comme une mauvaise ampoule ou un robinet qui fuit, utilisez-le comme une opportunité d’enseignement avec vos enfants.

Il est également normal d’admettre si vous ne savez pas comment réparer quelque chose. Savoir où trouver des informations précises est tout aussi important que de le savoir dès le départ.

2. Ils ont insufflé la confiance nécessaire pour s’attaquer aux gros problèmes du monde réel.

Jessica Jackley est la co-fondatrice de Kivaune plate-forme de prêt peer-to-peer qui a prêté plus d’un milliard de dollars en prêts de microfinance aux petites entreprises.

“Ma mère a renforcé ma confiance chaque jour. Elle m’a dit que je pouvais faire tout ce que je voulais faire, peu importe à quel point cela semblait irréalisable et ambitieux. Et de manière très spécifique, nous parlions de différentes opportunités de leadership”, a-t-elle déclaré.

Ils avaient aussi pour règle de ne jamais s’ennuyer. “Nous apprenions toujours des choses ensemble, jouions à des jeux, explorions ou avions de petites aventures. Cet esprit m’a préparé à être un entrepreneur – à être proactif et à voir les opportunités dans le monde.”

3. Ils ont posé les questions difficiles.

Ellen Gustafson a cofondé Projets FEED en 2007, qui vend des sacs et d’autres articles pour amasser des fonds pour les repas scolaires. Aujourd’hui, elle est une leader d’opinion sur l’innovation sociale.

La mère d’Ellen, Maura, attribue une grande partie du succès de sa fille à une règle parentale : “Résistez à la tentation de faire des choix pour vos enfants.”

Au lieu de toujours dire à Ellen quoi faire, Maura l’a encouragée à être indépendante et à penser par elle-même. “La meilleure façon de le faire est de leur poser des questions”, a-t-elle déclaré.

Par exemple, supposons que votre enfant soit sorti pendant un orage. Vous pourriez leur demander :

« Vous vous êtes mis dans une situation très risquée. Comment l’avez-vous analysé ?

« Qu’est-ce qui vous a décidé à faire ce que vous avez fait ? »

“Y a-t-il quelque chose que vous avez appris de cette expérience qui vous ferait évaluer le risque différemment la prochaine fois ?”

Les questions intelligentes montrent que vous respectez le jugement de votre enfant, ce qui renforce sa confiance. Il leur apprend également à gérer les risques et à faire des choix parmi différentes possibilités avec divers compromis et différents résultats.

Margot Machol Bisnow est écrivain, maman et experte parentale. Elle a passé 20 ans au gouvernement, notamment en tant que commissaire de la FTC et chef de cabinet du Conseil des conseillers économiques du président, et est l’auteur de “Élever un entrepreneur : comment aider vos enfants à réaliser leurs rêves.” Suivez-la sur Instagram @margotbisnow.

