J’ai parlé à 70 parents qui ont élevé des adultes très prospères – voici 4 choses qu’ils ont refusé de faire avec leurs enfants

En tant que parents, nous entendons beaucoup parler des choses que nous devrait faire avec nos enfants. Mais il est également important de retourner cela et de considérer ce que nous ne devrait pas fais. Alors que je faisais des recherches et écrivais mon livre, “Élever un entrepreneur” J’ai interviewé 70 parents qui ont élevé des adultes très prospères sur la façon dont ils ont aidé leurs enfants à réaliser leurs rêves. Malgré la diversité des origines ethniques, socio-économiques et religieuses, il y avait quatre choses que les parents de ces personnes intelligentes, motivées et entreprenantes n’ont jamais faites quand leurs enfants étaient jeunes :

1. Ils n’ont jamais traité le passe-temps de leur enfant comme une perte de temps.

Sports, jeux vidéo, débats, musique, observation des oiseaux – tous les enfants des parents à qui j’ai parlé avaient une passion en dehors de la salle de classe. Les parents n’ont jamais détourné leurs enfants de ce passe-temps parce qu’ils savaient que cela les maintenait mentalement actifs. Radha Agrawal est la fondatrice de Aube du jour, un mouvement mondial de danse matinale avec plus de 500 000 membres de la communauté dans 30 villes à travers le monde. Auparavant, elle était PDG de Super Sprowtz, un mouvement de divertissement pour enfants axé sur une alimentation saine. Mais en grandissant, sa passion était le football. Avec le soutien de ses parents, elle et sa sœur jumelle Miki ont joué trois heures par jour, à partir de l’âge de cinq ans. Finalement, ils ont joué à l’Université Cornell, où ils étaient connus sous le nom de “Legendary Soccer Twins”. Bien que sa carrière aujourd’hui n’ait rien à voir avec le football, Radha m’a dit qu’elle avait développé beaucoup de courage et de résilience grâce à ce sport : “Vous devez être discipliné. Vous apprenez à être organisé et concentré. Et vous apprenez la politique du travail d’équipe, et ce qu’il faut pour être le capitaine.”

2. Ils n’ont jamais fait tous les choix pour leurs enfants.

Il peut être extrêmement tentant de prendre constamment des décisions pour vos enfants. Après tout, c’est vous l’adulte, vous connaissez vos enfants mieux que quiconque et vous ne voulez pas qu’ils souffrent. Mais les parents qui réussissent résistent à cette tentation. Ellen Gustafson a cofondé Projets FEED, fournissant de la nourriture dans les écoles pour les enfants. Aujourd’hui, elle est une leader d’opinion et une conférencière régulière sur l’innovation sociale. Sa mère, Maura, m’a dit : “Nous l’avons encouragée à être indépendante et à penser par elle-même. Je lui disais : ‘Fais confiance, mais vérifie. Ce n’est pas parce que tout le monde le fait que vous devez le faire. Vous voulez que votre enfant grandisse pour être prudent, mais pas craintif.” “En tant que parent, vous pouvez voir quels sont leurs points forts”, a-t-elle poursuivi. “Mais vous devez les laisser comprendre. La meilleure façon d’y parvenir est de leur poser des questions telles que : ‘Quel choix pensez-vous qui vous serait le plus utile à l’avenir ?'”

3. Ils n’ont jamais privilégié l’argent ou les diplômes bien rémunérés au bonheur.

Je n’ai rien contre les diplômes universitaires et professionnels – mon mari et moi avons tous les deux des diplômes d’études supérieures, et cela a fonctionné pour nous. Mais un diplôme peut représenter une perte de temps coûteuse pour votre enfant s’il n’a aucun lien avec ses intérêts. Et si leur seule raison d’être à l’école est d’obtenir le morceau de papier ou d’établir les contacts nécessaires pour décrocher un emploi bien rémunéré. Quelqu’un qui aime suffisamment quelque chose et qui y travaille dur trouvera un moyen d’en faire un métier, même sans diplôme dans ce domaine. Et ils n’auront pas peur de s’attaquer à une opportunité qui ne rapportera rien pendant quelques années, comme ils pourraient l’être s’ils devaient rembourser chaque mois une dette étudiante élevée.

4. Ils n’ont jamais négligé la littératie financière.