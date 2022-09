Les choses que les parents disent à leurs enfants peuvent soit les encourager et leur donner confiance, soit diminuer leur estime de soi et les freiner dans la vie.

Plus important encore, ils ont permis aux conséquences naturelles de se produire. Si leur enfant n’étudiait pas et échouait à un quiz, par exemple, il en profitait pour réfléchir et apprendre.

Ces parents étaient à l’opposé des parents “hélicoptères” (c’est-à-dire surprotecteurs et très impliqués). Au lieu de cela, ils ont défini des attentes claires et ont fait confiance à leurs enfants pour qu’ils prennent leurs responsabilités.

Sa mère m’a dit qu’instiller de la compassion était une partie importante de l’éducation de ses enfants : “Nous avons toujours adopté trois ou quatre familles à Noël par le biais de notre église et acheté des vêtements et des jouets que nous avons livrés ensemble aux enfants.”

Les futurs entrepreneurs ont appris à gagner et à perdre avec grâce et à ne pas être obsédés par les erreurs. Il était également essentiel de pivoter et d’essayer une nouvelle approche.

Jonathan Neman a essayé de démarrer un certain nombre d’entreprises à l’université. Aucun d’eux n’a décollé. Mais il a appris ce qui fonctionnait et ce qui ne fonctionnait pas. Après l’université, lui et ses amis ont co-fondé Sweetgreenqui compte désormais plus 900 emplacements à travers le pays.

“Même si mon père ne pensait pas que quelque chose était une bonne idée, il m’a soutenu”, m’a dit Neman. “Mon parcours d’entrepreneuriat est une question de résilience. Nous continuons. Nous échouons, nous essayons et réessayons, nous échouons, nous essayons et essayons et essayons.”