J’ai parlé à 70 parents d’adultes très prospères – voici 4 phrases qu’ils n’ont jamais dites à leurs enfants

Ne serait-il pas agréable que votre enfant devienne un entrepreneur ? Les entrepreneurs, à mon avis, ne sont pas seulement des fondateurs d’entreprises à but lucratif. Ce sont des personnes résilientes et travailleuses qui commencent quelque chose, qui proposent des idées et les concrétisent, et qui transforment la passion en projets. Comme recherche pour mon livre, “Élever un entrepreneur” J’ai interviewé 70 parents qui ont élevé des adultes très prospères sur la façon dont ils ont aidé leurs enfants à réaliser leurs rêves. Ce que j’ai découvert, c’est que la communication joue un rôle important dans la future étincelle entrepreneuriale d’un enfant. Voici quatre phrases que ces parents n’utilisaient jamais lorsque leurs enfants étaient jeunes :

1. “Je ne te fais pas confiance, alors j’ai revu tes devoirs et j’ai corrigé les erreurs pour toi.”

Les parents ont tous souligné l’importance de la responsabilité et de l’imputabilité. Ils voulaient que leurs enfants s’approprient, résolvent les problèmes, apprennent de leurs erreurs et soient plus confiants à mesure qu’ils grandissent. Mais ce n’est pas seulement une question de devoirs. John Arrow a abandonné l’université quelques crédits avant d’obtenir son diplôme pour commencer Mutuelle mobileune entreprise technologique qui a généré plus de 200 millions de dollars de revenus. Quand il était en cinquième année, lui et ses amis ont écrit un journal scolaire, qui s’est vendu immédiatement. Mais ils n’ont pas réussi à vérifier les faits. Le directeur était furieux et ses amis ont eu des ennuis avec leurs parents. Mais les parents de John ont ri et lui ont dit de réparer ses erreurs. “Savoir que mes parents me soutiendraient, même lorsqu’une autorité était contre moi, m’a fait doubler et travailler plus dur pour leur montrer qu’ils avaient raison de croire en moi”, a déclaré John.

2. “Nous augmentons votre allocation pour que vous puissiez acheter ce que vous voulez.”

“Ne distribuez jamais d’argent gratuit”, m’a dit un père. Les parents à qui j’ai parlé venaient tous d’un large éventail de milieux socio-économiques et ont enseigné à leurs enfants la valeur de l’argent. Même les enfants les plus aisés devaient travailler pour dépenser de l’argent. Nyla Rodgers est la fondatrice de Maman Espoir, une organisation à but non lucratif qui finance et défend les organisations communautaires. Quand Nyla était au lycée, elle voulait partir à l’étranger avec sa classe de français. Mais au lieu de payer le montant total, sa mère a dit qu’elle devait gagner la moitié du coût du voyage. N’ayant pas d’autre choix, Nyla a fait du babysitting, tondu des pelouses, promené des chiens, enseigné la natation et saisi des données. “J’ai travaillé 15 heures par jour, sept jours sur sept pour amasser de l’argent. À la fin de l’été, j’en avais assez pour y aller. C’est ce qui a commencé mon aventure entrepreneuriale”, a-t-elle déclaré.

3. “Pas d’activités parascolaires tant que vos notes ne s’améliorent pas.”

Beaucoup de parents à qui j’ai parlé ne comprenaient pas les passions de leurs enfants, mais ils leur ont tous donné beaucoup du temps pour s’y plonger. Certains enfants ont poursuivi leur passion en plus d’être de grands élèves. D’autres ont mis toute leur énergie dans leur passion et n’étaient pas si bons à l’école. Les parents les ont soutenus malgré tout. Jon Chu, réalisateur de succès à succès comme “Crazy Rich Asians” avait une passion pour la réalisation de films depuis qu’il était en deuxième année. Ses parents immigrés tenaient un restaurant et ils espéraient qu’il réaliserait le rêve américain en travaillant dur, mais il ne leur est jamais venu à l’esprit que cela pourrait être dans un film. Au lycée, la mère de Jon s’est fâchée un soir quand elle l’a trouvé en train de travailler sur une vidéo au lieu de faire ses devoirs. Il s’est mis à pleurer : « Mais c’est ce que j’aime ! Je veux le faire toute ma vie. Quand elle est venue le chercher à l’école le lendemain, elle avait des livres de cinéma qu’elle avait récupérés à la bibliothèque. “Si tu veux faire ça,” dit-elle, “étudie-le et sois le meilleur.”

4. “Je te donnerai de l’argent si tu as de bonnes notes.”