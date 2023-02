J’ai parlé à 30 professionnels de la santé et du bien-être pour éviter l’épuisement professionnel

Leurs carrières vont des médecins spécialistes des maladies infectieuses aux psychologues en passant par les professeurs de pleine conscience – et ils avaient tous de bons conseils à donner sur la façon de rester motivé et de faire avancer les choses.

Cela peut être extrêmement difficile pour les professionnels de la santé, c’est pourquoi j’ai posé la même question à 30 professionnels de la santé et du bien-être : “Comment gérez-vous votre énergie et ne vous épuisez-vous pas dans votre profession ?”

Malgré les grandes différences dans leurs rôles, il y avait plusieurs thèmes dans leurs réponses qui se sont démarqués comme des moyens de prévenir l’épuisement professionnel. Voici les quatre principales approches qu’ils utilisent.

1. Construire une communauté forte

En tant que personne qui travaille avec des patients atteints de maladies en phase terminale, Eufrosina Young remercie son solide système de soutien pour sa capacité à maintenir son énergie.

Young est un neurologue certifié et spécialiste de la SLA au département de neurologie de l’hôpital universitaire du nord de l’État, et dit qu’ils “se mobilisent comme une armée de personnes” là-bas.

Il n’y a pas de remède contre la sclérose latérale amyotrophique (SLA), mais sachant qu’elle n’est pas la seule à travailler dur pour développer des traitements et offrir de meilleures options à ses patients, Young continue même dans ses jours les plus difficiles.

“Nous ne portons pas le poids du monde, mais faisons partie d’un monde de personnes qui plaident pour ce travail”, dit-elle.

2. Reposez-vous quand vous en avez besoin

Travailler deux emplois en tant que chercheur sur le sommeil et ingénieur en algorithmes, tout en s’occupant d’un nouveau bébé, aurait certainement conduit Raphaël Vallat à l’épuisement s’il ne s’était pas reposé, dit-il.

“J’ai l’impression que lorsque je suis sur le point de m’épuiser, chaque tâche ressemble à une montagne qu’il faut gravir et semble super urgente et importante”, déclare Vallat. Dans ces moments-là, “vous avez vraiment besoin de prendre du temps et de réaliser que ces tâches peuvent attendre”.

En règle générale, Vallat trouve des moments dans sa journée où il peut faire une pause et passer du temps dans la nature pour s’ancrer avant de retourner au travail.

3. Soyez passionné par ce que vous faites et souvenez-vous de votre objectif

Jusqu’au printemps 2022, l’infectiologue Céline Gounder travaillait 100 heures par semaine, sept jours sur sept.

Être en première ligne pendant la pandémie lui a pris presque tout son temps, mais elle a évité l’épuisement professionnel en se rappelant pourquoi son travail est important.

“Je ne pense pas que le travail ressemble au travail lorsque vous sentez que vous avez un impact”, déclare Gounder.

“Si vous travaillez des heures folles à faire quelque chose qui n’a aucun sens pour vous, je pense que vous devez vraiment prendre du recul et vous demander ce que vous faites.”

4. Avoir d’autres joies

Dans l’ensemble, chacun des experts a déclaré s’adonner à un passe-temps comme faire de l’exercice, danser et même jouer de la guitare.

Il est extrêmement important d’avoir une vie que vous appréciez et qui dépasse ce que vous accomplissez dans votre travail, déclare Christina Maslach, psychologue sociale, professeure de psychologie à la retraite à l’UC Berkeley et auteur de “The Burnout Challenge : Managing People’s Relationships with Their Jobs”.

“Regardez votre vie dans son ensemble, et assurez-vous qu’il y a de bonnes choses à ce sujet, et assurez-vous d’avoir du temps pour elles.”

