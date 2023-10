Cette chronique à la première personne est l’expérience d’Isobel Cunningham, qui vit à Montréal. Pour plus d’informations sur les histoires à la première personne de CBC, veuillez voir la FAQ.

À 73 ans, j’ai marché pendant plus d’un mois jusqu’à la légendaire ville espagnole de Saint-Jacques-de-Compostelle.

Je marchais environ 20 kilomètres chaque jour et dormais dans des dortoirs communs. Certains de mes amis et de ma famille craignaient que je n’aie pas l’endurance nécessaire pour terminer la marche sur un terrain rocheux, que je puisse me perdre, me faire agresser ou tomber et me casser une jambe.

J’ai compris leur inquiétude. Le sentier faisait environ 800 kilomètres de long et j’ai eu ma hanche droite remplacée 10 ans plus tôt.

Mais aucune de ces choses terribles ne m’est arrivée sur le chemin de Saint-Jacques. Au lieu de cela, je me suis réveillé avec la beauté du monde naturel et j’ai été accueilli dans des villages ruraux et des villes cathédrales majestueuses. J’ai partagé chaleur et soutien avec de nombreux autres pèlerins pendant que nous marchions ensemble pendant quelques heures ou quelques jours.

Le certificat encadré de Cunningham qu’elle a reçu après avoir terminé son pèlerinage. (Isobel Cunningham)

Entrer sur la place de la Cathédrale de Santiago a été un moment de joie, d’accomplissement et de gratitude. Le certificat d’achèvement encadré qui m’a été remis ce jour-là occupe une place de fierté sur mon mur.

C’était il y a deux ans. On dit que le Camino vous rappelle, et j’ai ressenti cette attirance.

Alors début 2023, j’ai décidé d’essayer le Camino portugais. Je me suis porté volontaire pendant deux merveilleuses semaines pour cuisiner, nettoyer et encourager les nouveaux pèlerins dans une auberge traditionnelle de Porto avant de partir pour mon deuxième Camino.

Cet itinéraire ne fait qu’environ 250 kilomètres et il est beaucoup moins montagneux. Qu’est-ce qui pourrait mal se passer?

Il s’avère qu’il y en a beaucoup. J’en ai fait trop en marchant 37 kilomètres le premier jour. Je voulais rejoindre la ville où les pèlerins bifurquent de la route côtière vers la route intérieure. Après une journée sous un soleil de plomb au bord de la mer, j’avais envie des sentiers ombragés de la forêt.

Le deuxième jour, ma hanche m’a fait savoir qu’elle n’était pas contente. La route intérieure m’a emmené le long de l’ancienne route nationale à deux voies, où la circulation était dense.

Ce n’était pas la paix bucolique à laquelle je m’attendais. En raison de la route bruyante et dangereuse, j’ai eu recours à divers détours de campagne qui, bien que beaux, étaient complètement dépourvus d’autres randonneurs. J’étais seul et découragé, sans personne pour partager mon enthousiasme face à ce nouveau départ.

Après quelques jours, je suis finalement arrivé en boitillant jusqu’à une auberge célèbre où l’aimable hôtesse a remarqué ma boiterie. Nous avons étudié les prévisions météorologiques maussades et j’ai décidé d’abandonner le Camino Portugais. La gentille Senora Fernanda m’a mis dans un bus le lendemain matin et après une journée de trajet, j’ai vu les flèches familières de la cathédrale de Santiago.

Mes joues humides n’étaient pas seulement le résultat de la pluie battante. J’avais perdu espoir, perdu la joie de marcher qui est au cœur du Chemin. Je me sentais comme un lâcheur.

La route portugaise menant à la cathédrale comportait une signalisation déroutante. (Isobel Cunningham)

Je me suis enregistré dans la même auberge où j’avais séjourné lors de mon précédent voyage. J’avais du temps libre. Comment pourrais-je occuper la semaine supplémentaire avant mon vol de manière à donner un sens à ce qui ressemblait à un échec d’un Camino ?

Le lendemain, je me suis glissé dans une petite chapelle. J’ai été accueillie par une religieuse souriante qui m’a invitée à rester pour la messe et ensuite pour prendre un café. J’ai découvert que je n’étais pas le seul pèlerin à avoir des difficultés.

Les gens parcourent ce chemin de pèlerinage pour une multitude de raisons : par aventure, par dévotion religieuse, pour surmonter un chagrin ou en remerciement d’une guérison. Mon premier Camino avait été de guérir un cœur brisé, et j’avais espéré revivre mes expériences magiques et mon sentiment d’accomplissement lors de ma deuxième visite. Mais comme tant d’autres, j’avais désormais peur de retourner à ma vie quotidienne à la maison. Il est difficile de quitter la simplicité bénie de marcher, de manger et de dormir.

Plusieurs organisations à Santiago proposent des séances de conseil ou simplement des lieux de rencontre et de discussion. Des bénévoles sont présents pour aider les pèlerins à réfléchir sur le sens de leurs expériences. Je me suis immédiatement impliqué.

Un jour, mon amie souriante m’a demandé si j’avais déjà lu l’épître à la messe. Chez moi à Montréal, je chante dans la chorale de mon église orthodoxe et j’ai lu l’épître plusieurs fois. Elle m’a demandé si je monterais sur le podium pour une lecture – non pas dans la petite chapelle mais dans la cathédrale principale le dimanche pour la messe des pèlerins. C’était une perspective intimidante mais je me demandais si c’était ma consolation d’avoir abandonné mon Camino. J’ai accepté l’offre.

Cunningham a donné une lecture lors de la messe dominicale à la cathédrale, l’une des nombreuses façons dont elle a pu trouver un sens à son voyage. (Soumis par Isobel Cunningham)

Quelle expérience joyeuse et totalement imprévue. J’ai été conduit à une place réservée près de l’autel par un jeune qui lisait également, lui en espagnol et moi en anglais. Dans une étrange salade linguistique, nous nous sommes assurés que tout irait bien. Quand ce fut mon tour, j’ai regardé une mer de visages, j’ai avalé difficilement et j’ai lu. Puis l’orgue retentit et, les genoux plutôt tremblants, je retournai à ma place.

En repensant à l’expédition de cette année, j’ai découvert que la merveille et le sens de tout cela résidaient dans mon travail bénévole. À Porto comme à Santiago, j’ai pu offrir quelque chose aux autres, qu’il s’agisse simplement d’un lit propre, d’un mot d’encouragement ou de participer à une expérience religieuse significative.

Au lieu du triomphe purement personnel de marcher des centaines de kilomètres avec un corps vieillissant, mon esprit a appris à accepter mes limites naturelles. Rencontrer et encourager certains jeunes bénévoles de l’auberge portugaise m’a aidé à puiser dans le peu de sagesse que l’on acquiert avec l’âge. Et interagir avec d’autres personnes qui avaient des besoins très réels était plus précieux que des excursions ou des excursions d’une journée à Santiago.

Cette vision et ces souvenirs font que cela ne me dérange vraiment pas d’avoir un seul certificat sur mon mur.

