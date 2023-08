J’ai parcouru 4 000 milles à travers le monde pour accoucher sur une plage, mais maintenant je suis bloquée au large de la Grenade avec mon bébé de quatre mois

Une future mère britannique qui a parcouru 4 000 miles à travers le monde pour accoucher sur une plage est maintenant « bloquée » au large de la Grenade avec son bébé de quatre mois.

Iuliia Gurzhii, 38 ans, et son mari, Clive, 51 ans, ont déclaré qu’ils « se sentaient comme des prisonniers » car ils n’avaient pas été en mesure d’enregistrer la naissance de son nouveau-né ou de demander un passeport.

Le couple a quitté Tameside, Manchester, et se rendait à Rodney Bay à Sainte-Lucie afin qu’Iuliia puisse réaliser son rêve d’avoir la naissance la plus «naturelle» possible sur une plage.

Mais ses eaux se sont rompues et elle a donné naissance à bébé Louisa en mer le 23 avril.

Depuis, le couple est enfermé dans une bataille contre la bureaucratie pour la ramener à la maison.

Pour aggraver les choses, ils ont laissé leur fille Elizabeth, âgée de huit ans, au Royaume-Uni parce qu’ils ne pouvaient pas faire renouveler son passeport.

Au départ, un hôpital leur a dit qu’ils ne pouvaient pas enregistrer sa naissance parce qu’elle avait plus de 24 heures.

Ensuite, un bureau de l’immigration a déclaré qu’il avait besoin d’une preuve que le bébé était le leur, avant qu’un bureau des passeports ne dise qu’il ne pouvait pas aider car le couple n’avait aucune preuve de l’endroit où Louisa était née.

Et maintenant, ils affirment que le haut-commissariat du Royaume-Uni a déclaré qu’ils avaient besoin d’un test ADN – dont ils attendent toujours les résultats.

Se sentant « bloqués et abandonnés » et à court d’argent, les deux hommes disent qu’ils ne savent pas comment ils vont rentrer au Royaume-Uni.

Iuliia, une professeure de yoga, a déclaré qu’elle passait des nuits blanches à cause du stress de ne pas pouvoir rentrer chez elle avec sa fille, qui est prise en charge par sa tante, Kristina, 24 ans.

Dit-elle: ‘C’est la saison des ouragans, nous avons des tempêtes maintenant – c’est traumatisant pour nous tous.

« Je ne peux pas m’arrêter de pleurer, nous implorons de l’aide – nous avons été abandonnés. »

Clive, un entraîneur sportif de Tameside, a déclaré: «Nous avons été passés dans différentes agences et personne ne nous aidera.

‘Nous manquons d’argent. Nous allons bientôt manquer de nourriture et personne ne nous aide.

« Nous sommes essentiellement apatrides – nous sommes plus qu’abandonnés. Nous sommes prisonniers dans un pays que nous n’avons pas le droit de quitter.

Le couple a quitté le Royaume-Uni en mars lorsque Iuliia était enceinte de 35 semaines et s’est d’abord rendue en Martinique.

Ils se sont ensuite dirigés vers Sainte-Lucie en bateau et Iuliia a accouché en mer au large de Rodney Bay.

Louisa est née à 00h40, pesant 3kg.

Quelques jours plus tard, les parents se sont rendus à l’hôpital Owen King European Union (OKEU) de Sainte-Lucie pour se faire examiner et enregistrer la naissance de leur fille.

Mais ils affirment qu’on leur a dit qu’ils ne pouvaient pas parce que ce n’était pas dans les 24 heures suivant sa naissance.

Alors que la saison des tempêtes arrivait à Sainte-Lucie, le couple a dû mettre le bateau en sécurité et a jeté l’ancre à la Grenade le 20 juin.

Clive a déclaré: «Nous nous sommes dirigés vers le bureau d’enregistrement et avons rempli les formulaires pour un certificat de naissance.

« Nous avons attendu quelques semaines et le bureau d’état civil est revenu et a dit qu’il ne pouvait rien faire car le bébé n’était pas né à l’hôpital et personne n’a été témoin de la naissance. »

Les nouveaux parents se sont ensuite rendus au bureau de l’immigration de Sainte-Lucie pour obtenir de l’aide et ont affirmé qu’on leur avait dit qu’ils auraient besoin d’une preuve que le bébé était le leur.

La famille a contacté le bureau des passeports de Castries, Sainte-Lucie, dans l’espoir d’obtenir un passeport d’urgence pour leur bébé.

Mais ils affirment qu’ils n’en ont pas reçu car ils n’avaient aucune preuve du lieu de naissance de Louisa.

Après leur arrivée à la Grenade, Clive et Iuliia se sont rendus au haut-commissariat du Royaume-Uni à St George pour obtenir de l’aide.

Mais ils affirment qu’on leur a dit qu’ils devraient faire un test ADN pour prouver que le bébé était bien le leur.

Le mois dernier, Clive s’est rendu au haut-commissariat du Royaume-Uni à Grenade et a passé un test ADN, mais attend toujours les résultats, disent-ils.

Le couple espère que lorsque les résultats du test ADN arriveront, ils seront autorisés à partir avec un passeport pour le bébé et à retourner au Royaume-Uni.

Clive a déclaré: «Nous n’avons pas assez d’argent pour les vols. Quand nous sommes arrivés ici, ils coûtaient 600 £ chacun et maintenant ils sont quelques mille dollars.

«J’ai une dette de 6 000 £ sur la carte. Nous manquons d’argent.

«Nous continuons à être appelés par le ministère des Affaires étrangères et ils nous demandent si nous avons une mise à jour pour eux.

« Ce sont eux qui devraient nous aider à sortir d’ici. »

Un porte-parole du FCDO a déclaré: « Nous avons offert un soutien consulaire à une famille britannique à Sainte-Lucie. »