J’ai ouvert une humble boutique avec ma mère – maintenant, nous gérons une entreprise de 1,5 million de livres à peine quatre ans plus tard et elle grandit

CETTE entrepreneuse a réussi à transformer une petite boutique avec sa mère en une entreprise de plusieurs millions de livres en moins de cinq ans.

Annie Park faisait de la randonnée en Asie du Sud-Est fin 2019 lorsqu’elle est allée aider sa mère à ouvrir un petit magasin de crème glacée dans sa ville natale.

Annie, diplômée de Harvard, gagne six chiffres dans une entreprise unique avec sa mère Crédit : CNBC

Annie et sa maman travaillent dur à la boutique Crédit : cnbc make it

Elle a déclaré à CNBC: « Pour être honnête, au début, j’étais comme » magasin de crème glacée « ? Je n’étais pas très excité à ce sujet. Mais il n’a jamais été question de savoir si j’allais l’aider ou non. »

Annie a expliqué que son envie d’aider venait du fait qu’elle était la fille unique de sa mère célibataire.

Après l’ouverture, le magasin a été un succès surprise grâce aux combinaisons de saveurs uniques et naturelles de maman Sarah.

Maman Sarah utilise des ingrédients frais tels que des cerises fraîches, de l’eau de rose, des abricots et des pistaches.

Annie s’est souvenue des files d’attente lorsqu’ils ont ouvert leur premier magasin : « C’était quelque chose qu’aucun d’entre nous ne s’attendait. »

Le magasin a connu un tel succès qu’ils ont ouvert un deuxième magasin et envisagent déjà d’en ouvrir un troisième.

Plus de 35 employés contribuent à générer chaque année 1,5 million de livres sterling de revenus pour l’ancien petit magasin de crème glacée.

Annie gagne maintenant 180 000 £ par an, mais il a fallu environ six mois pour que son entreprise et celle de sa mère décollent.

Annie a déclaré: « Je pense que l’une des choses qui a vraiment façonné où je suis aujourd’hui est que je pensais que toutes ces différentes expériences de vie étaient aléatoires et je pensais que j’étais perdue.

« C’est un sentiment étrange de regarder en arrière et de dire qu’aucune de ces expériences n’était une perte de temps, j’ai pu les combiner et maintenant cela alimente mon travail chez Sarah’s Handmade. »

Maman Sarah est venue avec les créations de crème glacée Crédit : cnbc make it