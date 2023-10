J’ai organisé mes propres FUNÉRAILLES et je me suis enterré vivant pour voir à quoi ressemble vraiment la mort – des amis en deuil ont même lu des éloges funèbres.

Un HOMME s’est enterré vivant lors d’un simulacre de funérailles – pour qu’il puisse voir à quoi ressemble réellement la mort.

L’écrivain espagnol Victor Amela a toujours été intrigué par la mort et voulait en faire l’expérience de son vivant.

Victor Amela a déclaré qu’il avait toujours voulu faire l’expérience de la mort. Crédit : Jam Press

Amela dans le cercueil qu’il a acheté pour son 62e anniversaire. Crédit : Jam Press

Sa famille et ses amis se sont réunis pour pleurer et lire des éloges funèbres lors des fausses funérailles de l’écrivain. Crédit : Jam Press

Amela a prévu que la cascade coïncide avec son 62e anniversaire.

Il a creusé sa tombe dans la ferme où il est né, a acheté un cercueil, a invité ses amis les plus proches, sa famille et un prêtre pour accomplir le service.

L’écrivain a fait ses adieux solennels à ses amis et à sa famille avant de s’allonger dans son cercueil et de se cacher pendant une heure.

Des amis jetaient même de la terre sur son cercueil fermé et lisaient des éloges funèbres.

Amela, aujourd’hui âgée de 63 ans, a déclaré que cette cascade lui avait donné une vigueur renouvelée pour la vie.

S’adressant à l’émission de télévision espagnole Horizonte, il a déclaré : « Mes amis m’ont gâté. C’était merveilleux et j’ai énormément apprécié.

«Quand ils m’ont couvert et que je me suis retrouvé dans le noir, j’ai pu entendre les bousculades de terre atterrir sur le cercueil.

« Pendant une seconde, j’ai été pris de panique. Mais c’est venu et c’est reparti. J’ai alors commencé à me détendre et à en profiter.

Amela a déclaré qu’il pouvait entendre les éloges funèbres que ses proches lisaient et que c’était très émouvant pour lui.

En réfléchissant au fait qu’il les entendait pleurer, il a déclaré : « ils l’ont vraiment vécu.

«J’aurais aimé pouvoir y rester plus longtemps.

«Après, je suis né de nouveau. Je voulais continuer à vivre encore 40 ans.

Amela a une curiosité morbide envers la mort depuis l’âge de 15 ans.

Il se souvient avoir joué avec une planche Ouija avec ses amis et avoir demandé aux esprits à quel âge il mourrait.

Amela a déclaré : « Le verre marquait 65. Pour un garçon de 15 ans, 65 ans, c’est comme l’immortalité, c’est très loin. »

Il a déclaré au cinéaste Alejandro Jodorowsky lors d’une interview qu’il avait été tourmenté par la mémoire lors d’une conversation il y a 8 ans.

Jodorosky lui a dit : « Victor, tu vas mourir à 65 ans parce que ton inconscient va essayer de remplir ce mandat. »

Ce n’est qu’en organisant ses propres funérailles qu’Amela a cessé de se focaliser sur la possibilité de mourir à 65 ans.

Au contraire, il a pu « renforcer les liens d’amitié avec des gens qui m’aiment et que j’aime ».

Il prône la pratique de fausses funérailles et espère avoir donné le bon exemple à ses amis afin qu’ils soient également encouragés à le faire un jour.

Bien que cette pratique soit rare dans la culture occidentale, assister à ses propres funérailles a une longue histoire au Japon.

« Seizenso », c’est-à-dire organiser des funérailles de son vivant, est une pratique courante au Japon pour aider les gens à acquérir une nouvelle perspective sur la vie. Il gagne désormais en popularité aux États-Unis et au Royaume-Uni.

Baltazar Lemos, un Brésilien, a organisé de fausses funérailles plus tôt cette année. Son objectif était de voir qui se présenterait réellement – ​​même s’il était déçu du résultat.

Amela a été enterrée pour pouvoir assister à ses funérailles Crédit : Jam Press

Il semble paisible alors qu’il allonge son enterrement Crédit : Jam Press