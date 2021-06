J’ai organisé les funérailles de mon mari cinq fois après avoir été frappé par Covid pendant 10 MOIS

La femme d’un patient de Covid qui souffre LONGTEMPS a planifié ses funérailles cinq fois alors qu’il luttait contre le virus.

Dave Smith, 72 ans, a été frappé par le virus l’année dernière et n’a pas pu se débarrasser de l’infection pendant dix mois.

Dave Smith a été testé positif au coronavirus pendant dix mois après avoir été admis à l’hôpital Crédit : PA

L’instructeur de conduite à la retraite de Bristol a déclaré qu’il était prêt à abandonner après avoir été testé positif pendant 305 jours.

Il est devenu ce que l’on pense être le plus long patient Covid au monde.

M. Smith a raconté à la BBC comment il a toussé pendant « cinq heures d’affilée, sans arrêt … si vous pouvez imaginer le drain qui épuise votre corps, l’énergie ».

Il a ajouté: « J’étais prêt à abandonner, j’ai dit à Lyn ma femme ‘laisse-moi partir, je me suis accroché, c’est tellement mauvais maintenant, je ne suis que de la gelée’. Si j’y vais la nuit, ne ‘ ne sois pas surpris. »

Sa femme, Lynda, a déclaré qu’il y avait « de nombreuses fois où nous ne pensions pas qu’il s’en sortirait ».

Il a déclaré au Guardian: « Chaque fois que je devenais mauvais, je devenais vraiment mauvais – jusqu’à la porte de la mort. Ma femme a commencé à organiser des funérailles cinq fois. »

Après avoir finalement été testé négatif, il a célébré avec une bouteille de champagne.

Il avait des conditions qui l’ont conduit à avoir un système immunitaire compromis, le mettant plus à risque de Covid-19.

‘JE SUIS VRAIMENT MAUVAIS’

Son poids est passé de 18,5 pierres à 10 pierres (117 kg à 64 kg) alors qu’il était malade en raison d’un manque d’appétit.

M. Smith a ajouté : « À un moment donné, j’ai été cloué au lit pendant deux ou trois mois.

« Ma femme a dû me laver et me raser au lit parce que je ne pouvais tout simplement pas me tenir debout.

« Parfois, je pensais: j’aimerais qu’ils me prennent au milieu de la nuit, parce que je ne peux plus continuer.

« Vous arrivez au point où vous avez plus peur de vivre que de mourir. »

Des universitaires de l’Université de Bristol, du North Bristol NHS Trust et de Public Health England, ont déclaré que M. Smith avait été admis à l’hôpital en mai 2020 avec une toux et de la fièvre.

Mais ils disent qu’il avait signalé des symptômes six semaines avant son premier test à l’hôpital, donc les experts pensent que l’infection a été plus longue – ce qui signifie qu’il aurait pu être testé positif au virus en continu pendant près d’un an.

M. Smith avait des antécédents d’une maladie appelée pneumopathie d’hypersensibilité, ce qui signifiait qu’il souffrait d’une maladie pulmonaire provoquant une inflammation du tissu pulmonaire et d’une leucémie lymphoïde chronique – un type de cancer qui affecte les globules blancs et a tendance à progresser lentement sur de nombreuses années.

Le Dr Ed Moran, consultant en maladies infectieuses au North Bristol NHS Trust et co-auteur de l’article, a ajouté : « C’est merveilleux que nous ayons pu aider cette personne.

« Bien que de tels cas soient rares, il y aura un certain nombre de personnes à travers le pays dans des situations similaires. »

Un certain nombre de personnes ont passé de longues périodes à l’hôpital après avoir été admises avec Covid-19. Mais cela ne signifie pas nécessairement qu’ils seront testés positifs pendant toute la durée de leur séjour.

Le mari de Kate Garraway, Derek Draper, un ancien conseiller politique de 53 ans, a été hospitalisé pendant un an après avoir été admis avec des symptômes de coronavirus et placé dans le coma.

Et Jason Kelk est décédé vendredi suite à sa décision d’arrêter son traitement après plus de 14 mois en réanimation.