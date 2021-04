TEETERING sur un balcon de gratte-ciel en plein jour, 17 modèles nubiles et nus lissés pour la caméra.

L’image accrocheuse, qui s’est répandue comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux, aurait arrêté le trafic dans tout ce qui va à Amsterdam.

Les images ont été partagées sur le groupe WhatsApp privé du parti avant qu’une personne inconnue ne les divulgue sur les réseaux sociaux[/caption]

Dans l’émirat conservateur de Dubaï, cela a conduit à des arrestations de femmes pour «débauche publique».

Un autre cliché de l’appartement de Dubaï ce jour-là a montré un homme d’âge moyen, chauve et à lunettes, jouant du piano entouré de 21 femmes nues.

Stupide et mal rasé, l’homme d’affaires américain Vitaliy Grechin, 41 ans, n’est pas l’idée que tout le monde se fait d’un playboy international. Mais c’est l’homme mystérieux – révélé aujourd’hui par The Sun – qui a orchestré la cascade qui a choqué et titillé le monde.

Vitaliy a de grandes poches, prenant la note du voyage toutes dépenses payées de 13 500 dollars (9 700 £) pour son soi-disant «Butt Squad». Mais c’était pour lui une journée de plaisir.

Il dit: «Je vis comme 90% des hommes hétérosexuels sur cette planète aimeraient vivre, mais je ne le fais pas. Et je ne veux pas m’en excuser.

Le citoyen américain a été détenu par les autorités de Dubaï après que les photos sont devenues virales au début du mois.

Peu de temps après, des images ont émergé dans les médias de Vitaliy posant avec l’ancien président américain Barack Obama et les stars hollywoodiennes George Clooney et Sylvester Stallone.

Vitaliy a été détenu parce qu’il était soupçonné d’être impliqué dans la prostitution et la pornographie[/caption]

Sa page Facebook est recouverte d’images de Vitaliy dans des lieux exotiques avec des jeunes femmes glamour.

Ajoutant plus d’intrigue, il affirme avoir rencontré Obama à la Maison Blanche, servi avec le renseignement de l’armée américaine et fait un don au Parti démocrate.

Il m’invite à consulter une page de médias sociaux russe avec des photos de lui avec Gwyneth Paltrow et Tom Hanks.

Il dit: « Je suis bien plus que quelques filles nues sur un balcon. »

Aujourd’hui, Vitaliy languit à Dubaï – longtemps après l’expulsion de ses compagnes.

En me parlant par téléphone portable, il révèle qu’il a été testé positif à Covid alors qu’il était détenu pendant environ 20 jours derrière les barreaux, avant qu’il ne soit lui aussi libéré sans inculpation.

Bien qu’il ne présente aucun symptôme, il dit qu’il est enfermé dans une quarantaine forcée de dix jours avant de quitter, espérons-le, Dubaï la semaine prochaine.

Accompagné d’un projet de loi à six chiffres pour régler le problème, il dit à propos de l’établissement d’isolement: «Ce n’est pas une prison mais je ne peux pas quitter la pièce et tout ce que je fais est surveillé.

Un autre cliché de l’appartement de Dubaï ce jour-là a montré un homme d’âge moyen, chauve et à lunettes, jouant du piano entouré de 21 femmes nues.[/caption]

Vitality insiste sur le fait que ses Butt Squad ne sont que des «amis» et ne sont pas impliqués dans la prostitution – et que le balcon ne constituait pas non plus un coup de publicité ou une promotion d’aucune sorte.

Le père de l’un d’entre eux m’a dit: «Ce que les filles ont fait est mal, basé sur les lois de Dubaï. Mais nous parlons d’un groupe de filles très jeunes, excitées, ouvertes d’esprit et régulières qui n’ont rien à voir avec l’escorte, le mannequinat ou quoi que ce soit d’autre.

«À Dubaï, tout est filmé. Si d’autres gars venaient, si ces filles se prostituaient, tout se montrerait.

Il admet avoir couché avec deux des Butt Squad: «J’ai eu des relations sexuelles avec deux de ces filles. Et pas en même temps. Nous sommes des gens normaux.

Les images désormais célèbres ont fait leur apparition sur les réseaux sociaux à la fin du 3 avril. Ce qui se passe à Dubaï reste normalement à Dubaï – tant que c’est à huis clos.

Bien que conservateur en surface, le terrain de jeu du Golfe est également une ville de misère où environ 30000 call-girls et escortes exercent leur métier.

Le partage de matériel pornographique est passible de peines de prison et de lourdes amendes en vertu des lois locales, qui sont fondées sur la loi islamique ou la charia.

Rien d’étonnant donc à ce que 17 femmes nues alignées bien en vue sur le balcon du penthouse aient provoqué des arrestations.

L’une d’elles, l’avocate de 27 ans, Yana Graboshchuk, a déclaré que les autorités les avaient sévèrement réprimées et les avaient traitées comme des «animaux» derrière les barreaux.

Plus tôt, sa famille a déclaré qu’elle pensait qu’elle était partie en vacances à Dubaï et qu’elle avait été «choquée» en voyant les photos.

Vitaliy, qui est teetotal, a déclaré à propos du Butt Squad: «Pour comprendre la mentalité de ces femmes, il faut comprendre la culture dont elles sont issues. C’est une société beaucoup plus ouverte.

«Ils regardent Instagram et le magazine Playboy et pensent parfois que c’est normal si vous êtes belle de montrer le contour de votre silhouette.

«Cela ne veut pas dire qu’ils veulent participer à une orgie filmée ou à du porno. Il y a une nette différence dans notre culture entre quelque chose qui est sexuel et quelque chose qui est esthétique et beau. «

Vitaliy (photo à l’extrême droite) reste à Dubaï après la fureur de Butt Squad[/caption]

L’homme d’affaires prend la pose aux côtés de l’acteur hollywoodien George Clooney[/caption]

Vitaliy a payé les femmes et le photographe russe Alexander Ten pour qu’ils fassent une escapade à Dubaï.

Il dit qu’il lance des voyages similaires vers des destinations exotiques chaque mois.

Le groupe a passé cette journée dans une piscine et un restaurant avant de se rendre au penthouse du directeur informatique russe Alexei Kontsov dans le quartier huppé de Marina.

Après avoir enlevé leur maillot de bain, dit Vitaliy, certaines femmes sont allées sur le balcon pour prendre une photo avec la vue spectaculaire.

«Ce n’était ni planifié ni prémédité», insiste-t-il.

«Personne n’a été obligé de faire quoi que ce soit. J’ai organisé le voyage mais pas le tournage car il n’y avait pas de tournage.

«Ce n’était pas destiné à être un coup publicitaire. Nous n’avions rien à promouvoir.

Vitaliy dit qu’un voisin inconnu dans un pâté de maisons surplombant l’appartement de Konsov a ensuite filmé les femmes et a téléchargé les images sur les réseaux sociaux.

Il dit: «Nous n’avons aucune idée de qui l’a filmé ni pourquoi. Ce sont eux qui produisent et distribuent la pornographie, pas nous. »

Des images ont émergé dans les médias de Vitaliy posant avec l’ancien président américain Barack Obama[/caption]

Vitaliy Grechin avec Sylvester Stallone[/caption]

À l’intérieur de l’appartement, l’image désormais célèbre des fesses nues du Butt Squad a été prise et une autre des femmes alors que Vitaliy jouait du piano.

Il révèle: «Je jouais Beethoven et Mozart – piano classique. Ce n’est pas une photo explicite. »

Les images ont été partagées sur le groupe WhatsApp privé du parti avant qu’une personne inconnue ne les divulgue sur les réseaux sociaux. Ces photos sont également devenues virales, provoquant la colère des autorités de Dubaï.

Vitaliy ajoute: «C’étaient des photos privées d’un groupe d’amis privés. Ils n’étaient pas censés être publics.

Nataliya Chuprina, 23 ans, membre de l’équipe, a qualifié la photo du balcon de «souvenir», de «souvenir pour nous-mêmes».

Le lendemain, la moitié de la fête, dont le photographe Ten, est retournée en Europe de l’Est.

Vitaliy et Kontsov ont été détenus parce qu’ils étaient soupçonnés d’être impliqués dans la prostitution et la pornographie.

Une douzaine de femmes ont été arrêtées le lendemain.

Tous encouraient de lourdes amendes ou même des peines de prison.

Mais les procureurs ont plutôt expulsé les femmes, les interdisant de Dubaï pendant cinq ans. Kontsov a également été expulsé par la suite.

Vitaliy ajoute: «Les filles ont montré un manque de responsabilité. Ils sont désolés pour ce qu’ils ont fait. Ils ont traversé l’enfer. Mais il n’y avait pas de mauvaise intention.

Né à Kiev, en Ukraine, Vitaliy a déménagé aux États-Unis à l’âge de dix ans, fils unique du docteur Daniel et du comptable Raisa. Ils se sont installés dans une banlieue de Detroit, ce que Vitaliy appelle «une famille d’immigrants juifs. . . avec mille dollars dans nos poches ».

Il dit avoir rejoint l’armée américaine et effectué un travail de renseignement à la suite du 11 septembre, aidant à traduire les manuels d’armes de fabrication soviétique utilisés par les talibans en Afghanistan.

Les autorités américaines ont confirmé au Sun que Vitaliy était membre de la Réserve de l’armée américaine, servant de traducteur / interprète de 1998 à 2005, tenant le rang de «spécialiste» à la fin de son service.

Il dit: «J’ai rejoint l’armée américaine par sentiment patriotique. Cela m’a également aidé à payer mes études universitaires.

En 2008, dit-il, il a négocié une transaction immobilière à Kiev pour un groupe d’investissement qui lui a valu «un bonus décent».

Il a ensuite fondé une société de financement ukrainienne et en a vendu les trois quarts à Finstar Financial Group, une société de capital-investissement détenue par le milliardaire russe Oleg Boyko. Cela a fait de Vitaliy un homme riche.

Vitaliy Grechin

Vitaliy a fait 33 dons distincts entre 2008 et 2012 et a été photographié avec Obama ainsi que l’ancienne candidate démocrate à la présidentielle Hillary Clinton.[/caption]

Il me dit: « Rien que sur cette affaire, j’ai gagné quelques millions de dollars. »

Les archives de la commission électorale fédérale américaine vue par le Sun montrent que Vitaliy a fait don de plus de 100 000 £ aux fonds de campagne du Parti démocrate et d’Obama.

Il a fait 33 dons distincts entre 2008 et 2012 et a été photographié avec Obama ainsi que l’ancienne candidate démocrate à la présidentielle Hillary Clinton.

Sur les réseaux sociaux, il peut être vu lors de réceptions avec les acteurs stars Ben Affleck et Kate Hudson et le rockeur Jon Bon Jovi.

Marié et père de 13 ans, le style de vie globe-trotter de Vitaliy comprenait des fêtes une fois par mois avec de belles femmes qu’il dit être ses amis.

Leurs destinations incluent la Thaïlande, Bali, les Maldives et, pour l’anniversaire de Vitaliy en février, les Carpates d’Europe de l’Est.





Il insiste sur le fait que ces événements sont purement pour le plaisir et ne sont pas des opportunités commerciales.

Pour l’instant, au moins, la fête est finie. Vitaliy reste à Dubaï après la fureur de Butt Squad.

Crestfallen, il ajoute: «J’ai vécu ma vie de rêve pendant des décennies. Je suis vraiment désolé que cela soit devenu public à cause d’un idiot de 30 secondes sur un balcon. «