J’ai offert Duncan Ferguson et je l’ai immédiatement regretté quand il a attendu dans le tunnel torse nu

Jimmy Bullard est connu pour être un farceur sur et en dehors du terrain, mais il semble que l’ancien as de Wigan aime vivre à la limite.

Bullard a fait 90 apparitions en Premier League, marquant un total de 15 buts sur plusieurs périodes pour les Latics, Hull, West Ham et Fulham.

3 Bullard restera à jamais dans les mémoires pour sa célébration de but scandaleuse pour Hull contre Man City 1 crédit

3 Bullard est passé à la radiodiffusion après avoir mis fin à sa carrière

L’adorable ancien co-animateur de Soccer AM a partagé une anecdote hilarante de son passage à Wigan lorsqu’il s’est retrouvé impliqué dans un échange avec l’homme dur Duncan Ferguson.

Wigan affrontait Everton lorsque Bullard a pris le chemin inédit d’offrir à l’ancien international écossais une confrontation après le match et il est juste de dire qu’il a immédiatement regretté ses actions.

« [David] Moyes lui a envoyé [Ferguson] sur avec dix minutes pour aller. C’est un coin, il est dégagé et tout ce que j’entends, c’est notre demi-centre sur le pont », a déclaré Bullard à talkSPORT. « Duncan Ferguson s’épuise en souriant et en grognant et je me dis qu’il lui a évidemment donné une touffe.

« Alors je regarde autour de moi et je vois que Lee McCullough est un garçon écossais dans notre équipe et James McFadden est un garçon écossais dans leur équipe et je me dis » est-ce qu’il va bien? Est-ce que Dunc va bien parce qu’il n’a plus les yeux, il est prêt pour une larme.

« Je l’attrape et je dois être un peu prudent et me rappeler qu’il a été sur [the pitch] cinq ou dix minutes – tout rouge [card].

« Alors qu’il s’éloigne, je me dis juste ‘à bientôt dans le tunnel là-bas Dunc, je te verrai dans le tunnel’.

« Comme je l’ai dit, Lee McCullough a dit ‘Je n’aurais pas fait ça’.

« Et comme il [Ferguson] sortez, j’essaie de l’attraper et il dit ‘Pas de problème mec.’

« Alors il attend dans le tunnel sans sa chemise. J’ai dix minutes à jouer et je regarde et Lee McCullough est parti « regarder le tunnel ».

« Je regarde et je dis ‘oh non’. »

Bullard a poursuivi: « Le coup de sifflet final a été donné, je continue à donner une ovation debout, tout ce qui reste [in the stadium] est un pigeon et un paquet croustillant. Je suis comme, je ne veux pas entrer.

« Il m’attrape par le cou, me prend dans mes bras et me le donne correctement et tous les garçons sont entrés en courant et m’ont laissé.

3 Le moment où Jimmy Bullard a instantanément regretté d’avoir appelé Duncan Ferguson

«Mais ce que les gens ne savent pas à propos de cette histoire, c’est que deux semaines après, je suis allé aux courses de Goodwood, les gros Dunc sont là.

« La seule personne que je ne voulais pas voir. Mon cœur a traversé ma gorge. Puis tous les garçons m’ont attrapé, m’ont mis devant lui.

« Il a dit ‘ah ne t’en fais pas’ avec un gros cigare dans sa gueule et une bouteille de champagne. Il était pukka.