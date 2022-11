J’ai obligé mon vilain fils de 8 ans à marcher un demi-mile jusqu’à chez lui – maintenant ma vie est ruinée et je ne peux plus travailler avec des enfants

Une maman qui a obligé son fils de huit ans à marcher seul un demi-mile pour rentrer chez elle a été horrifiée après avoir été menottée et jetée en prison.

Heather Wallace, 37 ans, enseignante qualifiée et thérapeute du sommeil pour enfants, a été accusée de mise en danger d’un enfant – un crime au deuxième degré passible d’une peine de prison maximale de 20 ans.

Heather Wallace, maman de trois enfants, a été arrêtée pour avoir laissé son fils aîné rentrer seul à la maison Crédit : Facebook

Heather a été forcée de quitter son emploi et n’a plus le droit de travailler avec des enfants Crédit : Facebook

Heather et son mari Scott, qui lui ont payé une caution de 300 $ pour la faire sortir de prison Crédit : Facebook

Plutôt que de risquer de passer du temps derrière les barreaux, Heather, du Texas, a déclaré qu’elle avait reconnu l’infraction et avait plutôt suivi un programme de service communautaire de six mois.

Mais elle a été forcée de quitter son emploi, a perdu confiance en elle en tant que mère et n’a plus le droit de travailler avec des enfants.

“Cela nous a vraiment traumatisés profondément”, a déclaré Heather à Reason Magazine.

Le cauchemar a commencé un après-midi d’octobre dernier lorsque le fils aîné de Heather, Aiden, a commencé à lancer un strop alors qu’ils rentraient du karaté avec ses jeunes frères Liam et Declan.

Heather a dit qu’elle avait demandé à Aiden de sortir de la voiture et de marcher un demi-mile pour rentrer chez lui le long d’un itinéraire qu’il connaissait bien avec peu de circulation.

Elle a déclaré à l’Independent: “Quand il devient comme ça, nous avons notre routine, nous ne pouvons pas nous engager avec lui.

“Il se calme très bien après cela et nous pouvons en quelque sorte passer à autre chose.

“J’ai ouvert la porte et il est sorti. Il n’y a pas eu de cris, il n’y a pas eu de dispute, je sais qu’il ne faut pas se disputer avec un enfant dans cet état d’esprit.”

Mais un voisin a repéré Aiden marchant seul à la maison et a appelé les flics sur Heather, a-t-elle dit.

Quelques minutes plus tard, elle a dit que des policiers se sont arrêtés et ont frappé à la porte d’entrée et l’ont interrogée pendant qu’Aiden était assis à l’arrière de la voiture de police.

Heather a été arrêtée, menottée et mise dans la voiture de police devant ses trois enfants.

Elle a dit qu’un travailleur social des services de protection de l’enfance du Texas est arrivé et l’a interrogée pendant un certain temps sur ses habitudes parentales alors qu’elle était toujours menottée à l’arrière de la voiture.

“Je pense qu’ils essayaient de savoir quoi faire de moi – et si ce que j’avais fait était illégal ou non”, a-t-elle déclaré.

Trois heures après que les flics se soient présentés à sa porte, elle a été emmenée à la prison du comté de McLennan et accusée d’avoir mis en danger un enfant – un crime passible d’une peine de prison obligatoire de deux ans.

Le mari de Heather, Scott, a payé une caution de 300 $ le lendemain pour la faire sortir.

Et les services à l’enfance ont forcé les parents à accepter un plan de sécurité – ce qui signifiait qu’ils n’étaient pas autorisés à être seuls avec les enfants.

Jusqu’à la levée de l’ordre, les grands-mères des enfants passaient à tour de rôle la nuit à la maison.

Mais deux semaines plus tard, les services à l’enfance auraient clos le dossier de Heather, estimant que la plainte n’était pas fondée.

Mais elle faisait toujours face aux accusations de mise en danger d’enfants.

Après avoir engagé un avocat, Heather a appris qu’elle pouvait passer jusqu’à 20 ans en prison – et a accepté de plaider coupable aux accusations.

J’ai ouvert la porte et il est sorti. Il n’y a pas eu de cris, il n’y a pas eu de dispute, je sais qu’il ne faut pas se disputer avec un enfant dans cet état d’esprit Heather Wallace

Au lieu de passer du temps derrière les barreaux, elle a suivi un programme de déjudiciarisation qui comprenait 65 heures de travail dans un centre de la petite enfance.

Mais elle s’est vu interdire d’y travailler pendant la semaine lorsque les enfants étaient là et a été forcée de travailler le week-end, de nettoyer et d’aider à développer le programme scolaire.

Heather a également dû faire face à huit tests de dépistage de drogue aléatoires, ce qui signifie qu’elle a dû laisser ses enfants seuls pour se rendre aux centres de dépistage.

Après avoir admis l’accusation, elle a été forcée de quitter son emploi dans une société de conseil en sommeil et il lui a également été interdit de travailler comme enseignante.

Heather et son mari Scott ont déclaré qu’ils avaient été forcés de vendre leur maison familiale pour couvrir les frais juridiques et médicaux – et qu’ils avaient été confrontés à une énorme quantité de stress et de traumatismes à la suite de l’incident.

Elle a dit qu’elle avait perdu confiance en ses propres capacités de mère après l’accusation.

“Tout cela est très douloureux”, a-t-elle déclaré.

“Je sais que je dois avoir confiance dans les décisions parentales que je prends parce qu’elles m’appartiennent, au lieu de toujours m’inquiéter de ce que les autres pensent.”

La sœur de Heather, Britt, a créé une page GoFundme pour aider à collecter des fonds pour la famille en difficulté.

Jusqu’à présent, plus de 22 000 $ ont été amassés.

Plus de 400 personnes ont fait un don – beaucoup se disant “consternées” par le traitement auquel Heather a été confrontée.

Un donateur a déclaré: “Cela m’a probablement rendu malade d’entendre ce que cette famille a dû endurer, je suis étonné que cela soit même possible – honteux!”

Un autre a écrit : “Cette histoire m’a rendu furieux. Aucun être humain ne devrait être traité comme ça.”

Le Sun a contacté le département de police de Waco pour commentaires.

Le département des services familiaux et de protection du Texas a déclaré à The Independent qu’ils n’étaient pas en mesure de commenter des cas spécifiques en vertu de la loi de l’État.