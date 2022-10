J’ai noyé une portée de chatons quand j’étais enfant, révèle Prue Leith, juge du Great British Bake Off

La GRANDE juge britannique de Bake Off, Dame Prue Leith, a raconté comment elle avait noyé une portée de chatons lorsqu’elle était enfant.

La star de Channel 4, 82 ans, a avoué que l’acte choquant était “une expérience traumatisante”.

AP : Association de la presse

Prue, élevée en Afrique du Sud, qui a un chat appelé Magnificat, a déclaré : « Ma mère et moi, alors âgée de 11 ans, venions de noyer des chatons… et pendant des semaines, j’ai imaginé ces pauvres créatures mortes.

« Trop de chatons était un phénomène fréquent et il était arrivé un jour où ma mère, incapable de trouver un foyer pour une autre portée, a décidé de noyer le dernier lot.

“Mes protestations ont été accueillies par une entreprise, ‘Chéri, il faut le faire. Ils n’ont que quelques heures. Ils sauront à peine que cela se produit ».

Sa mère a abaissé le sac de chatons dans l’eau et a dit: “Nous n’avons qu’à les retenir et ils iront dormir.”

Mais les chatons “se sont battus comme le diable pour la vie”.

Racontant l’histoire dans ses mémoires, I’ll Try Anything Once, Prue a dit que sa mère avait alors changé d’avis.

Mais Prue a dit: “Nous ne pouvons pas nous arrêter maintenant”, et a révélé: “J’ai tenu le sac sous l’eau jusqu’à ce que le dernier chaton ait cessé de miauler.”