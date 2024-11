J’ai modifié 12 paramètres sur mon téléphone Android pour améliorer considérablement la durée de vie de la batterie

Kerry Wan/ZDNET

J’ai passé une grande partie de ma vie à trouver de nouvelles façons d’économiser la batterie des téléphones Android. Cela peut sembler exagéré, mais en grandissant avec accès à des appareils Android de mauvaise qualité, j’ai toujours modifié leurs paramètres pour maximiser la charge et pousser la durée de vie de la batterie de mon téléphone à la limite.

Ainsi, lorsque j’ai commencé à rédiger ce guide sur les paramètres à utiliser pour économiser la batterie, tout m’est venu naturellement. Ces paramètres constituent le moyen le plus efficace, le plus simple et le plus rapide d’économiser la batterie, quel que soit le téléphone Android que vous utilisez, qu’il s’agisse du dernier appareil de Samsung, d’un Google Pixel sophistiqué ou d’un appareil OnePlus de pointe. De plus, vous n’aurez pas à sacrifier l’expérience de haute qualité liée à l’utilisation de votre téléphone.

Note: Bien que tous ces paramètres soient disponibles sur pratiquement tous les téléphones Android que vous pouvez acheter, le processus de réglage peut varier d’un appareil à l’autre. Gardez cela à l’esprit lorsque vous suivez les étapes que je présente, car l’approche peut être légèrement différente selon le téléphone que vous utilisez.

1. Désactivez l’affichage permanent



L’affichage permanent est l’un des plus gros consommateurs de batterie pour n’importe quel smartphone. Les entreprises vous disent régulièrement que ce paramètre d’affichage ne consomme qu’environ 1 à 2 % par heure, mais soyons honnêtes : c’est toujours bien plus. Il peut être agréable de jeter un coup d’œil à votre téléphone lorsqu’il est posé sur une table pour vérifier l’heure, mais cela ne vaut probablement pas la peine de sacrifier la durée de vie de la batterie.

Comment: ouvrez l’application Paramètres et localisez la partie Écran de verrouillage de l’application, que ce soit dans la liste principale des paramètres ou sous « Affichage ». À partir de là, vous trouverez l’option « Toujours afficher les informations » ou une simple bascule pour activer l’affichage permanent. Quoi qu’il en soit, désactivez l’option et vérifiez que votre écran devient complètement vide lorsque vous le verrouillez.

2. Activer la batterie adaptative

Il existe une fonctionnalité pratique intégrée aux Android appelée Adaptive Battery, et elle est disponible sur la plupart des appareils. Adaptive Battery peut gérer automatiquement les performances et l’efficacité de votre téléphone en arrière-plan à l’aide de processus spéciaux pour prolonger la durée de vie de votre batterie. Par exemple, lorsque vous n’avez pas besoin de performances maximales pour quelque chose de simple comme faire défiler votre boîte de réception, le paramètre ralentira les choses et vous fera économiser un peu de jus.

Comment: Accédez à Paramètres > Batterie > Préférences adaptatives et vérifiez que « Batterie adaptative » est activée. Si ce n’est pas le cas, allumez-le.

3. Activez l’économiseur de batterie

Outre la batterie adaptative, le mode Économiseur de batterie est une autre fonctionnalité utile qui peut prolonger la longévité de votre smartphone entre les charges. La fonctionnalité apporte des changements radicaux au logiciel de votre appareil, comme limiter les effets visuels, restreindre les applications en arrière-plan et activer le mode sombre s’il n’est pas déjà activé.

Les téléphones Pixel vont encore plus loin en disposant d’un Extreme Battery Saver, qui désactive davantage de fonctionnalités et met en pause la plupart des applications. Cependant, comme cela limite considérablement les performances d’un téléphone Android, je recommande d’utiliser Extreme Battery Saver uniquement lorsque cela est absolument nécessaire, par exemple lorsque la charge du téléphone est à un chiffre.

La plupart, sinon la totalité, des téléphones Android possèdent une fonction d’économie de batterie, bien qu’ils puissent avoir des noms différents. Sur les téléphones Galaxy, par exemple, cela s’appelle le mode d’économie d’énergie. D’autres peuvent l’appeler mode basse consommation. Assurez-vous de visiter le site Web d’assistance du fabricant de votre téléphone pour obtenir de l’aide sur votre modèle.

Comment : Sur les téléphones Pixel, accédez à Paramètres > Batterie > Économiseur de batterie. Vous pouvez également choisir un calendrier d’activation ou de désactivation automatique de la fonctionnalité. Sur les téléphones Galaxy, accédez à Paramètres > Batterie et entretien de l’appareil > Batterie. Basculez l’interrupteur à bascule à côté de Économie d’énergie pour activer la fonction.

4. Passez en mode sombre

Au cours des dernières années, de nombreux téléphones Android de milieu de gamme et économiques ont suivi leurs frères phares en adoptant des écrans OLED. La technologie permet aux pixels individuels de s’atténuer ou de s’éteindre complètement lorsqu’ils ne sont pas utilisés. Cette fonctionnalité est bien plus bénéfique pour la durée de vie de la batterie que les écrans LCD traditionnels dotés d’un grand rétroéclairage. En passant au thème sombre de votre téléphone, ces pixels s’atténueront beaucoup plus souvent et, par conséquent, économiseront du jus.

Comment: Accédez à Paramètres > Affichage sur votre téléphone Android. Vous y trouverez la possibilité de basculer entre un thème clair et sombre, ainsi qu’une option permettant d’activer automatiquement le mode sombre à une certaine heure de la journée. Pour maximiser la durée de vie de la batterie, je recommande de garder le mode sombre activé en permanence.

5. Ajustez la luminosité de votre écran et le temps de veille

Il est de notoriété publique que réduire la luminosité de votre écran peut aider à économiser la batterie, mais cela vaut la peine de le répéter. Avec les téléphones modernes, vous disposez de beaucoup de luminosité et il est parfois inutile d’augmenter les paramètres pour faire défiler Instagram ou consulter vos e-mails.

Il est également important de réduire le temps nécessaire à la mise en veille de votre téléphone. Les utilisateurs règlent souvent la minuterie de mise en veille sur une minute ou plus, ce qui peut vider votre batterie lorsque vous n’utilisez pas votre téléphone, et le posent sur une table sans le verrouiller. Effectuez ces deux ajustements et vous serez sur la voie d’une meilleure autonomie de la batterie.

Comment: faites glisser votre doigt vers le bas une ou deux fois depuis le haut de l’écran de votre téléphone pour visiter le menu des paramètres rapides. Vous verrez un curseur avec une image d’un soleil ou d’une autre source de lumière à côté. Faites glisser le curseur vers la gauche pour diminuer votre luminosité. Pour réduire le temps nécessaire à la mise en veille de votre téléphone, accédez à Paramètres > Affichage et modifiez le « Délai d’expiration de l’écran » sur une valeur inférieure à une minute.

6. Supprimez les comptes inutilisés

Nous avons tous fait cela à un moment donné : vous créez un nouveau compte pour une application de réseau social ou un service de messagerie (que vous oubliez), puis vous créez un autre compte qui devient votre compte principal pour ce service ou cette plateforme. J’ai suivi ce processus à plusieurs reprises. Si vous créez des comptes sur votre téléphone, tous les anciens comptes restent, actualisant et vidant constamment la durée de vie de votre batterie en arrière-plan. Si vous pensez que certains anciens comptes méritent d’être supprimés de votre téléphone, vous devriez agir le plus tôt possible.

Comment: Accédez à l’application Paramètres et recherchez la section Comptes (sur les téléphones Samsung, elle s’appelle « Comptes et sauvegarde », tandis que les téléphones Pixel utilisent « Mots de passe et comptes »). Vous trouverez une liste de tous les comptes synchronisés sur votre téléphone. Appuyez sur l’un d’eux et faites défiler jusqu’au bouton « Supprimer le compte ». Appuyez dessus et le compte disparaîtra.

7. Désactivez les sons et l’haptique du clavier

Si vous utilisez votre téléphone, il est probable que vous tapiez assez souvent sur le clavier, que ce soit pour publier sur les réseaux sociaux ou répondre aux messages de vos amis. Si le retour sonore et haptique est activé, votre batterie peut en souffrir car votre téléphone doit émettre une série de vibrations et de bruits à chaque fois que vous appuyez sur une lettre. Entendre et sentir le clavier pendant que vous tapez est une expérience agréable, mais ce n’est pas idéal si vous souhaitez tirer un peu plus de jus d’une charge complète.

Comment: ouvrez l’application Paramètres et localisez « Langue et saisie ». Cette section contient les paramètres de votre clavier. Recherchez la section dans laquelle vous pouvez choisir votre clavier par défaut, puis appuyez sur l’icône d’engrenage à côté pour gérer les paramètres. Si vous êtes un utilisateur de Gboard (comme la plupart des gens), vous irez ensuite dans Préférences > Pression sur une touche et désactiverez « Son lors de la pression sur une touche » et « Retour haptique sur la pression sur une touche ».

8. Réduisez vos notifications

Vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais les notifications peuvent être l’une des plus grosses pertes en termes de durée de vie de la batterie de votre téléphone. Non seulement votre téléphone bourdonne et sonne toute la journée, mais les applications elles-mêmes sont constamment actualisées en arrière-plan, à la recherche de nouvelles notifications à vous envoyer. La plupart des applications permettent de limiter le nombre de notifications que vous recevez, mais le moyen le plus simple de les désactiver consiste à utiliser l’application Paramètres de votre téléphone.

Comment: Accédez à Paramètres > Notifications > « Notifications d’applications » pour voir une liste de toutes les applications installées sur votre téléphone. Il y a des bascules à côté de chacun d’eux qui, une fois inversées, désactiveront toutes les notifications pour cette application particulière.

9. Désactivez la détection « Hey Google »

Si votre téléphone vous écoute constamment dire « Hey Google », il est probable que votre batterie se décharge. Votre microphone est actif, attendant de vous entendre prononcer ces deux mots magiques qui déclenchent l’assistant numérique, et il faut beaucoup d’énergie pour exécuter ce processus toute la journée. La désactivation de la fonctionnalité est une évidence pour quiconque n’utilise pas l’Assistant quotidiennement. Et soyons honnêtes : combien d’entre nous utilisent l’assistant au quotidien ?

Comment: ouvrez l’application Google sur votre téléphone et appuyez sur votre photo de profil dans le coin supérieur droit. Ensuite, visitez Paramètres > Assistant Google > Hey Google & Voice Match et désactivez « Hey Google ». Désormais, votre téléphone ne déclenchera l’Assistant que si vous maintenez le bouton d’alimentation enfoncé ou via une autre méthode.

10. Réduisez le taux de rafraîchissement de votre écran

Les écrans de téléphone sont devenus vraiment bon au cours des dernières années, en partie grâce aux taux de rafraîchissement plus rapides mis en œuvre par les fabricants. Qu’il s’agisse de 90 Hz, 120 Hz ou même plus rapide, l’augmentation du temps de rafraîchissement de l’écran permet de rendre les animations, le défilement des réseaux sociaux et les interactions quotidiennes plus fluides et plus réactifs. Malheureusement, un taux de rafraîchissement élevé signifie également une utilisation accrue de la batterie – il serait parfois préférable de désactiver cette fonctionnalité.

Comment: ouvrez l’application Paramètres et accédez à la section Affichage. Ici, vous trouverez les paramètres pour configurer votre taux de rafraîchissement. La plupart des smartphones appellent cette fonctionnalité différemment ; Google l’appelle « Smooth Display » tandis que Samsung l’appelle « Motion Smoothness ». Recherchez le paramètre associé au taux de rafraîchissement et revenez au taux standard. En conséquence, votre écran semblera probablement un peu plus saccadé, mais c’est tout à fait normal. Cela signifie simplement qu’il fonctionne à 60 Hz, la vitesse à laquelle tous les téléphones fonctionnaient il y a quelques années.

11. Désactivez les fonctionnalités sans fil que vous n’utilisez pas

Je n’ai jamais été partisan de désactiver les fonctionnalités sans fil, telles que le Wi-Fi, le Bluetooth ou les services de localisation, pour économiser la batterie d’un téléphone. Tant d’applications et de services dépendent de ces connexions que votre expérience Android peut rapidement diminuer. Toutefois, si vous n’utilisez rien qui nécessite Bluetooth ou n’utilisez pas votre téléphone pour le GPS, il peut être utile de désactiver certaines de ces fonctionnalités pour prolonger la durée de vie de votre batterie.

Comment: Sur pratiquement tous les téléphones Android, vous pouvez faire glisser votre doigt vers le bas une ou deux fois depuis le haut pour accéder aux paramètres rapides. Ici, vous trouverez des icônes pour le Wi-Fi, le Bluetooth, la localisation, le mode avion, etc. Touchez-les une fois pour les éteindre, puis touchez-les à nouveau pour les rallumer. Vous pouvez également contrôler tous ces paramètres via l’application Paramètres, bien que les Paramètres rapides soient le moyen le plus simple d’y accéder.

Bonus : utilisez le mode basse consommation

Je n’ai pas inclus cette fonctionnalité dans la liste principale car, eh bien, c’est une évidence. Le mode basse consommation intégré à votre téléphone varie selon l’appareil, mais le principe général reste le même : le mode désactivera certaines fonctionnalités en arrière-plan, limitera la fréquence d’actualisation des applications, réduira la luminosité de votre écran, réduira le taux de rafraîchissement et plus pour économiser la batterie en un clin d’œil.

Comment: Il existe plusieurs façons d’activer le mode faible consommation sur votre téléphone Android, mais la plus courante consiste à faire glisser votre doigt deux fois vers le bas depuis le haut de votre écran pour accéder aux paramètres rapides, puis à appuyer sur le raccourci de la batterie. Le raccourci devrait ressembler à une batterie avec un signe plus ou quelque chose de similaire. Vous serez alors informé que le mode faible consommation (ou quel que soit son nom sur votre téléphone) a été activé. Vous pouvez suivre les mêmes étapes pour désactiver ce mode.