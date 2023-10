Une mère a mis son téléphone en mode silencieux lorsque sa fille n’arrêtait pas d’appeler pour mendier de l’argent – ​​mais quelques heures plus tard, elle a été brutalement assassinée.

Claire Inglis, 28 ans, a été battue et étranglée à mort par son petit ami au visage cicatriciel Christopher McGowan en novembre 2021.

Claire Inglis, maman d’un enfant, a été brutalement assassinée par son petit ami Crédit : Inconnu, clair avec photo bureau

Fiona et Ian Inglis, les parents de Claire, ont assisté jeudi au Parlement écossais pour les questions du Premier ministre. Crédit : Alamy

Christopher McGowan a été emprisonné pour ce meurtre odieux Crédit : Inconnu, clair avec photo bureau

Des images de vidéosurveillance ont montré Claire dans un magasin quelques heures avant sa mort. Crédit : Inconnu, clair avec photo bureau

Le couple n’était ensemble que depuis un mois lorsqu’elle a été retrouvée morte au petit matin avec 76 blessures distinctes, dont un bébé s’est essuyé la gorge.

Claire a d’abord informé sa mère Fiona, 62 ans, après une leçon de conduite avec son père Ian, 60 ans.

L’appel a eu lieu un mois après le début de leur relation, mais les parents savaient que le nom de McGowan était une “mauvaise nouvelle” et ne l’approuvaient pas, rapporte MailOnline.

McGowan venait tout juste d’être libéré de prison, où il avait été placé en détention provisoire pour conduite dangereuse à la suite d’une poursuite policière à grande vitesse.

Fiona, qui suit un traitement contre le cancer, et Ian avaient annulé leur projet de célébrer leur anniversaire de mariage pour éviter une fête familiale à laquelle il assisterait.

Mais Claire, la mère d’un enfant, a insisté sur le fait qu’elle était une “reine du drame” et que McGowan “allait changer”.

Cependant, les parents étaient fatigués des appels téléphoniques répétés de leur fille demandant de l’argent – soupçonnant que tout l’argent qu’ils lui donneraient finirait entre les mains de McGowan.

Le 28 novembre 2021 – la veille de sa mort – un autre appel téléphonique de ce type est venu de Claire demandant 25 £.

Mais Fiona a activé la fonction « Ne pas déranger » sur son téléphone afin de pouvoir se concentrer sur le temps passé avec leur petit-fils, qui passait la nuit.

Elle a déclaré à MailOnline : “Elle m’a harcelé toute la journée pour obtenir 25 £. Je me suis dit ‘non, à quoi ça sert ?’

“Je ne l’aurais jamais vue coincée. Elle a dit que c’était pour les cours de boxe de son fils et j’ai dit ‘non, ce n’est pas le cas, tu mens, tu n’obtiens pas d’argent de ma part’.

“J’ai mis mon téléphone en mode fiancé et cela m’a torturé pendant deux ans parce que je pensais que si elle avait essayé de me téléphoner et que j’avais éteint le téléphone parce que ça devenait implacable avec elle.”

Le lendemain matin, à 5 heures du matin, Ian et Fiona ont été informés d’une urgence dans l’appartement de Claire et se sont précipités vers la propriété.

McGowan avait réveillé les voisins et leur avait dit : “Réveillez-vous, je pense que je l’ai tuée.”

Deux voisins ont tenté la RCR avant l’arrivée des ambulanciers et ont trouvé Claire allongée « noire et bleue » sur le sol de sa chambre, sans respiration, sans battement de cœur.

Au moment de sa mort, elle devait des milliers de livres sterling, avec des relevés bancaires montrant que des vêtements pour hommes avaient été achetés à crédit pour McGowan.

Il a également vendu la PlayStation de leur fils Claire et une montre qu’elle avait reçue pour son 21e anniversaire.

McGowan a été condamné mercredi à la prison à vie avec une peine minimale de 23 ans.

Le juge Michael O’Grady a déclaré à McGowan devant la Haute Cour d’Édimbourg que ses actes étaient “au-delà du sadique” – et que la mère d’un enfant avait subi “rien de moins que de la torture”.

Il a déclaré : « Il était difficile de dépeindre la brutalité de ce que vous lui avez infligé.

“Vous n’avez montré aucune once d’émotion, de détresse ou de remords.”

Le juge a ajouté : « Pour ceux qui n’ont pas écouté les preuves dans ce procès, il est difficile de vraiment exprimer la brutalité totale de la mort que vous avez infligée à Claire Inglis.

« Au moment où son corps brisé et sans vie a été retrouvé, elle présentait pas moins de 76 sites de blessures distincts.

“Je n’ai pas besoin de m’étendre sur les détails ; il y a ceux qui sont présents aujourd’hui qui en ont déjà trop entendu pour les supporter.”

McGowan, qui a plus de 40 condamnations antérieures – y compris pour violence domestique – avait été libérée de prison à son adresse sous condition de couvre-feu.

Il faisait alors l’objet de quatre autres ordonnances de libération sous caution, mais a bafoué les règles après avoir été aperçu ivre dans le centre-ville de Stirling alors qu’il aurait dû être à l’intérieur.

Moins d’un mois après sa libération, il a assassiné Claire.

Sa joue droite était parsemée de blessures causées par un tournevis et son oreille, son nez et son pouce avaient été brûlés, elle avait deux yeux noirs, un cou fracturé et une hémorragie cérébrale parmi une liste d’autres blessures.

McGowan avait essayé sans pitié d’insister sur le fait qu’elle venait de tomber dans les escaliers.

Le juge O’Grady l’a averti : « Vous et les autres devez comprendre qu’il est au moins possible, selon son point de vue, que vous ne soyez jamais libéré. ​​»

Elle espérait devenir assistante maternelle après avoir obtenu son diplôme universitaire Crédit : UGC/UNPIXS