Smith a suscité des réactions négatives contre le joueur japonais de la MLB Ohtani sur « First Take » d’ESPN dans lequel il a déclaré que l’as des Los Angeles Angels, qui a établi des comparaisons avec certains des plus grands joueurs du jeu, n’assumera jamais le rôle de face publique du sport – parce qu’il ne parle pas anglais.

« Je comprends que le baseball est un sport international en soi en termes de participation, mais quand vous parlez d’un public gravitant autour du métro ou du stade, pour vous regarder, je ne pense pas que cela aide que le visage numéro un soit un mec qui a besoin d’un interprète, donc vous pouvez comprendre ce qu’il dit dans ce pays« , a déclaré Smith dans ses premiers commentaires.

Smith – qui s’est souvent retrouvé mêlé à des critiques en raison de sa couverture de divers autres sports – a d’abord refusé de revenir sur ses commentaires, affirmant qu’il parlait uniquement du point de vue de la commercialisation, mais cela a également été critiqué par les fans du sport. avec plusieurs analystes de haut niveau.

Pablo Torre, un collègue de Smith chez ESPN, a critiqué la position de Smith, affirmant qu’Ohtani ne devrait pas être obligé de parcourir une liste de tropes sportifs après un match dans une langue dans laquelle il n’est pas à l’aise.

« Peut-être ne devrions-nous pas demander au joueur le plus polyvalent de l’histoire du baseball de découper de petits morceaux de phrases en anglais« , a déclaré Torre.

Une autre employée d’ESPN, Mina Kimes, a également souligné l’insensibilité perçue de la déclaration de Smith en retweetant une publication sur les réseaux sociaux disant qu’Ohtani a été sélectionné comme lanceur d’étoiles de la Ligue américaine.

« Je vais aller de l’avant et dire que cela se traduit dans n’importe quelle langue, » elle a dit.

Je vais aller de l’avant et dire que cela se traduit dans n’importe quelle langue https://t.co/iOtHJwa2LC – Mina Kimes (@minakimes) 12 juillet 2021

Je suis sincèrement désolé. pic.twitter.com/pANjWTrD4X – Stephen A Smith (@stephenasmith) 12 juillet 2021

L’anglais n’est qu’une langue… Dans le sport, les talents et les performances sont la langue réelle… Messi ne parle pas anglais, il est pourtant une superstar mondiale… Jugez les athlètes sur la base de leurs performances et non d’où ils viennent ou comment ils parlent – Rantman en colère (@angry_rantman) 13 juillet 2021

Et notant la rancœur de ses collègues d’ESPN, et en fait de la communauté sportive au sens large aux États-Unis, Smith a depuis présenté des excuses pour sa déclaration « insensible ».

« Je n’ai jamais l’intention d’offenser AUCUNE COMMUNAUTÉ, en particulier la communauté asiatique – et en particulier SHOHEI Ohtani, lui-même« , a écrit Smith lundi soir.

« En tant qu’Afro-américain, parfaitement conscient des dommages que les stéréotypes ont causés à de nombreuses personnes dans ce pays, cela aurait dû élever encore plus ma sensibilité.

« J’ai foiré, a-t-il conclu.De nos jours, avec toutes les violences perpétrées contre la communauté asiatique, mes commentaires – bien qu’involontaires – étaient clairement insensibles et regrettables.. »

« Je suis sincèrement désolé pour l’angoisse que j’ai causée avec mes commentaires. »

Les excuses de Smith, bien sûr, ont déclenché un nouveau débat en ligne.

« L’anglais n’est qu’une langue« , a écrit une personne en réponse. « Dans le sport, le talent et la performance sont le langage réel. Messi ne parle pas anglais, il est pourtant une superstar mondiale. Juger les athlètes sur la base de leurs performances et non d’où ils viennent ou de la façon dont ils parlent. »