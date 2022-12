J’ai menacé de sortir de la jungle I’m A Celeb quatre fois… voici pourquoi, dit Boy George

BOY GEORGE a raconté comment il avait menacé de quitter I’m A Celebrity QUATRE fois alors que les défis émotionnels d’être dans la jungle faisaient des ravages.

À une occasion, la star de Culture Club, âgée de 61 ans, a enlevé son micro et a fait une GRÈVE après que l’équipe ait refusé de lui fournir des chaussettes propres.

Boy George dit qu'il a menacé de quitter I'm A Celebrity QUATRE fois car être dans la jungle a fait des ravages

Boy George parle de son séjour dans le camp

Il s’est également plaint aux patrons après une semaine d’avoir dû boire de l’eau infusée de fumée – qu’il a comparée à la torture – les forçant finalement à installer un filtre.

Il a essayé d’inciter le camp à MUTINER dans une fureur simulée après avoir perdu du chocolat dans l’un des défis.

Et son MELTDOWN le plus dramatique – suite à une demande refusée pour une balade en voiturette de golf – l’a vu s’enfermer dans un hangar avant de fondre en larmes.

George affirme qu’il est toujours étonné d’avoir réussi à s’empêcher de “faire un Gemma Collins” – quittant le camp de la jungle après seulement quelques jours, comme l’a fait le GC en 2014.

S’adressant exclusivement à The Sun, l’icône de la pop a avoué : “Je suis un peu stomper-outer, j’ai passé toutes les années 80 à dire que j’allais quitter Culture Club. Mon manager l’appelle ma marche, quand je commence à partir, ‘Ça y est je pars’.

“J’ai donc été étonné de voir comment j’ai pu m’empêcher de faire un Gemma Collins. Je me souviens l’avoir vue abandonner et avoir pensé : « Ça pourrait être moi ».

“Le truc, c’est que la jungle est conçue pour vous rendre fou et ça marche, parce que tout y est impossible. Il y a donc eu des moments où j’ai dit: “Si ce n’est pas bénéfique pour la série, je ne le fais pas”.

« C’est ce qui s’est passé dans le bras de fer avec le buggy. Fondamentalement, Sue Cleaver, qui est plus jeune que moi, a récupéré un buggy après un essai, mais ils ne m’en ont pas procuré un.

“Mon point de vue est que si les caméras sont allumées, les lumières allumées et que c’est bénéfique pour le spectacle, je marcherai sur n’importe quelle montagne que vous aimez couverte d’entrailles d’animaux. Mais quand les caméras sont éteintes. . .

“Sue avait son buggy et Ant et Dec sont partis dans une jolie Range Rover, et je me suis dit, ‘OK, maintenant il y a un problème de devoir de diligence, il n’y a aucun moyen que je monte cette colline.

“J’ai 61 ans, je suis asthmatique, je tire cette carte. Et il n’y a aucune raison à cela. À moins que vous ne puissiez me donner une très bonne raison pour laquelle je devrais gravir cette colline, je ne la gravirai pas ».

“Tout l’équipage a continué à se renvoyer la balle, alors je me suis assis dans une brouette en pensant ‘Je vais prendre un bain de soleil. Je vais juste m’asseoir ici pendant qu’ils règlent ça ».

“Puis j’ai pensé : ‘Ils ne vont pas m’acheter un buggy’, mais ça avait dépassé la raison, alors j’ai enfoncé mes talons en pensant : ‘Non, je vais chercher un buggy. Si je ne prends pas de buggy, je prends un hélicoptère ».

“Puis j’ai couru dans le hangar, je l’ai verrouillé. Ce gars de l’équipage l’a déverrouillé. Puis je l’ai verrouillé à nouveau. Puis j’ai commencé à chanter.

“Je riais un peu, pleurais un peu, pensant, ‘Qu’est-ce qui se passe?’.

“Ensuite, ils m’ont acheté un buggy. Et Dieu merci, parce que c’était à des kilomètres du camp.

Lorsqu’on lui a demandé à quel point il était proche d’arrêter de fumer à l’époque, George a répondu: «C’était proche.

“Mais une fois que je suis monté dans le buggy, j’en avais fini et je me sentais comme une nana totale. J’ai dû m’excuser auprès du garde de sécurité plus tard dans la voiture, mais il allait bien.

“J’étais très conscient dans la jungle que si je me comportais d’une certaine manière – il y avait des moments où j’étais un peu agressif et disais certaines choses – je disais toujours ‘Je suis désolé, je n’aurais pas dû te parler comme ça’.

“Il y avait des moments où je n’avais pas beaucoup de sens de l’humour parce que j’étais couvert d’insectes, quelqu’un m’avait pris mon chapeau. . . c’est juste implacable là-dedans.

J’ai eu quelques victoires. J’ai fait installer un filtre à eau après une semaine d’eau potable qui avait le goût du feu.

« Alors oui, il y a eu des moments. En général, je retirais simplement mon microphone, le mettais dans la cabine du Bushtucker Telegraph et disais : “Appelle-moi quand tu auras mes chaussettes”, parce que c’est déraisonnable de ne pas avoir de chaussettes.

“Il y en a eu un autre où nous avions perdu un peu de chocolat dans un défi et j’avais vraiment faim ce jour-là, alors j’ai dit à tout le monde : ‘Faisons une mutinerie. Enlevons tous nos micros, allons dans la cabine et disons, donnez-nous le chocolat ou le spectacle est terminé ».

“Chaque fois que j’essayais de faire ça, personne d’autre n’était avec moi.

“J’étais toujours seul jusqu’à dix minutes plus tard, quand ils disaient:” Oh, j’allais te rejoindre. . . ‘

« D’autres personnes dans le camp, en particulier les plus jeunes, étaient beaucoup plus conscientes d’être surveillées. À un moment donné, je me suis dit : “Je m’en fiche maintenant”.

Malgré les défis, George – qui a déclaré avoir été inspiré pour participer à l’émission par l’attitude de l’artiste pop américain Andy Warhol – ne regrette pas d’avoir participé.

Il a déclaré: “Cette émission est l’une des choses les plus absurdes que vous auriez pu me dire que j’allais faire, mais j’ai dit oui après avoir regardé une émission sur Andy Warhol.

“Il a tout fait, même le mannequinat, dans la soixantaine, et je me suis dit : ‘Il aurait fait cette émission, alors je vais la faire’.

“Quand je suis sorti, pendant que j’étais contrôlé, je regardais les écrans montrant le camp et c’était comme, ‘Est-ce que j’étais là-bas?’. Je suis toujours en train de le traiter.

“Vous êtes dans un environnement très extrême et personne ne peut vous préparer à cela, surtout si vous êtes un maniaque du contrôle. Mais j’ai été étonné que nous nous entendions tous aussi bien.

Andy Warhol a tout fait et je me suis dit : ‘Il aurait fait ce show, alors je vais le faire’.

« Différentes personnes ont pris des moments différents pour rompre. Pour Mike Tindall, cela a pris quelques jours et il n’a jamais vraiment éclaté mais il s’est beaucoup détendu et a commencé à rapper.

“Je voulais qu’il gagne parce qu’il était la personne la plus surprenante – son ouverture d’esprit et sa chaleur – mais je n’arrêtais pas de dire:” Il y a plus en lui que ce que nous voyons “.

«Nous avons Diet Mike. C’était un homme gentil, mais savoir s’il était complètement lui-même est une autre histoire.

«Après notre sortie, j’ai rencontré sa femme Zara, qui était absolument magnifique, et je lui ai dit:” C’est généralement une insulte venant de moi, mais pour toi ce n’est pas le cas – tu es très normale “.

“Elle a ri, elle a compris ce que je voulais dire.”

Il a poursuivi: «Il était intéressant de noter qu’à l’exception de Mike, les personnalités les plus fortes de la jungle semblaient être éliminées le plus rapidement.

“Les personnes en finale étaient les personnes les plus capables de contenir leurs limites.

“C’étaient certainement les plus calmes, avec qui j’avais le moins de conversations.

Je suis un peu un stomper-outer, j’ai passé toute les années 80 à dire que j’allais quitter Culture Club.

« Il y avait toutes sortes de gens là-dedans et c’est tellement intéressant ce qui déclenche les gens. Il est presque impossible de ne pas absorber une partie de leur anxiété, et cela peut jouer avec votre tête.

«Mais il y avait aussi beaucoup de gentillesse là-dedans.

«Je me suis rapproché de certaines personnes plus que d’autres, mais il n’y a personne que je n’aimais pas, personne à qui je ne parlerais pas.

«C’est évidemment le début, mais nous discutons. Et je suis heureux parce que tout ce que j’ai dit et fait là-dedans, je l’ai abordé. J’ai l’impression d’avoir bien fait compte tenu de la réactivité que je suis.

“J’ai trouvé tout cela très libérateur, bizarrement, mais la chose la plus étrange est de regarder en arrière – après toute l’anxiété que j’avais à l’idée d’entrer – et de penser:” J’ai fait ça, c’était moi “.”

