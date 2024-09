« En plus de diriger sa propre entreprise, Phoebe est également une formidable défenseuse des droits et de la santé des femmes », a écrit son père, qui se qualifiait lui-même de « fier papa ». « Elle rencontre régulièrement d’autres militants, dont beaucoup ont été victimes de harcèlement en ligne de manière horrible. »

Phoebe Gates avec Arthur Donald à la première de Conflit : Capote contre The Swans en janvier 2024 Variété/Getty Images

Il n’est peut-être pas surprenant que la plus jeune fille de Bill et Melinda Gates soit extrêmement ambitieuse : Phoebe, diplômée de Stanford, va bientôt lancer Phia, une plateforme technologique de mode qu’elle a cofondée avec son amie proche et ancienne colocataire, Sophia Kianni. « Phia n’est pas encore dévoilée, mais ma cofondatrice, Sophia, et moi sommes ravies de la lancer cette année et nous y travaillons à plein régime », a-t-elle déclaré dans une récente interview. « Pour l’instant, vous pouvez nous suivre sur Instagram et TikTok, où nous donnons notre point de vue », a-t-elle ajouté, affichant déjà un talent pour le marketing.

Pendant son temps libre, Phoebe Gates mène une vie enviable, passe ses vacances en Espagne et assiste à des événements prestigieux comme le gala Time 100 avec son père. Elle est également une militante des droits reproductifs, qui a récemment écrit pour Vogue sur les enjeux mondiaux de Roe vs Wade, et encourage régulièrement ses fans Instagram à s’engager dans des débats politiques et à assister à des marches.