J’ai marché à quatre pattes et j’ai aboyé après avoir été élevé par des chiens sauvages dès l’âge de trois ans lorsque mes parents m’ont enfermé dehors

QUAND Oxana, sept ans, a été découverte vivant dans un chenil, les autorités ont été horrifiées par les conditions épouvantables dans lesquelles ses parents alcooliques l’avaient laissée vivre.

Mais quand la jeune fille a rampé hors de l’enclos à quatre pattes et ne pouvait parler qu’à travers des aboiements, cela ne ressemblait à rien de ce qu’ils avaient jamais vu auparavant.

Oxana Malaya a été sauvée d’un chenil à l’âge de huit ans après avoir été élevée par des chiens Crédit : Canal 4

Les experts disent qu’Oxana a la capacité mentale d’un enfant de 6 ans après avoir échoué à acquérir des compétences humaines de base pendant sa période d’apprentissage critique Crédit : Neuf

À l’âge de trois ans, à Kherson, en Ukraine, Oxana Malaya avait été laissée dehors dans le froid par sa mère et son père violents.

Dans une tentative désespérée de se réchauffer, elle a rampé dans un chenil avec leur chien de compagnie Naida – un enclos dans lequel elle vivrait pendant les cinq prochaines années.

Naida et les autres errants du quartier ont traité Oxana comme la leur – partageant leur nourriture avec elle et la protégeant même contre les policiers qui l’ont découverte.

Au moment où elle a été secourue, elle avait déjà perdu la capacité de parler, courait à quatre pattes, haletait et aboyait comme un chien.

Elle mangeait par terre, manquait de compétences humaines de base et se nettoyait même de la même manière que ses amis canins.

L’affaire d’abus a offert aux experts l’occasion unique d’étudier Oxana dans le cadre du débat nature-culture – car elle avait été considérée comme une enfant normale et en bonne santé avant d’être abandonnée.

Bien qu’elle ait été placée dans une famille d’accueil et qu’elle ait appris à marcher et à tenir une conversation, elle a conservé certains de ses comportements canins.

Elle a caché des objets un peu comme un chien et les médecins ont dit qu’il était peu probable qu’elle soit jamais complètement réhabilitée.

Même à l’âge adulte, les experts ont déterminé qu’elle avait la capacité mentale d’un enfant de six ans.

Son cas a été comparé à celui de Genie Wiley, une jeune fille de 13 ans qui avait été enfermée loin de l’extérieur la majeure partie de sa vie par ses parents violents.

Bien que Genie n’ait pas été élevée par des animaux, elle souffrait de la même privation sociale qu’Oxana et ne pouvait ni parler ni marcher.

Elle a été enfermée dans sa chambre dès l’âge de deux ans et ligotée dans une camisole de force faite à la main et attachée à une chaise parce que son père pensait qu’elle était handicapée.

La nuit, elle était enfermée dans son berceau et ne recevait qu’un régime liquide, la laissant gravement sous-alimentée.

Après son sauvetage en 1970, cela a donné aux experts la possibilité d’étudier les périodes d’apprentissage critiques pour les enfants alors qu’ils tentaient d’enseigner à Genie de nouvelles compétences linguistiques.

PARTIE DU PACK

Le 4 novembre 1983, une jeune fille est née dans une famille pauvre du village de Nova Blagovishchenka, en Ukraine.

Les médecins disent que l’enfant était «normal» à la naissance malgré des parents alcooliques, mais qu’il n’a pas été soigné tout au long de ses premières années et qu’il a été oublié, selon les rapports.

Une nuit, alors qu’elle n’avait que trois ans, elle s’est aventurée dehors avant d’être mise à la porte par ses cruels parents.

La jeune fille s’est blottie contre son chien de compagnie Naida pour se réchauffer avant d’être lentement acceptée dans la meute avec d’autres chiens du quartier.

On pense qu’elle a partagé tous les aliments que les chiens ont reçus et s’est peut-être aventurée dans la maison pour des restes avant d’être expulsée par son père cruel.

Elle a appris chaque partie de leur comportement canin, aboyant, grognant et même léchant sa peau propre.

Oxana s’exprimant dans le cadre d’un documentaire de 60 minutes, a déclaré : « Maman avait trop d’enfants, nous n’avions pas assez de lits. Alors j’ai rampé jusqu’au chien et j’ai commencé à vivre avec elle.

« Je leur parlais, ils aboyaient et je le répétais. C’était notre moyen de communication.”

Le directeur de l’institut où Oxana a été emmenée a déclaré à 60 Minutes : “Elle ressemblait plus à un petit chien qu’à un enfant humain.

“Elle avait l’habitude de montrer sa langue quand elle voyait de l’eau et elle avait l’habitude de manger avec sa langue et non avec ses mains.”

Des séquences vidéo choquantes ont également montré une jeune Oxana courant à quatre pattes, aboyant et buvant de l’eau au robinet de la même manière qu’un chien.

Les visiteurs venaient rarement voir la famille, ce qui signifie que le bizarre d’Oxana est passé inaperçu pendant cinq ans.

Ce n’est que lorsqu’Oxana a aboyé sur un voisin que cela a éveillé les soupçons et que la femme a appelé les autorités ukrainiennes.

Ils sont arrivés à la maison pour trouver une scène horrible – une jeune fille marchant à quatre pattes et protégée par une meute de chiens.

Oxana vit maintenant dans une maison de retraite et passe son temps à s’occuper des animaux

Oxana avait de nombreux traits canins, notamment courir à quatre pattes, aboyer et cacher des objets.

Même des années plus tard, Oxsana a conservé certains de ses traits canins Crédit : Neuf

Les animaux étaient si protecteurs envers la jeune Oxana qu’ils ne permettaient pas à la police de s’approcher et devaient être chassés avec de la nourriture.

Elle ne comprenait pas les officiers et ne pouvait communiquer que par des aboiements et des grognements – c’était une enfant complètement sauvage.

Elle cachait également les objets qui lui étaient donnés et les cachait – un peu comme un chien avec un os et attaquait et mordait lorsqu’elle avait peur, selon les rapports.

Oxana a été emmenée dans un foyer pour enfants où elle a appris « comment être humaine » par un personnel stupéfait.

Elle a appris à marcher debout, à communiquer et à manger correctement pour la première fois.

Maintenant âgée de 38 ans, elle vit à l’âge adulte dans une maison de soins spéciaux qui s’occupe d’animaux et est capable de parler et de communiquer certaines émotions.

L’un des travailleurs de la maison de retraite a déclaré: «Je me souviens quand elle a été amenée ici pour la première fois. Elle n’était pas comme un être humain, elle était comme un petit animal.

“Environ six mois plus tard, elle avait complètement changé.”

Cependant, Oxana a déclaré qu’elle avait encore le temps de se sentir seule et de revenir à ses habitudes canines.

Elle a déclaré: «Quand je me sens seule, je me retrouve à faire tout ce que je rampe à quatre pattes. C’est comme ça que je me sens seul.

“Parce que je n’ai personne, je passe mon temps avec des chiens, je me promène et je fais tout ce que je veux. Personne ne remarque que je marche à quatre pattes.

Elle a été étudiée de près par des psychologues pour enfants et des experts et a subi une série de tests cognitifs.

Ils croient qu’elle ne pourra jamais rattraper son retard sur l’apprentissage qu’elle a manqué au cours des années cruciales de son développement.

Dans le documentaire choquant de 60 Minutes, Oxana décide qu’elle aimerait rencontrer sa mère et son père qui l’ont abusée lorsqu’elle était enfant.

Elle a dit: “Je veux les voir de mes propres yeux si désespérément parce qu’on m’a dit que je n’avais pas de parents, mais en fait je les ai.”

L’équipe n’a pas pu retrouver sa mère mais a pu organiser une réunion tendue avec son père.

Dans le clip, les deux restent silencieux avant qu’Oxana ne tende la main pour lui faire un câlin et soit présentée à sa demi-sœur.

Oxana n’est malheureusement pas le seul cas d’enfant sauvage dans le monde.

Dans l’un des cas les plus connus d’enfants découverts vivant à l’état sauvage, deux jeunes filles ont été retrouvées dans la jungle indienne dans les années 1920.

Sauvés d’une tanière de loups à l’âge de trois et huit ans, les enfants vivaient avec une louve et sa meute protectrice.

Il n’a jamais été clair si les deux étaient liés ou exactement comment ils se sont retrouvés là-bas.

Ils ont ensuite été sauvés et emmenés dans un orphelinat par le révérend JAL Singh, qui a essayé de les aider à s’adapter à la vie humaine, en commençant par les nommer Kamala et Amala.

Mais le couple a malheureusement eu du mal à s’adapter à la société après leur début incroyable dans la vie et aurait continué à afficher un “comportement de loup” – comme marcher à quatre pattes, être principalement nocturne et mordre les gens.

Le cas extraordinaire de Marina Chapman remonte à 1954 lorsqu’elle a été kidnappée à seulement cinq ans dans un village isolé d’Amérique du Sud, puis abandonnée dans la jungle.

Elle prétend avoir été arrachée de son jardin en Colombie et jetée dans une forêt tropicale – lorsqu’une famille de singes capucins l’a ensuite prise sous son aile.

Marina, aujourd’hui âgée de 70 ans, raconte qu’elle a dormi dans un arbre creux, vécu de baies, de racines et de bananes, et s’est déplacée à quatre pattes comme ses congénères pendant cinq ans.

Marina Chapman a été kidnappée et jetée dans la jungle colombienne à l’âge de cinq ans et a vécu avec des singes pendant des années 1 crédit