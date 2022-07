J’ai mal aux bras pour étreindre mon fils en Chine. Cultiver des micro-verts me donne de l’espoir

Cette chronique à la première personne est l’expérience de Jinsha (Lisa) Yao qui vit à Calgary. Pour plus d’informations sur les histoires à la première personne de CBC, veuillez consulter la foire aux questions.

Au cours des deux dernières années, au lieu de m’occuper de mon fils, j’ai consacré toute mon énergie et mon amour à m’occuper de millions de petits bébés micro-verts.

Mon fils de 12 ans est coincé en Chine ; Je suis coincé ici. Je lui dois des millions de câlins. Ça me brise le coeur.

Mais à chaque fois que je me sens perdu, ce sont les verts qui me guérissent. Cultiver ces légumes verts pour des amis et le marché des fermiers est la façon dont je trouve la paix et l’espoir de continuer.

Une fois l’automne dernier, il était presque midi lorsque je suis descendu dans la salle de culture pour rincer les graines parce que j’étais au téléphone pendant des heures avec Affaires mondiales Canada.

« Ka-ta !… » Le bruit du verre brisé me sortit de mon étourdissement. Je me suis retrouvé tenant ce qui reste d’un pot Mason. Des morceaux de verre et des pousses étaient partout sur l’évier, le comptoir et le sol – des fragments de verre si petits qu’ils étaient des poudres transparentes scintillantes partout sur le comptoir en granit.

C’était difficile de dire ce qui était quoi et je me sentais tellement étourdi. J’avais l’impression que mon cœur venait de s’arrêter et j’ai pensé, Quel bordel?! Qu’est ce que je vais faire?

En fait, le bordel est dans ma tête.

Jinsha (Lisa) Yao vit à Harvest Hills, à Calgary, et cultive des micro-verts dans son sous-sol. C’est ce qui la fait avancer alors qu’elle lutte pour obtenir un visa de visiteur pour retrouver son fils de 12 ans en Chine. (Soumis par Jinsha (Lisa) Yao)

Je suis resté là, puis j’ai commencé à ramasser lentement de gros morceaux de verres. Un fragment en forme de cœur m’a pris par surprise. Les germes de lentilles sur le cœur en verre avaient l’air si frais.

Ils vivaient fort malgré ce qui s’était passé. Les larmes ont inondé mes yeux. J’ai soigneusement ramassé toutes les pousses et les ai transplantées sur un plateau de microgreen. En une semaine, les micropousses de lentilles ressemblaient à une petite forêt.

Mon mari et moi avons déménagé au Canada depuis la Chine en 2005 avec notre fille de six ans et cinq ans plus tard, mon fils Louie est né.

Il est un miracle. Louie est né prématuré à 24 semaines et ne pesait que 655 grammes. Notre premier câlin a dû attendre 37 jours. Il est resté en soins intensifs pendant exactement 100 jours et a ensuite été diagnostiqué avec une paralysie cérébrale. C’était comme si le ciel tombait.

Nous avons amené Louie à Shanghai après son premier anniversaire. Pour des raisons familiales compliquées et l’espoir de pouvoir bénéficier d’un traitement médical spécialisé, Louie est resté chez sa grand-mère et sa tante en Chine.

Pendant des années, j’ai visité autant que je pouvais. Louie est un garçon sensible, intelligent et beau. Malheureusement, il ne peut toujours pas parler, s’asseoir, marcher ou se nourrir, et il a besoin de soins 24h/24 et 7j/7.

Il devait recevoir un traitement spécial en avril 2020 à l’hôpital pour enfants de Shanghai avec une équipe de médecins d’Israël, des États-Unis et du Canada. Mais la pandémie a perturbé ces plans et nous a jetés dans les limbes.

Quelques graines de lentilles sur un fragment de verre en forme de cœur ont apporté un nouvel espoir à Jinsha (Lisa) Yao par une matinée difficile. (Soumis par Jinsha (Lisa) Yao)

La porte de retour vers la Chine vient de se fermer. Louie ne peut pas voyager seul; il n’y a toujours aucun moyen d’aller le ramener.

J’ai commencé à jardiner ce premier printemps de la pandémie. J’ai fait pousser tellement de légumes dans des plates-bandes surélevées et sur mon balcon, je me suis surpris moi-même. Pendant ce temps, un jardin secret a commencé dans mon sous-sol. Les jours de neige froide, en regardant les micro-verts magiques danser sous les lumières, montrant leurs couleurs abondantes, je me sens si chaleureuse et émerveillée.

De plus en plus de supports, de plateaux, de sols et de graines ont été ajoutés; Je ne pouvais tout simplement pas m’arrêter.

J’espère que Louie reviendra bientôt, que je pourrai prendre soin de lui et faire pousser des micro-pousses fraîches à la maison pour mieux équilibrer notre vie. Mon entreprise ne deviendra peut-être jamais une entreprise sérieuse pour gagner de l’argent, mais c’est définitivement une heureuse thérapie de partage.

Lorsque la petite forêt de pousses de lentilles est prête, je les récolte et les emballe dans des mélanges de salades spéciaux avec d’autres micro-pousses, des capucines comestibles et des pensées. Je les partage avec des amis et par le biais d’abonnements mensuels à microgreen.

Le vert vif et les couleurs vives apportent de la joie à Yao. (Soumis par Jinsha (Lisa) Yao)

Frais. Nutritif. Délicieux. Coloré.

Nous espérons toujours des visas de visiteur pour la Chine. Personne ne sait encore quand les retards liés à la pandémie prendront réellement fin.

Pour l’instant, je regarde mes plantes, qui ont leurs propres cycles de croissance. C’est le reflet de notre vie.

La quantité de soins que vous donnez affecte la croissance avec des surprises et des joies en retour. Nous avons un long chemin à parcourir avec Louie, mais cultiver des micro-verts m’aidera à être là pour lui.

Je crois que chaque graine peut pousser, certaines avec un soin particulier. Vivre, aimer, vivre – je vais vivre naturellement, accepter le flux et croire que mon fils et les micro-verts sont tous les deux en meilleure santé et plus heureux.

