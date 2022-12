J’ai lutté avec des problèmes d’abandon toute ma vie après que ma mère m’a quitté, ça m’a brisé le cœur, dit Rachel Lugo du RHOC

La star de THE REAL Housewives of Cheshire, Rachel Lugo, a parlé de sa “peur du rejet” après que sa mère l’ait quittée alors qu’elle n’avait que neuf ans.

La favorite de la télévision – qui apparaît dans l’émission spéciale de Noël du RHOC de ce soir – a déclaré qu’elle avait une énorme peur du rejet qui découlait de son enfance.

instagram/@rachellugo1

La star du RHOC, Rachel Lugo, a parlé de sa « peur du rejet »[/caption]

Getty

Getty

Les dames du Cheshire se rendent au Mexique pour un spécial de Noël[/caption]

Rachel, 47 ans, qui a récemment ravivé sa romance avec son petit ami Nick après une fin mouvementée dans la dernière série, a déclaré qu’elle repensait encore parfois à ce moment déchirant.

S’adressant exclusivement à The Sun, Rachel a déclaré: «J’ai une énorme peur du rejet, et tout cela remonte au moment où ma mère est partie quand j’avais neuf ans et certaines choses restent avec vous.

“Je me souviens avoir dit ‘maman, s’il te plaît, ne me quitte pas, s’il te plaît, ne pars pas’ et elle est partie.

“C’est pourquoi les gens ont un peu de mal à comprendre pourquoi je ne demande pas aux gens de rester parce que mon cœur était complètement brisé, et ça m’est resté.

VRAI PLUS SUR LE RHOC faire sensation Lystra Adams du RHOC répond aux rumeurs de retour de Christine McGuinness bébé de la jungle J’adorerais faire Je suis une célébrité – Je serais toujours aussi belle sans maquillage, dit Ester Dee

“Alors ne vous mettez jamais dans une position vulnérable et c’est mon mode de protection.”

Rachel – qui a été honnête à propos de son divorce difficile avec son ex John Lugo, après 24 ans de mariage – a déclaré qu’elle voulait prendre sa nouvelle romance avec Nick lentement.

Les téléspectateurs d’ITVBe ont regardé la maman de cinq enfants jongler avec son travail, sa maison et sa vie amoureuse dans l’émission.

Rachel a déclaré qu’elle avait eu du mal à faire progresser sa relation avec Nick, avec qui elle sort depuis 2020, mais a maintenant admis que le couple était sur la bonne voie, laissant entendre que le mariage pourrait être sur les cartes un jour.

La femme d’affaires a déclaré: “Nous n’avions pas parlé [at the reunion]c’est vraiment difficile et une deuxième fois tous les soucis que vous avez, tous les soucis et essayer d’obtenir cet équilibre.

“Je le compare toujours à quelqu’un qui vient d’accoucher, je parle de secondes, puis je dis” alors, quand est ton prochain “.

“T’es un peu genre ‘quoi, tu plaisantes, le traumatisme n’est pas passé’

“Je pense que nous devions évidemment avoir une grande conversation sur la raison pour laquelle ma tête est là où elle en est et que cela n’a rien à voir avec lui. C’est lié à mon expérience antérieure, c’est tout.

Lorsqu’on lui a demandé si leur relation était plus forte que jamais maintenant, Rachel a répondu: “Oui, nous sommes plus forts maintenant.”

Elle a poursuivi: “J’aimerais dire oui [to marriage]il y a un an, j’étais dans un état d’esprit différent.

« Plus la bataille devenait longue et difficile ; ça m’a juste tout enlevé.

“Je ne sais toujours pas, je n’en suis pas encore là.”

Parlant des conditions de vie, Rachel a ajouté : « Non, nous n’avons pas emménagé ensemble.

“Nick a évidemment ses deux enfants et j’en ai cinq et un petit-enfant à naître l’année prochaine.

“Il faudrait un déménagement pour que cela se produise – ses enfants ont leur maison où ils sont heureux, et mes enfants ont leur maison.”

Rachel a ensuite félicité le père de deux enfants pour être son partenaire de rêve.

“Il me comprend complètement et il m’accepte pour qui je suis”, a déclaré la star de la télévision.

“Il m’a dit l’autre jour qu’il pouvait ‘voir la personne la plus gentille et la plus aimante, qui est fragile, qui a été blessée’ et il a continué encore et encore.

« Il est tellement en contact avec ses propres sentiments qu’il n’a pas peur de s’ouvrir. Il est si solidaire et si aimant, il est tout simplement incroyable.

À bord du navire pour cette toute nouvelle série se trouvent The Real Housewives of Cheshire’s Rachel, Hanna Kinsella, Lauren Simon, Lystra Adams, Nicole Sealey, Seema Malhotra et Sheena Lynch.

Les femmes au foyer se pressent pour un dernier fabuleux voyage entre filles avant Noël, prenant la mer pour une croisière autour du Mexique dans un style luxueux.

Les femmes au foyer Tanya Bardsley et Ester Dee font un retour surprise alors qu’elles voyagent de port en port à la recherche de soleil, de mer et de plaisir.

Cette série Rachel a une grande nouvelle à célébrer, une tempête se prépare entre Hanna et Seema, et Tanya et Ester seront-elles accueillies à bras ouverts ? Tout est un pont pratique.

Les vraies femmes au foyer du Cheshire feront un retour retentissant sur ITVBe et le hub ITV le lundi 5 décembre à 21h, dans Les vraies femmes au foyer du Cheshire: croisière de Noël.

instagram/@rachellugo1

La maman de cinq enfants a déclaré que sa relation avec Nick était de retour sur la bonne voie[/caption]

TVI

Les femmes au foyer se pressent pour un dernier fabuleux voyage entre filles avant Noël[/caption]