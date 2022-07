J’ai l’une des plus grandes collections de sous-bocks au monde – mais ma femme le DÉTESTE

Un HOMME qui prétend avoir l’une des plus grandes collections de sous-bocks au monde dit que sa femme déteste ça.

Tim Stannard, 79 ans, d’Edgbaston, Birmingham, a amassé dans son loft une énorme collection de plus d’un demi-million de sous-bocks depuis ses débuts alors qu’il n’avait que 17 ans.

Tim Stannard a plus de 500 000 sous-bocks dans sa collection qui est stockée dans son loft Crédit : BPM

Tim détient le record du monde du plus grand nombre de sous-bocks britanniques, mais sa collection vient du monde entier Crédit : BPM

Non seulement cela, Tim possède également une collection de plus de 16 000 jeux de cartes à jouer, entre quatre et cinq cents obus d’artillerie et environ 30 000 clips de pompe qui sont utilisés dans les pubs pour afficher les différentes bières en vente.

Sa femme Doreen, avec qui il est marié depuis plus de 50 ans, est loin d’être satisfaite de la situation.

Tim, un avocat à la retraite, a déclaré au Birmingham Mail: “Elle veut que je” me débarrasse des choses b ****y “.”

Même dans un précédent article du journal en 1986, elle est citée comme étant une “épouse qui souffre depuis longtemps” et a déclaré à l’époque : “Je l’ai juste laissé faire.”

Tim s’est intéressé pour la première fois à la collection de sous-bocks pendant des vacances alors qu’il était assis dans un pub belge en train de boire une pinte avec son père et qu’ils ont discuté des créations artistiques.

En partant, ils ont demandé au barman quelques souvenirs.

Poursuivant leurs vacances à travers la Belgique, la France, l’Allemagne, l’Italie, l’Autriche et le Lichtenstein, la valise de Tim s’est remplie au fur et à mesure qu’il collectionnait de plus en plus.

À la fin des vacances, il avait ramassé plus de 400 sous-bocks.

Au fil des ans, sa collection a explosé et quelque 25 ans après ses débuts, il a été couronné par le Livre Guinness des records en tant que propriétaire de la plus grande collection au monde de sous-bocks britanniques, avec plus de 35 500.

Toute sa collection se composait de plus de 500 000 sous-bocks du monde entier, dont 105 000 étaient uniques.

Dans sa collection se trouve le plus grand sous-bock du monde, deux pieds carrés et le plus petit du monde, un pouce carré.

Les deux sous-bocks ont été créés pour célébrer les 25 ans de la British Beer Mat Collector’s Society, fondée en 1960 par Chris Walsh.

Tim a rejoint la société en 1961 et en est aujourd’hui le président.

Il a été battu de justesse au titre de plus grande collection au monde par l’Autrichien Leo Pisker qui possédait plus de 110 000 sous-bocks uniques.

Tim a déclaré: “J’ai toujours fait beaucoup de choses; les sous-bocks ne sont pas toute ma vie de loin.

“La bonne chose à ce sujet, c’est qu’il y a toujours un de mes amis quelque part dans le monde qui regarde un sous-bock et dit:” Oh, je parie que Tim n’a pas celui-là.

“Je ne dis pas ‘pour l’amour du ciel ramenez-moi un sous-bock’ mais beaucoup d’entre eux le font.

“J’en ai un allemand qui a un disque au dos. Il joue une chanson à 45 tours.

«J’en ai un qui a un tout petit ressort à l’arrière, lorsque vous soulevez votre bière, le tapis vole dans les airs.

“Les collecter constamment, c’est trop comme un travail acharné ces jours-ci, j’ai remonté la colline et de l’autre côté.”

APPARITIONS À LA TÉLÉVISION

Tim a également participé à cinq émissions de télévision pour parler de sa collection, dont une avec Vanessa Feltz dans un concours pour “maris avec des passe-temps ennuyeux”.

Tim a déclaré: “Je pensais que c’était une émission sur des passe-temps intéressants et c’est ce que j’ai dit à ma femme.”

Apparaissaient également dans l’émission trois autres hommes qui montraient leur collection de cônes de route, différents types de papier brun et des images de murs de briques.

L’homme qui a collecté du papier brun, qui avait 63 types différents, a gagné.

Alors que la mère de Tim, Betty, était une femme au foyer qui aidait dans le pub et l’hôtel de ses parents, son père était également avocat qualifié et capitaine dans la division Royal Artillery de l’armée britannique pendant la Seconde Guerre mondiale.

“Mon père était un peu accumulateur”, a déclaré Tim. «Il avait l’habitude de parler un peu de la guerre autrefois.

“Il n’avait jamais l’habitude de dire à quel point c’était horrible, mais il avait l’habitude de raconter des histoires, que j’ai toutes oubliées.”

Parlant de sa collection, Tim a déclaré : « Je n’appellerais pas cela une obsession.

““Tu ne peux pas t’en empêcher, tu es ce que tu es. Le monde est divisé entre collectionneurs et non-collectionneurs.”