«J’ai l’impression que mon ascendance est l’histoire de l’Amérique»

La prolifération des kits de test ADN et des services d’histoire personnelle a aidé de nombreux Noirs américains à se connecter avec l’histoire familiale. | Freeda Michaux / Shutterstock

3 Noirs américains qui ont débloqué leur histoire personnelle à l’aide de tests ADN et de bases de données historiques en ligne.

Dans un débat télévisé sur les droits civils en 1969, James Baldwin a été confronté, très grossièrement, à la question de savoir pourquoi les Noirs américains font face à une lutte unique dans ce pays. «En premier lieu, je dois gérer le fait que mon histoire m’est inaccessible», dit-il. «Mon histoire dans ce pays commence par un acte de vente.»

Ce dont Baldwin a parlé est une réalité pour tant de Noirs américains. Se connecter profondément à cette histoire personnelle et comprendre où nous et nos familles nous y inscrivons s’est avéré difficile, voire impossible. Des siècles d’esclavage, de criminalisation et d’inégalité ont créé les conditions dans lesquelles les liens avec l’Afrique ont été intentionnellement rompus et les dossiers sur les Noirs étaient rarement tenus.

Cependant, au cours de la dernière décennie, les kits ADN et les bases de données historiques en ligne ont créé des opportunités uniques pour les Noirs américains de renouer avec leur histoire familiale et leur ascendance. Avec l’aide de ces technologies en plein essor, de nombreux Noirs américains ont dévoilé des histoires familiales surprenantes. Ils ont découvert des membres de leur famille qu’ils n’avaient jamais rencontrés et de l’ADN de régions du monde auxquelles ils ne savaient pas qu’ils étaient liés – ils ont pu relier leur noirceur et leur histoire d’une manière qu’ils n’auraient jamais pu avoir auparavant.

Ces tests, cependant, ne sont pas sans limites. Pour les Noirs, les Asiatiques et les Latinos, il est beaucoup plus difficile d’utiliser ces ressources pour retracer l’ascendance. Plus une entreprise possède d’échantillons provenant d’un groupe ethnique ou d’une région en particulier, plus elle en apprend (et peut partager) sur les différents groupes et leur ADN. Et comme beaucoup de clients initiaux de ces entreprises étaient blancs, cela créait un grand écart entre le type d’informations qu’une personne ayant des liens avec l’Europe pouvait tirer des tests par rapport aux personnes de couleur.

Mais maintenant, avec de plus en plus de personnes d’horizons divers qui commandent des kits et passent des tests, les entreprises ont commencé à créer des bases de données ADN plus diverses et plus complètes, et encore plus d’opportunités pour les personnes de couleur de faire des découvertes significatives.

Vox a parlé à trois Noirs américains qui ont utilisé des sites Web d’ADN et d’ascendance pour explorer leur patrimoine. Voici ce qu’ils ont trouvé dans leur quête pour découvrir leurs histoires familiales. Leurs remarques ont été légèrement modifiées pour plus de clarté.

« Maintenant que j’ai trouvé ma famille, je peux regarder les plus beaux visages de différentes nuances de brun et voir une partie de moi »

Keisha Robinson, 33 ans, Springfield, Illinois

J’ai été dans le système de placement familial de temps en temps de l’âge de 3 ans jusqu’à l’âge de 21 ans. En grandissant, j’ai lutté avec mon identité noire. Être élevé dans un environnement majoritairement blanc se sentait seul, comme chercher son visage dans une mer de visages qui ne ressemblent pas ou ne parlent pas comme vous.

En 2011, j’ai été adoptée à 24 ans par une ancienne famille d’accueil. Mon séjour en famille d’accueil était arrivé à sa fin et j’ai finalement eu la famille «pour toujours» et la sécurité que je n’avais jamais vraiment eues. Mais à ce moment-là, cela n’a pas changé ma vie parce que j’étais déjà dans le système depuis si longtemps.



Gracieuseté de Keisha Robinson Robinson avec des membres de sa famille biologique qu’elle a rencontrés grâce à des tests ADN.

Je connaissais un peu le côté de ma mère biologique dans ma famille, mais après avoir perdu ma grand-mère maternelle et ma mère biologique sur une période de 18 mois à l’âge de 30 ans, je voulais en savoir plus sur elles et mon ascendance. J’ai fait mon premier test peut-être en novembre 2019 – les résultats n’étaient pas concluants, alors ils m’ont envoyé un autre kit. J’avais l’impression que j’étais peut-être un extraterrestre ou quelque chose du genre et je ne savais pas si je voulais le reprendre, mais ma mère adoptive pensait que je devrais le faire.

Je l’ai repris et j’ai été surpris de constater qu’une jeune femme et moi étions cousins ​​germains. Elle m’a d’abord envoyé un message. J’ai répondu et j’ai dit que je serais d’accord pour parler un jour, mais mon manque de patience et de curiosité a eu raison de moi. J’ai commencé à fouiller pour comprendre comment nous étions liés, en cherchant des indices sur Facebook et les réseaux sociaux. Au moment où elle a répondu, j’avais déjà compris qu’elle n’était pas ma cousine mais en fait ma sœur, parce que nous avions le même père. Elle a été élevée par le côté maternel de sa famille mais avait également un lien très significatif avec le côté de notre père, alors elle n’a pas hésité à me présenter à tous ceux qu’elle connaissait.

À partir de là, nous avons fait des allers-retours. En mai, dit-elle, quand j’étais prête, il y avait des gens qui voulaient me rencontrer. J’y ai réfléchi pendant peut-être deux minutes et j’ai dit que j’étais là! Je suis allé à Peoria, dans l’Illinois, avec un ami pour me soutenir car il y avait tellement d’émotions qui me traversaient. Ce jour-là, j’ai rencontré ma sœur, un petit frère, une tante, deux cousins, une grand-mère et un beau-père! Rencontrant ma famille paternelle, ils ont pleuré et ont regardé mon visage. Ce qui était pour le moins déconcertant. Apparemment, j’avais une tante Mechelle qui est décédée et ils pensaient que nous nous ressemblions.

Depuis cette première réunion, je suis venu me rendre au moins une fois par mois. L’expérience a été très impressionnante. Parfois, il m’est si difficile de contenir mon excitation et mon anxiété de rencontrer enfin ma famille. Je me suis retrouvé dans la même pièce avec quatre générations de femmes Nichols. Avoir ça en tant qu’adulte est quelque chose qui me fait monter les larmes aux yeux.

Lorsque Black Lives Matter a commencé, j’ai pris conscience socialement à quel point il est dangereux d’exister simplement dans ma peau. Je voulais en parler à ma famille adoptive, mais j’ai réalisé qu’ils ne voulaient pas parler de race. Dans l’une de nos discussions de groupe familial, ils ont partagé une photo de ma nièce et de mon père adoptif. Elle portait un grenouillère qui disait «la vie de mon po-po compte». C’est un flic. Cela m’a conduit à essayer de leur dire que «Blue Lives Matter» est simplement un moyen de faire taire les voix noires. Mon père adoptif n’est flic que lorsqu’il est au travail. Je suis noir 24/7. Puis, une fois, je suis allé à une manifestation Black Lives Matter et on m’a dit de ne pas devenir stupide ou violent. J’ai profité de ce moment pour parler de certaines choses que j’ai entendues pendant mon enfance et qui ont affecté la façon dont je regardais ma peau. Nous n’avons pas vraiment parlé depuis.

Maintenant que j’ai trouvé ma famille, je peux regarder les plus beaux visages de différentes nuances de brun et voir une partie de moi. Je porte cela avec moi dans le monde. Je pense qu’il est important que tout le monde fasse le travail positif que vous avez à faire pour vous sentir à l’aise dans votre peau.

«Les résultats me font me sentir particulièrement américaine»

Tracey Chambers, 55 ans, Washington DC

J’ai fait un test ADN pour la première fois il y a environ 10 ans, via une société appelée Ancestry by DNA. Au début, j’étais ravi de découvrir de quels pays d’origine exacts mes ancêtres venaient en Afrique. Mais mes résultats sont revenus et mon maquillage était à 58% d’Afrique subsaharienne et à 42% d’Europe. Un test d’Ancestry.com ultérieur a également montré un petit pourcentage d’Amérindiens.

Je me suis identifié comme étant Noir avant le test et je savais qu’il y avait une ascendance européenne, mais pas autant que ce qui était apparu dans le test. J’ai été totalement surpris de découvrir que j’avais tant d’ascendance européenne, et cela m’a même fait vivre une petite crise existentielle. Qu’est-ce que cela signifiait que j’avais autant de sang européen? Comment le mélange s’est-il produit?

Les résultats m’ont conduit à rechercher mon arbre généalogique. J’ai découvert que j’avais des ancêtres hollandais arrivés à New York en 1663, alors que c’était encore la colonie hollandaise de New Amsterdam. J’ai même découvert leurs noms. À la fin des années 1700, les archives montrent les descendants de ces colons hollandais décrits comme métis et, au début du XXe siècle, les registres de recensement les décrivent comme «nègres» ou «de couleur». Sur Ancestry.com. J’ai commencé avec le nom de mon arrière-arrière-grand-mère que je connaissais déjà. Le nom de famille de sa mère était DeGroat. J’ai ensuite pu retracer DeGroats jusqu’aux années 1660 à New York et aux années 1500 aux Pays-Bas. J’ai trouvé les noms de certains ancêtres noirs ainsi que leurs emplacements, mais il y avait beaucoup moins de détails à leur sujet.

J’en ai discuté avec mes frères et sœurs, mais nos parents et grands-parents sont décédés depuis longtemps. Un de mes frères et sœurs a fait son propre test ADN après que j’ai fait le mien. Nous avons tous eu des réactions similaires et avons été simplement surpris de découvrir l’histoire et de comprendre ce que cela signifiait pour notre noirceur.

Finalement, j’ai décidé de la vérité: je suis une femme noire avec un ADN blanc. Je me suis toujours identifié et je m’identifierai toujours comme noir, mais je suis un exemple particulièrement américain de ce que signifie être noir. J’ai l’impression que mes ancêtres sont l’histoire de l’Amérique – colons européens, premiers Africains réduits en esclavage, Amérindiens.

My Blackness signifie communauté et se sentir connecté, même à travers les ethnies et les nationalités. Pour tous les Américains, il y a tellement d’expériences culturelles similaires, comme l’importance de la famille, la fierté de l’histoire. Diverses mises à jour d’Ancestry continuent de changer les pays africains dont ils pensaient que mes ancêtres venaient, donc cela ne me fait pas me sentir plus connecté à l’Afrique. Mais les résultats me font me sentir très uniquement américain.

«Maintenant, le savoir que nous pourrions transmettre à nos enfants et qu’ils peuvent transmettre aux leurs est bien plus»

Benjamin Jaloux, 48 ans, Maryland

Je suis allé pour la première fois sur Ancestry.com il y a 10 ans. J’ai commencé par rechercher le côté de mon père. Ils viennent d’Europe, et il y a des disques romains qui remontent à jamais. En trois heures et demie de bouteille de vin, j’étais rentré chez les rois mérovingiens du sud de la France et leur pedigree maintenant démystifié affirmant qu’ils descendaient de Jésus et de Marie-Madeleine. Alors je me suis retrouvé comme, « Jésus et Marie-Madeleine, quoi? » Ensuite, j’ai cherché sur Google et j’ai fini par découvrir que tout cela n’était qu’un mensonge, une ruse pour justifier le «droit divin des rois». C’était toujours une expérience tellement fascinante et cela m’a encouragé d’essayer de creuser dans l’histoire plus difficile de ma famille, qui était le côté de ma mère de la famille.



Gracieuseté de Ben Jealous



J’ai découvert que les ancêtres ADN de la dernière génération à avoir survécu à l’esclavage dans ma famille descendent de certains des premiers colons de Virginie, dont William Randolph et sa femme, connus sous le nom d’Adam et Eve de Virginie. Je savais déjà que ma famille descendait aussi de deux hommes d’État reconstructeurs du côté de ma mère, mais je voulais creuser encore plus profondément. Pour cela, j’ai dû retourner dans le recensement et dans les petits journaux du Sud. Ce qui m’a vraiment frappé, c’est que j’ai trouvé un petit article sur l’un de mes ancêtres, Peter G.Morgan:

Morgan est né dans l’esclavage au début des années 1800, mais a gagné assez d’argent en tant que fabricant de chaussures et de selles autodidacte pour acheter sa propre liberté. Il a même finalement acheté la liberté des autres membres de sa famille, y compris sa femme, qu’il aurait achetée pour 1000 dollars.

L’histoire parlait de lui à la fin des années 1860, jetant un colonel confédéré hors de son magasin. Le colonel l’avait entendu prononcer un discours sur les marches du Capitole de l’État de Virginie et en était outré. Alors il a fait irruption dans la boutique de cordonniers de Peter, lui criant à propos de son discours. Peter a ordonné à son fils de faire sortir le colonel de son magasin, et le colonel a sorti une arme de poing et a tiré sur son fils par la fenêtre. Son fils a survécu; il l’a frappé à la jambe.

À ce moment-là, j’étais accro à l’ascendance. Je me sentais fier qu’il [Morgan] a eu le courage et la conviction qu’il fallait pour tracer une ligne et retirer un homme – qui ressemblait à ceux qui ont attaqué le Capitole le 6 janvier – de son magasin. Je me sentais également triste et en colère de ne plus pouvoir trouver d’histoires après cela sur cet homme jugé ou condamné.

Mon livre, Le Prix ​​du progrès, est un regard sur 150 ans de la lutte pour la liberté des Noirs de 1864 à 2013, éclairé par l’ADN de ma famille et les bases de données numériques. Ces incroyables sources d’informations nous ont permis d’être beaucoup plus ambitieux pour raconter une histoire et aussi simplement comprendre qui nous sommes.

Maintenant, le savoir que nous pourrions transmettre à nos enfants et qu’ils peuvent transmettre aux leurs est bien plus que cela. En fin de compte, j’espère que le livre inspirera les autres à approfondir non seulement qui ils sont, mais qui nous sommes en tant que peuple et en tant que pays – ce qu’est l’Amérique comme une expérience.