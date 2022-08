J’ai l’impression que ma fille me dit au revoir pour toujours alors qu’elle part pour l’université

Cet article à la première personne est l’expérience de Miriam Edelson, écrivaine et mère vivant à Toronto. Pour plus d’informations sur les histoires à la première personne de CBC, veuillez consulter la foire aux questions.

« Comment ça, tu vas à l’école sur la côte ouest ? Je dis. “Comment peux-tu me quitter ?”

“Je ne te quitte pas. J’ai intégré un excellent programme”, déclare Emma. “Pourquoi tu ne peux pas juste être heureux pour moi ?”

C’est la conversation avec ma fille que je n’aurai jamais.

Je l’ai quand même dans la tête. Il y a un monologue qui me traverse l’esprit, en deux très différentes voix. L’un est assez hystérique.

“Je t’ai donné naissance. Je t’ai élevé. Et maintenant tu déménages à des milliers de kilomètres ?! Et mes petits-enfants ?”

Au top assurément. Ils ne sont même pas encore conçus.

L’autre voix est celle de la mère que j’essaie d’être.

“C’est super, chérie. Quel formidable changement de carrière ! Je suis vraiment fier de toi.”

En réalité, cette voix plus calme est celle que je partage avec elle et avec mes amis et ma famille lorsque nous parlons de sa prochaine date de déménagement. Le sentiment de soutien est authentique, mais ne reflète qu’une partie de mon histoire.

A l’intérieur, je craque. Comment vais-je me débrouiller sans mon seul enfant restant à proximité ?

Miriam Edelson, à gauche, joue avec ses deux enfants, Jake et Emma à Belleville, en Ontario, en 1996. (Soumis par Miriam Edelson)

Ce n’est pas juste que je lui impose le profond sentiment de perte que je ressens alors qu’elle se prépare à partir, peut-être pour ne plus jamais vivre dans cette ville. Je trouve des moyens de surmonter mes sentiments avec des amis proches, mon partenaire de vie et un thérapeute. Pour donner un sens à la tristesse que je ressens, et ne pas la laisser diriger mes réactions envers elle dans la “vraie vie”.

Il m’a fallu un certain temps pour réaliser que je confondais son départ avec la permanence de la mort de mon fils. Le frère aîné d’Emma est né avec un trouble neurologique rare et grave. Sa vie, qui a tant enrichi la mienne, n’a duré que 14 ans. Une perte peut déclencher des sentiments pour une autre et, pour moi, le départ de ma fille s’est empêtré dans son manque. Il peut être déroutant de rassembler le meilleur de vous-même tout en étant aux prises avec de multiples pertes.

Mon temps avec Emma me semble maintenant précieux. J’apprécie nos soirées ensemble après qu’elle ait terminé sa journée de travail bien remplie. Nous nous prélassons sur le grand canapé beige de son appartement qu’elle partage avec son petit ami, Tyler, en attendant que la pizza arrive.

“Tu vas vraiment me manquer”, dit-elle, agitant une mèche de cheveux châtain doré de son visage, ses yeux bleu-vert foncé scintillants.

“Moi aussi.”

A part le vrombissement du réfrigérateur, c’est silencieux un moment.

“Vous étiez de très bons parents”, dit-elle. “J’espère que Tyler et moi pourrons être aussi bons que toi et papa l’avez été.”

“Tu le seras,” dis-je, prenant en compte la délicieuse nouvelle qu’elle pense que nous avons fait du bon travail. C’est encore plus émouvant pour moi parce que son père et moi nous sommes séparés quand elle était jeune et j’ai consacré beaucoup d’énergie à faire en sorte que nous coparentions étroitement et bien. C’est aussi merveilleux d’apprendre qu’Emma et Tyler sont de plus en plus prêts à fonder une famille.

J’ai pensé quand son père et moi nous sommes séparés que je brisais le monde de ma petite fille. Elle avait quatre ans et ça a été dur pendant un moment. Elle a dit à ses copains de garderie : « Je vais me séparer », ce qui aurait été mignon sinon si déchirant.

D’une manière ou d’une autre, à travers tous les rebondissements, nous nous sommes débrouillés – tout comme je vais me débrouiller dans cette tristesse et commencer à saisir, très timidement, l’opportunité de lui rendre visite à Vancouver.

Je cherche déjà à réserver un vol pas cher, des mois avant notre première visite. À présent Je vais soyez le parent qui arrive de loin et reçoit toute l’attention. Je reconnais aussi qu’à sa manière, elle me dit au revoir. Faire le point et donner son appréciation. Nous sommes tous les deux. J’espère que le fil diaphane qui nous attache encore pourra s’étendre sur des milliers de kilomètres. Nous semblons tous les deux vouloir cela.