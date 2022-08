J’ai l’impression que l’orange est complètement pressée, mais ça a été fantastique deux semaines : Sharath Kamal

Après 12 matchs énergivores sur trois jours, Sharath Kamal avait besoin d’une chaise pour compléter les interactions médiatiques habituelles dans l’arène NEC ici.

“Je n’ai plus d’énergie. Je suis vidé. J’ai l’impression que l’orange est complètement pressée, le jus est complètement sorti, mais ça a été deux semaines fantastiques », a-t-il déclaré, incapable de retenir une gamme d’émotions qu’il ressentait à l’époque, après sa première médaille d’or en simple au CWG. en 16 ans.

Le meilleur joueur de tennis de table de l’histoire de l’Inde a eu 40 ans le mois dernier et son corps est loin de ce qu’il était en 2006, lorsqu’il a remporté sa toute première médaille d’or en simple aux Jeux du Commonwealth.

Pourtant, il a trouvé un moyen d’améliorer ses performances passées et de se retrouver avec trois médailles d’or et une d’argent à Birmingham. Sa course de rêve est survenue après quelques semaines difficiles au cours desquelles il était à peine capable de dormir et des matchs consécutifs à travers des événements ont rendu la tâche plus difficile.

Il s’est même réveillé avec un grave mal de dos le matin de la finale du simple messieurs et pouvait à peine bouger. Il a porté la douleur dans le jeu et après avoir raté un coup droit réglementaire en raison d’une raideur, il a craint de se blesser. En fin de compte, il a pu tirer le meilleur parti de son corps battu.

On demande souvent à Sharath ces jours-ci, ‘comment fait-il à 40 ans ?’. Il est devenu plus meurtrier que jamais avec un revers bien amélioré complétant ses coups droits en plein essor.

“Même les joueurs ici me demandaient comment je pouvais ajouter un nouveau coup à chaque fois que je les jouais. Je n’ai pas de réponse appropriée à cela, je peux seulement dire que ce n’est pas facile.

“Ce que j’ai pu faire à 40 ans est incroyable d’une manière très positive. Je me demandais après la médaille d’or en double mixte d’hier. Comment puis-je encore jouer comme ça », s’est-il demandé alors que le médaillé de bronze et coéquipier G Sathiyan se tenait à ses côtés.

L’or en simple était également sa 13e médaille sur cinq Jeux parallèlement aux Jeux olympiques, égalant le record détenu par la médaillée olympique Feng Tianwei qui a retrouvé l’or en simple féminin qu’elle avait dû perdre contre Manika Batra il y a quatre ans.

«Ce sont probablement mes meilleurs matchs et probablement les deux meilleures semaines de ma vie en ce qui concerne le tennis de table. J’ai 40 ans. Que puis-je demander de plus », a déclaré Sharath qui prévoit de jouer jusqu’aux Jeux olympiques de Paris en 2024.

Pendant COVID, il s’est principalement entraîné à Chennai tandis que le reste de ses coéquipiers a choisi de voyager à l’étranger et de jouer avec des clubs en Europe. Il pense avoir trouvé un moyen d’améliorer sa condition physique pendant la pandémie.

«La pause COVID m’a donné beaucoup d’informations sur ce que je pouvais faire physiquement. Avec le genre de routine que nous avons eu ici, je serais déjà mort il y a deux jours (sans l’amélioration de la condition physique).

Sa grandeur est incontestée mais n’a probablement pas été suffisamment appréciée au cours des deux dernières décennies. Manika Batra avait mis le sport sous les projecteurs avec ses quatre médailles à Gold Coast il y a quatre ans et Sharath espère que ses performances permettront à des millions d’enfants de jouer au jeu.

Bien qu’il soit lauréat Arjuna et Padma Shri, ses réalisations stupéfiantes ont souvent échappé au radar. Avant la finale, Sharath a été annoncé comme porte-drapeau de l’Inde pour la cérémonie de clôture, 16 ans après avoir été approché pour la première fois pour cet honneur.

“Peut-être que cela aurait pu arriver en 2006, il y avait des discussions sur la cérémonie d’ouverture et ici aussi quand Neeraj s’est blessé. L’honneur est pour toute la fraternité, pas seulement pour moi.

“Cela me rend heureux que nous ayons collectivement mis le sport sous les feux de la rampe”, a déclaré l’athlète toujours humble.

Sa partenaire de double mixte Sreeja Akula, qui n’avait que huit ans lorsque Sharath a remporté sa première médaille aux Jeux, a résumé assez bien la personnalité de Sharath.

“Le meilleur de lui, c’est qu’il s’excuse quand il perd un point et s’excuse également après avoir perdu un point”, a-t-elle déclaré en riant.

Sharath sait qu’il ne peut pas être gourmand dans ce domaine mais ayant raté l’or en double, il n’est pas complètement satisfait.

Cela le poussera-t-il à participer à un sixième Jeux du Commonwealth quatre ans plus tard? “Ne jamais dire jamais”, a-t-il conclu.

