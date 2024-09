« J’ai l’impression que c’est un faux outrage »

Ryan Murphy riposte aux critiques concernant sa série Netflix Monstres : l’histoire de Lyle et Erik Menéndez de la famille des frères Menéndez.

Dans une nouvelle interview, le créateur de la série se dit « habitué à être polémique » et commente la culture générale.

« J’ai l’impression que c’est un faux scandale », a déclaré Murphy Personnes. « Parce que si vous regardez ce que nous faisons, nous donnons à ces garçons beaucoup de temps d’antenne pour parler de ce qu’ils prétendent être des violences physiques. Nous vivons dans une sorte de culture d’indignation selon laquelle beaucoup de choses sont instinctives, et c’est très bien. J’ai l’habitude d’être controversé. Ce n’est pas nouveau pour moi.

Plus tôt cette semaine, l’épouse d’Erik, Tammi Menéndez, a partagé une lettre écrite par sa tante, Joan VanderMolen, critiquant la série.

« Nous sommes pratiquement toute la famille élargie d’Erik et Lyle Menéndez », a commencé VanderMolen dans la lettre. posté sur Xla plateforme de médias sociaux anciennement connue sous le nom de Twitter. « Nous sommes 24 et aujourd’hui nous voulons que le monde sache que nous soutenons Erik et Lyle. Nous prions individuellement et collectivement pour leur libération après avoir été emprisonnés pendant 35 ans. Nous les connaissons, les aimons et voulons qu’ils rentrent chez nous.

« Ryan Murphy Monstres : l’histoire de Lyle et Erik Menéndez est un cauchemar phobique, grossier, anachronique et épisodique en série qui est non seulement criblé de contrevérités et de mensonges purs et simples, mais ignore les révélations disculpatoires les plus récentes. Notre famille a été victime de ce drame-choc grotesque. Murphy affirme qu’il a passé des années à faire des recherches sur l’affaire, mais qu’il s’est finalement appuyé sur Dominick Dunne, le hacker pro-poursuite, pour justifier ses calomnies contre nous et qu’il ne nous a jamais parlé.

Murphy a déclaré que la série est « la meilleure chose qui soit arrivée aux frères Menéndez en 30 ans », ajoutant : « Elle est partout. Leur cas est soudain devenu une conversation plus fraîche.

« Beaucoup de gens pensent qu’ils ont eu une mauvaise main lors de ce deuxième procès, beaucoup de gens pensent qu’ils devraient avoir un nouveau procès, et je pense qu’avoir ces conversations est une bonne chose », dit Murphy. « Et je sais que depuis la prison, les garçons ont dit aux gens en prison qu’ils étaient heureux de cette émission parce qu’elle lance tellement de conversations. Donc, si nous faisons quelque chose qui puisse faire avancer le débat sur les abus et poser également la question suivante : « ce deuxième procès était-il équitable ? puis j’ai fait mon travail.

Monstres : l’histoire de Lyle et Erik Menéndez raconte le cas des frères réels qui ont été condamnés en 1996 pour les meurtres de leurs parents, José et Mary Louise « Kitty » Menéndez. La série de neuf épisodes met en vedette Javier Bardem, Chloë Sevigny, Cooper Koch, Nicholas Alexander Chávez, Nathan Lane et Ari Graynor.