“J’ai l’impression d’émerger en moi-même”: le photographe Tyler Mitchell dans sa nouvelle émission transformatrice

Écrit par Jacqui PalumboChristiane Amanpour, CNN

L’interview de Christiane Amanpour avec Tyler Mitchell est diffusée mercredi à 13 h HE. Voir plus ici.

Après un certain nombre de couvertures très médiatisées de Vogue, des expositions personnelles évocatrices à New York et à Amsterdam et la sortie d’un livre d’accompagnement, le photographe Tyler Mitchell présente maintenant une nouvelle collection d’images chez Gagosian à Londres.

“Chrysalis”, la suite de Mitchell à “I Can Make You Feel Good”, prolonge la pratique du photographe consistant à réaliser des portraits idylliques de la jeunesse noire en jeu ou au repos, se délectant d’un sentiment de liberté et de camaraderie.

“(Le titre fait référence à) l’état entre une sorte de chenille et de papillon, mais aussi un état de transformation et de transition”, a déclaré Mitchell à Christiane Amanpour de CNN. “Et beaucoup de ces photos que je faisais concernaient vraiment cette idée d’un état méditatif de repos, de loisirs, mais aussi de cocooning.”

Après quelques années tourbillonnantes, le photographe Tyler Mitchell a ouvert sa deuxième exposition à la méga galerie Gagosian. Le crédit: Tyler Mitchell/Galerie Jack Shainman/Gagosian

Photographiées à New York et à Londres, les nouvelles œuvres jouent avec la fiction et la «vérité émotionnelle», comme le dit Mitchell, alors qu’il met en scène des scènes théâtrales qui visent à être des représentations plus profondes et plus riches de la vie noire et ont été influencées par ses propres racines du Sud. Les symboles de l’enfance ajoutent un sens du jeu mais véhiculent un message plus important : une image représente un garçon dans un lac, les yeux fermés, la tête juste au-dessus de la ligne de flottaison, avec une chaîne de ballons s’élevant dans les airs à côté de lui.

“C’est l’image d’un garçon qui flotte à peine à la surface … ces images que nous avons faites dans le nord de l’État (à New York) concernent vraiment un état psychologique”, a déclaré Mitchell, ajoutant que de nombreuses photos évoquent “être noir et en espace public.”

Bien que de nombreuses œuvres aient été tournées à l’extérieur, d’autres ne font allusion qu’à la présence de la nature – à travers le fond d’un jardin derrière un modèle ou d’une moustiquaire au-dessus du lit d’un garçon – mais ont été créées en studio.

“Beaucoup de ces photos que je faisais concernaient vraiment cette idée d’un état méditatif de repos, de loisirs, mais aussi de cocooning”, a déclaré Mitchell. Le crédit: Tyler Mitchell/Galerie Jack Shainman/Gagosian

“Beaucoup de ces (photographies) concernent directement la relation entre les Noirs et la nature”, a déclaré Mitchell. “Ayant grandi à Atlanta, une grande partie de mon éducation personnelle s’est déroulée dans la nature – plus que la plupart ne pourraient l’imaginer.”

L’artiste a également déclaré à Amanpour qu’il pensait à sa propre croissance alors qu’il réalisait son deuxième travail.

“J’ai l’impression d’émerger en moi-même”, a déclaré Mitchell. “Mais je suis également conscient du fait que je suis un nom qui fait avancer la conversation dans le domaine de la photographie, et j’en suis donc heureux.”

“Un monde de beauté noire”

En 2018, Mitchell est instantanément devenu un nom connu de la photographie contemporaine quand, à 23 ans, il a pris des portraits de Beyonce pour Vogue et est devenu le premier photographe noir à faire la couverture des 126 ans d’histoire du magazine. Depuis, il a photographié Harry Styles et Zendaya, parmi d’autres célébrités de l’air du temps, pour la publication, mais c’était son portrait de couverture de la vice-présidente Kamala Harris, publié avant son entrée en fonction, qui a fait des vagues sur Internet pour son style non conventionnel.

Amanpour a demandé à Mitchell comment il avait répondu aux critiques selon lesquelles l’image, prise pour un numéro de février 2021, n’était pas assez “vice-présidentielle” parce que Harris portait une tenue décontractée et des baskets Converse. (Une deuxième couverture uniquement numérique, que Vogue a publiée plus tard, la présentait dans un tailleur-pantalon bleu plus conventionnel.)

“Je suis très fier de ces photos et de l’expérience que j’ai eue avec elle, qui était très joyeuse”, a déclaré Mitchell. “Elle a choisi ce qu’elle voulait porter et s’est présentée comme elle voulait être présentée. Et donc c’était mon travail de vraiment faire ce que je fais dans mon travail, qui est de présenter les gens d’une manière très libre et honnête.”

Mitchell fait partie d’un mouvement plus large de photographes noirs visant à fournir une représentation plus riche de la vie noire. Le crédit: Tyler Mitchell/Galerie Jack Shainman/Gagosian

C’est une approche qu’il a appliquée à toutes les facettes de sa pratique, y compris son travail de mode commandé et ses beaux-arts auto-assignés.

“Mon travail en général concerne vraiment ces moments intermédiaires, le banal, et célèbre en fait ces moments comme étant les plus beaux, plutôt que cette façade conventionnelle de glamour et de beauté”, a-t-il déclaré.

Mitchell a déclaré qu’il considérait son travail comme faisant partie d’un mouvement beaucoup plus vaste – un nouveau canon de créateurs d’images noirs qui “corrigent” des récits de longue date sur la vie des Noirs. Avec “I Can Make You Feel Good”, il a répondu aux images de violence ou de lutte largement diffusées dans les médias et la culture populaire en présentant à la place des photos qui représentaient la joie et la beauté.

“Faire des images et créer un monde de beauté noire est un acte de justice en ce sens”, a-t-il déclaré. “Je me sens très chanceux d’être célébré dans le travail que je fais, (d’être) soutenu et d’avoir une communauté autour de moi… Je pense que tout cela fait partie du travail qui, espérons-le, change le paradigme au fil du temps.”

“Chrysalide” est actuellement à l’affiche à Gagosian jusqu’au 12 novembre.