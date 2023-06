J’ai les plus gros seins de Grande-Bretagne à 36NN – j’ai l’air méconnaissable par rapport à moi-même plus jeune

UNE MODÈLE qui prétend avoir les plus gros seins de Grande-Bretagne à 36 NN dit qu’elle a l’air méconnaissable par rapport à elle-même plus jeune.

Amber May, 23 ans, a dépensé la somme stupéfiante de 70 000 £ en chirurgie plastique, y compris cinq travaux de boob pour l’amener à la taille gigantesque qu’elle est maintenant.

Amber May est passée plusieurs fois sous le bistouri Crédit : Jam Press/@ambermayy_2

La «bimbo» autoproclamée est obsédée par l’idée de ressembler à une poupée Barbie Crédit : Jam Press/@ambermayy_2

Elle a subi un lifting des fesses brésilien, deux opérations de nez, des charges faciales et de nombreux travaux dentaires Crédit : Jam Press/@ambermayy_2

La « bimbo » autoproclamée du Leicestershire est obsédée par l’idée de ressembler à une poupée Barbie et adore passer sous le bistouri.

Elle a subi un lifting brésilien des fesses, deux opérations de nez, des charges faciales et de nombreux travaux dentaires.

Amber, qui était à l’origine une poitrine de taille 34B est désormais méconnaissable.

La jeune femme, qui finance sa chirurgie plastique via sa page OnlyFans, fait partie des 0,04% des meilleurs créateurs.

Bien que les trolls commentent constamment ses messages disant que ses seins sont allés « trop ​​​​loin » et sont sur le point de « éclater », elle prévoit de les améliorer encore plus.

Elle a déclaré à NudePR.com : « La plupart de mes fans et abonnés adorent mes seins.

« Mais je reçois souvent des commentaires de trolls sur ma page TikTok disant que je suis allé trop loin ou que mes seins vont éclater – mais je les ignore simplement.

« Depuis que je suis plus grand, je gagne plus d’argent.

« J’aime le look de ma poitrine et mes vrais fans aiment aussi me voir grossir.

« ‘Bimbofication’ est une identité et c’est une façon de m’exprimer.

« J’adore le faux look, tout rose et me mettant en valeur. »

Amber affirme que ses seins pèsent maintenant une pierre entière, qui est aussi lourde que deux briques de taille standard.

Et bien qu’elle soit enthousiasmée par les futures opérations, elle admet que ses seins lui causent des problèmes.

Elle a déclaré: «Mes seins me limitent avec certaines choses comme m’entraîner et attacher mes lacets de chaussures.

« J’ai du mal à trouver des vêtements qui me vont.

« J’ai même dû acheter une voiture plus grande pour que je puisse m’adapter à l’intérieur. »

Le mannequin débourse 30 000 £ pour sa prochaine grande opération, pour laquelle elle se rendra en Belgique.

Cependant, Amber dit qu’il a été difficile de trouver quelqu’un d’assez courageux pour agrandir encore ses seins.

Elle a ajouté : « Il est difficile de trouver un chirurgien qui fera des implants plus gros que ma taille actuelle – il n’y en a que quelques-uns dans le monde qui le feront.

« J’ai hâte de voir à quoi ils ressembleront ! »

Le modèle OnlyFans a dépensé 70 000 £ sur diverses procédures