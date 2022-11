J’ai les plus gros implants légaux après la chirurgie de Barbie … maintenant je veux un changement radical

Un modèle Instagram qui prétend avoir les plus gros implants de taille légale aux États-Unis est désormais méconnaissable.

Neyleen Ashley, 33 ans, de Floride, aux États-Unis, est connue en ligne de ses 2,5 millions de followers sur Instagram (@neyleenashley) pour sa silhouette soignée.

L’influenceuse des médias sociaux compte plus de 2,5 millions d’abonnés sur Instagram grâce à sa silhouette soignée Crédit : Jam Press

Neyleen est désormais méconnaissable depuis son adolescence Crédit : Jam Press

En grandissant, elle “rêvait” d’avoir la silhouette de Barbie qu’elle a aujourd’hui – admettant qu’elle avait l’habitude de bourrer son soutien-gorge de papier juste pour améliorer sa poitrine.

Cependant, après avoir subi trois opérations mammaires, son apparence a coûté cher.

Et maintenant, le modèle envisage de faire retirer ses implants de couronnement en raison de plusieurs complications.

“J’ai toujours souffert d’horribles migraines, mais elles se sont aggravées il y a trois ans”, a déclaré Neyleen.

“Presque tous les jours, mes épaules et mes tendons sont très tendus et j’ai l’impression que mes épaules et mon cou sont étirés.

“Mes seins m’empêchent aussi de courir et de faire de l’exercice.

«Je prévois de faire retirer complètement mes implants et de faire un gros brouillon, ou simplement d’obtenir un implant plus petit à la place.

“Plusieurs médecins m’ont informé qu’il s’agirait d’une intervention chirurgicale majeure, où j’aurai beaucoup de cicatrices et de tissus enlevés.”

Au total, Neyleen pense qu’elle a dépensé 13 000 £ pour ses seins et qu’elle a maintenant 1 250 implants CC.

Mais plus tôt cette année, elle a partagé ses difficultés à vivre avec un gros buste sur TikTok.

Dans un clip, qui a reçu 3,4 millions de vues et plus de 244 300, elle a écrit sur l’écran : “Je reçois les plus gros implants légaux que vous pouvez obtenir aux États-Unis.”

Alors qu’elle posait mal à l’aise, Neyleen a déclaré: “Mes maux de dos constants, mes migraines et mon désir de les enlever.”

Elle termine la vidéo en remontant ses seins, avec le texte “mais ce sont aussi mes sources d’argent”.

Naturellement, la vidéo a reçu des réactions mitigées parmi les utilisateurs des médias sociaux.

“Cela ne me dérange pas de les tenir pour vous, je suis un gentleman”, a plaisanté un spectateur

“Il y a une limite ???”, a demandé quelqu’un d’autre.

Une autre personne a écrit: “Pourquoi les voudriez-vous.”

“Idk mec, je pense que tu irais très bien sans eux”, a déclaré un téléspectateur.

Quelqu’un d’autre a commenté : “Chaque fois que je vois vos vidéos, je tombe de plus en plus amoureux.”

“Si tu veux, débarrasse-toi d’eux. C’est ta santé et c’est ce qui compte », a déclaré une autre personne.

Ce n’est pas la première fois que Neyleen souffre de complications à cause de ses seins.

Lorsqu’elle a reçu ses premiers implants mammaires à 18 ans, elle affirme qu’ils ont été “mal faits” – affirmant qu’un sein était beaucoup plus gros que l’autre.

Et bien qu’elle veuille toujours retirer les implants; elle dit qu’elle a hâte de trouver le bon médecin et de finir d’avoir des enfants avant de retourner sous le bistouri.

Dans d’autres nouvelles, une star de BGT a parlé du cauchemar des implants mammaires qui l’a obligée à subir une intervention chirurgicale d’urgence.

De plus, un ancien toxicomane rapide a révélé le résultat d’une chirurgie de lifting des cuisses après avoir perdu 14e – bien qu’il y ait un détail gênant.

Neyleen Ashley a eu pour la première fois des améliorations de seins à l’âge de 18 ans Crédit : Jam Press