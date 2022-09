J’ai les plus grandes lèvres du monde après avoir reçu 30 injections d’ACIDE – et maintenant je prévois de me faire opérer encore plus

Une poupée BARBIE en herbe qui a reçu 30 injections d’acide pour obtenir les “plus grandes lèvres du monde” envisage de subir encore plus d’interventions chirurgicales.

Andrea Ivanova, 23 ans, de Bulgarie, affirme avoir établi le record du nombre impressionnant d’injections d’acide hyaluronique dans ses lèvres.

Andrea Ivanova montre ses lèvres charnues Crédit : Jam Press

Andrew envisage de booster ses seins en passant sous le bistouri en Turquie ou en Allemagne Crédit : Jam Press

Andrea a également eu ses joues “agrandies” et “façonne son menton et sa mâchoire et allonge mon visage et le remodele avec différents produits de comblement dermique”.

Elle avait précédemment juré que rien ne l’empêcherait de grossir encore plus ses lèvres – bien qu’elles soient déjà si énormes qu’elles lui bloquent presque les narines.

Et elle envisage désormais de booster sa poitrine en passant sous le bistouri en Turquie ou en Allemagne.

Andrea a déjà augmenté la taille de sa poitrine d’un bonnet 75C à un bonnet 75E – mais souhaite augmenter ses seins à un bonnet H.

Elle a déclaré au Daily Star: “J’ai fait toutes mes interventions et procédures dans la ville où je vis, à Sofia, mais je prévois de me faire opérer ma prochaine opération pour des seins encore plus gros en Turquie ou en Allemagne, car il y a d’assez bons spécialistes dans ces pays aussi.”

Andrea a commencé sa transformation choquante en Barbie réelle en 2018.

Son médecin l’avait précédemment avertie de faire attention à toute douleur dans ses lèvres énormes, car les futures procédures pourraient potentiellement être “fatales”.

Malgré les risques – et les complications qui accompagnent le fait d’avoir des lèvres énormes, comme manger des repas – elle insiste sur le fait qu’elle ne peut pas en avoir assez des piqûres d’acide.

Le look saisissant d’Andrea a attiré une base de fans de plus de 20 000 abonnés – et elle a déclaré que ses riches fans voulaient souvent lui offrir des voyages dans le monde.

“Chaque jour, de nombreux fans différents du monde entier m’envoient des milliers de messages sur mes réseaux sociaux et m’invitent à passer des vacances dans différents pays et même continents”, a-t-elle déclaré.

“Mais je ne suis pas encore parti en vacances avec mon fan, mais peut-être qu’un jour j’irai.”

La fan de remplissage, qui voyage beaucoup pour le travail et le plaisir, a déclaré qu’elle recevait des réactions positives et négatives des autres voyageurs.

“Il y a toujours des réactions positives et négatives… les gens se tournent toujours vers moi, me commentent, se chuchotent”, a-t-elle déclaré.

“Certains me pointent même du doigt, ils discutent de moi, ils discutent de mon apparence, certains me sifflent, il y a ceux qui rient, se moquent de moi, et bien sûr, il y a des gens qui viennent vers moi et me félicitent et veulent pour prendre des photos avec moi.

“Où que j’aille, il y a toujours des gens prêts à prendre des photos avec moi, ce qui est merveilleux pour moi.”