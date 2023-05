J’ai le travail le plus trippant au monde en aidant les cadres stressés à prendre des champignons magiques – leurs réactions sont folles

NOS vies bien remplies peuvent amener beaucoup de gens à trouver des solutions au stress, comme les passe-temps et la thérapie, mais cet homme est l’un des nombreux qui commencent à administrer une solution unique.

Nate Howard est l’un des premiers « chamans » agréés qui aide à administrer des champignons magiques pour aider ceux qui luttent contre le SSPT, la dépression et l’anxiété.

Nate Howard est l’un des premiers chamans agréés de l’Oregon Crédit : Inner Trek

Il aidera à administrer des champignons magiques à ceux qui cherchent à trouver une solution à de nombreux problèmes de santé mentale Crédit : Getty

L’Oregon a commencé à délivrer des licences cette année pour ceux qui cherchent à guider les autres dans leurs « voyages », mais Nate dit que l’intérêt pour la psilocybine est national.

La consommation de la drogue peut se faire en tête-à-tête avec un guide, ou en grand groupe, comme le faisaient les anciens chamans.

Et ceux qui cherchent à essayer le médicament viennent de tous les horizons – « gestionnaires de fonds spéculatifs déprimés », « nicheurs vides » et plus encore.

Nate dit que les réactions aux voyages sont variées – certains préfèrent serrer dans leurs bras un animal en peluche, d’autres préfèrent parler et certains se taisent.

Il a déclaré: « Vous pouvez être assis avec quelqu’un pendant huit heures et il bouge à peine.

« Il y a aussi l’autre côté de la médaille, où vous travaillez avec quelqu’un qui peut vouloir crier ou crier. »

Après que l’Oregon a adopté une loi autorisant la consommation de champignons magiques, ils ont mis en place des règles strictes : ils doivent être facilités par un superviseur diplômé d’État, comme Nate.

Il a déclaré au Telegraph : « La demande est en fait scandaleuse.

« Quoi qu’il en soit, les gens veulent venir en Oregon et voir si cela leur donnera un aperçu. »

Les personnes qui assistent aux séances doivent remplir un formulaire de dix pages et prendre rendez-vous avec le guide avant de recevoir le médicament.

Mais les résultats sont presque instantanés et peuvent durer jusqu’à trois mois, selon le professeur Guy Goodwin de l’Université d’Oxford.

Il a déclaré : « La dose la plus élevée de psilocybine a eu le plus grand impact sur la dépression des gens.

« Cela suggère que la psilocybine a un véritable effet pharmacologique, une découverte essentielle pour qu’elle soit reconnue comme une nouvelle option de traitement à l’avenir. »

Le nouveau traitement pourrait être disponible pour les Britanniques souffrant de dépression sévère en aussi peu que trois ans, prédisent les scientifiques.

Le thérapeute psychologique, Liam Modlin, a déclaré que le médicament met les gens dans un état « onirique » pendant six à huit heures, ce qui donne aux thérapeutes et aux patients la possibilité de faire des « percées émotionnelles ».

S’il est jugé sûr et approuvé pour une utilisation par le NHS, il pourrait offrir une lueur d’espoir à quelque 2,7 millions de Britanniques souffrant de dépression résistante au traitement, ce qui signifie qu’ils n’ont pas répondu à au moins deux antidépresseurs.

Les petits champignons ont un effet puissant sur l’esprit Crédit : Getty

Ils sont légaux au Colorado pour un usage médical Crédit : Getty

Les séances peuvent se faire individuellement ou en groupe Crédit : Inner Trek