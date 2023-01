J’ai le syndrome de la personne raide comme Céline Dion – j’ai ri au début mais c’est devenu si grave que j’étais un handicap au travail et j’ai arrêté

BASIA Zamorska, 64 ans, vit à New York, aux États-Unis, et souffre d’un trouble neurologique progressif rare appelé trouble de la raideur.

Basia a été enhardie par le fait que, malgré sa souffrance, certaines des stars les plus brillantes d’Hollywood luttent également contre le trouble, comme Céline Dion.

Basia Zamorska, 64 ans, souffre d’un trouble neurologique progressif rare appelé trouble de la raideur Crédit : Isak Tiner

Basia, de New York, aux États-Unis, révèle “Progressivement, j’ai eu plus de mal à marcher et à garder mon équilibre” Crédit : Instagram/Basia Zamorska

Céline Dion lutte également contre le trouble Crédit : Getty

«Debout sous la douche, mes jambes ont commencé à trembler.

« Je l’ai mis sur le compte du stress de mon style de vie trépidant et je me suis préparé à prendre un taxi pour un rendez-vous d’essayage.

“Mais chaque bosse sur la route provoquait des spasmes de tout mon corps et je devais me tenir fermement au siège pour essayer de l’arrêter – puis j’ai été pris de nausées et j’ai vomi.

“C’était en mai 2015, et ma vie de styliste à New York, après avoir déménagé de chez moi à Nottingham au Royaume-Uni, était un tourbillon de clients célèbres, de shootings de mode et de fêtes.

“J’ai adoré chaque seconde, styliser des actrices et des mannequins, dont Penélope Cruz et Christie Brinkley, et travailler avec des icônes telles que Susan Sarandon et Meryl Streep, bien que mes années passées à styliser Mariah Carey aient été les plus folles.

“Malgré le fait d’être en rémission d’une leucémie depuis 2011 et d’avoir une vie bien remplie, j’étais fort et en bonne santé.

“Mais après l’incident de la douche, j’ai commencé à ressentir d’autres symptômes.

« Petit à petit, j’ai eu plus de mal à marcher et à garder mon équilibre.

“Ma jambe droite a commencé à se courber, et mes orteils et mes pieds se sont raidis.

“J’ai commencé à me pencher en avant aussi, et ma démarche était inégale, ce qui m’obligeait à m’accrocher aux murs et aux meubles pour me déplacer.

“J’avais 56 ans et j’étais terrifié à l’idée de ne pas savoir ce qui m’arrivait.

“Le mois suivant, j’ai vu un médecin, qui a rejeté mes inquiétudes, me disant que c’était de l’anxiété.

“Mais je savais qu’il se passait autre chose.

« Désespérée d’inquiétude, j’ai pris rendez-vous avec un neurologue en mars 2016.

“Ils ont fait une prise de sang et, 30 minutes plus tard, ils m’ont diagnostiqué le syndrome de la personne raide (SPS), une maladie dont la chanteuse Céline Dion a récemment révélé qu’elle était atteinte.

« Même si j’avais peur et que je souffrais, j’ai ri – je ne pouvais pas croire que mon état ait un nom aussi ridicule.

« Mais c’est incroyablement sérieux.

Basia était en rémission pour la leucémie depuis 2011, date à laquelle elle a été diagnostiquée avec la maladie Crédit : Instagram/Basia Zamorska

Elle dit “Les seules personnes à qui j’ai parlé étaient ma mère, Grazyna, maintenant âgée de 86 ans, et quelques amis, qui étaient brillants” Crédit : Instagram/Basia Zamorska

« Le médecin a expliqué que le SPS est un trouble neurologique rare qui peut provoquer une raideur et des spasmes musculaires douloureux déclenchés par le toucher, le bruit ou une détresse émotionnelle.

« C’est progressif et, comme cela a un impact sur vos réflexes, cela peut entraîner des chutes et des blessures graves.

“Il n’y a pas de remède, seulement des traitements pour les symptômes. J’ai eu du mal à tout assimiler.

“J’ai commencé les perfusions intraveineuses d’immunoglobuline (IVIG), où des anticorps bénéfiques sont délivrés par une veine, tous les quinze jours.

“Ils ont aidé à soulager certains de mes symptômes, mais pas tous. J’étais capable de marcher, mais seulement à l’aide d’une canne, car j’avais souvent des douleurs et des spasmes.

“Les seules personnes à qui j’ai parlé étaient ma mère, Grazyna, aujourd’hui âgée de 86 ans, et quelques amis, qui étaient brillants.

“J’étais passionné par ma carrière et j’ai fait tout ce que j’ai pu pour continuer, en utilisant une canne pliable pour qu’il soit moins évident que quelque chose n’allait pas.

« Puis, en juillet 2019, avec la majorité de mes symptômes sous contrôle, un autre médecin m’a dit que je pouvais arrêter les perfusions et continuer avec ma faible dose de diazépam.

Le travail de Basia au Hope Animal Hospital, où elle faisait du bénévolat à temps partiel, l’a permis de continuer Crédit : Instagram/Basia Zamorska

“Mais en quelques mois, j’avais des spasmes sévères et violents qui duraient une heure à la fois. Je suis tombé deux fois en travaillant sur le plateau. Tout le monde était inquiet, mais ne savait pas quoi dire.

“J’étais un handicap, et j’ai donc dû arrêter le stylisme, ce qui m’a dévastée.

“Mais mon travail au Hope Animal Hospital, où je faisais du bénévolat à temps partiel, m’occupant de chats abandonnés, m’a permis de continuer.

« À force d’essais et d’erreurs, j’ai trouvé le juste équilibre entre les traitements.

«Je prends des médicaments tous les jours et j’ai des perfusions d’IgIV tous les quinze jours.

“J’ai aussi des injections de Botox dans mes tibias tous les trois mois pour aider les nerfs de mes jambes et de mes pieds.

« Mais je ne peux pas sortir seul, à moins que je passe une très bonne journée et que je puisse me débrouiller avec ma canne.

« J’ai de la chance d’avoir une aide incroyable deux fois par semaine. Récemment, j’ai eu un violent spasme dans le bain.

Elle révèle “Bien que je sois dévastée pour Céline Dion, j’espère qu’en aidant à rehausser le profil de la maladie, elle pourra faire l’objet d’une recherche appropriée” Crédit : Instagram/Basia Zamorska

“Incapable d’atteindre mon téléphone, j’ai crié à l’aide et un voisin est venu à mon secours.

«Avec un de mes amis qu’il avait appelé, ils m’ont sorti du bain.

“Après cela, j’ai décidé d’être plus ouvert, alors j’ai posté des photos prises par mon ami – de moi coincé dans le bain et plus tard en train de récupérer sur le sol – sur Instagram pour montrer la réalité de la vie avec SPS.

“J’ai reçu tellement de commentaires de soutien.

« Bien que je sois dévasté pour Céline Dion, j’espère qu’en aidant à rehausser le profil de la maladie, elle pourra faire l’objet d’une recherche appropriée.

«Je continuerai à affronter cette condition ignoble avec un sens de l’humour inébranlable et un refus de laisser tomber mes normes vestimentaires – j’ai été styliste pendant 30 ans après tout. Les paillettes rendent tout meilleur !