J’ai ‘le plus gros pénis du Royaume-Uni’ – il est si gros qu’il effraie les femmes mais j’adore ça… ça me fait des dizaines de milliers chaque mois

Un type qui prétend avoir l’un des plus gros pénis de Grande-Bretagne a raconté à quel point il adorait être bien doté, même si cela effrayait les partenaires potentiels.

Andy Lee, 34 ans, originaire de Dublin mais vivant à Stevenage, a un pénis de 10,5 pouces – considéré comme l’un des plus gros du Royaume-Uni.

On pense qu’Andy Lee a l’un des plus gros pénis de Grande-Bretagne Crédit : Twitter

Il a dit que son énorme todger lui faisait des milliers chaque mois Crédit : Twitter

L’Irlandais est fier de son renflement massif car c’est ainsi qu’il engrange des dizaines de milliers de livres chaque mois.

Il a déclaré au Sun: “Mon pénis m’a fait gagner de l’argent et m’a amené là où je suis.

“Je suis une star du porno. Je fais du porno grand public et OnlyFans. Je ne veux pas me vanter d’avoir de l’argent, mais j’ai beaucoup de succès.

“Je viens d’un milieu très pauvre – ma mère est morte quand j’étais jeune et je n’ai pas de père.

“C’est donc une sorte de réussite – j’ai tout ce dont j’ai besoin dans la vie maintenant grâce à mon gros d ** k.

“Je suis à l’aise maintenant, j’ai une voiture de sport, je m’en sors plutôt bien.”

Mais les choses sont loin d’être confortables pour les femmes avec lesquelles il passe du temps dans la chambre – comme le dit Andy, cela peut être effrayant pour les femmes lorsqu’elles le voient pour la première fois.

Il a expliqué : « Ces jours-ci, maintenant que je suis plus âgé et plus sage, je dis aux filles que je fais du porno quand je les rencontre pour la première fois parce que mon pénis peut être un énorme choc pour les gens.

“Beaucoup de filles quand elles voient mon pénis, elles disent” ça ne va pas du tout près de moi “. Cela m’a arrêté plusieurs fois donc ça a été un obstacle.

“Mais j’adore ça. J’aime avoir un si gros pénis.

« Il y a quelques inconvénients. Je ne peux pas porter de speedos sur la plage ou quelque chose comme ça.

“Je ne peux pas porter de shorts serrés ou quoi que ce soit de ce genre sur les photos d’Instagram – elles sont toutes supprimées.”

Andy dit qu’il n’avait aucune idée que son todger était au-dessus de la moyenne jusqu’à ce que des amis le lui fassent remarquer quand il était adolescent.

Il a dit: “Quand j’étais jeune, vous savez, je me suis montré devant mes copains dans les douches du gymnase et dans les vestiaires du football et tout ça, c’est quand ils ont dit” Jésus, ce n’est pas normal “.

“Puis, quand je suis arrivé au Royaume-Uni, j’ai rencontré un gars dans le gymnase. Il m’a vu dans les vestiaires et il m’a demandé si j’avais déjà été intéressé par le porno.

“Il a dit qu’il pouvait m’offrir une séance photo sur un site Web… Je l’ai fait et je suis devenu viral à partir de là.

“Ensuite, j’ai fait du porno en studio pendant longtemps à temps partiel. Ensuite, je suis allé à l’université et je suis devenu ingénieur gazier et plombier et j’ai mis tout le porno derrière moi.

“Il y a trois ans, certaines vidéos que j’avais faites ont refait surface et mon patron les a vues et m’a fait démissionner, alors après cela, j’ai commencé à faire du porno à plein temps et ça a fait boule de neige à partir de là.

“Maintenant, je suis la star du porno irlandaise la plus titrée au monde.

« Je suis attiré par les femmes, mais oui, ce que je fais dans le porno est considéré comme gay. La plupart de mon public est composé d’hommes homosexuels.

Andy est apparu cette semaine dans l’émission My Massive C ** k de Channel 4 où il a rejoint d’autres hommes bien dotés.

Ceux qui ont écouté ont été complètement ébahis par ce qu’ils ont vu.

Le diffuseur – qui est également à l’origine de l’émission de rencontres classée X Naked Attraction – avait déjà attiré beaucoup d’attention avec son titre direct.

Mais les téléspectateurs n’arrivaient pas à croire à quel point le documentaire était approfondi, avec des plans de pénis de face à gauche, à droite et au centre.

Un autre homme de l’émission s’est confié sur le fait qu’il était quotidiennement ridiculisé à cause de la taille de son pénis.