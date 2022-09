J’ai le plus de tatouages ​​au monde À L’INTÉRIEUR de mon corps – et il y a un endroit qui était TRÈS douloureux

Un fan de TATTOO qui a établi le record du plus carré sur son corps affirme qu’il a plus d’encrage À L’INTÉRIEUR de son corps que n’importe qui d’autre dans le monde.

Matt Gone, des États-Unis, a commencé son voyage à l’encre en 1986 et a dépensé 173 000 £ pour 843 tatouages.

Matt Gone a commencé son voyage d’encre en 1986 Crédit : AFP

Il a dit qu’il avait même ses parties les plus intimes encrées Crédit : AFP

Il a la majeure partie de sa bouche tatouée, y compris sa langue, ses gencives, ses joues et ses amygdales Crédit : Getty

En tant que soi-disant “premier expérimentateur”, le fanatique de tatouage a fait une grande partie de l’encrage lui-même.

Il a la majeure partie de sa bouche tatouée, y compris sa langue, ses gencives, ses joues et ses amygdales – et même sa gorge.

Ses globes oculaires ont été encrés en bleu, vert, magenta et or, avec un total de huit couleurs utilisées dans ses yeux.

Et ailleurs, il s’est même fait tatouer ses parties les plus intimes.

Il a déclaré à The Sun Online : “J’ai plus de tatouages ​​à l’intérieur de mon corps que n’importe qui d’autre, mais c’est trop dangereux pour être un record Guinness.

“J’ai tatoué toute ma région génitale, mon anus, mes fesses, l’intérieur de mes cuisses, mes yeux, ma langue, mon intérieur de gorge et plein de petites retouches sur tout mon corps.”

Il y a au moins 20 ans, Matt a tatoué l’intérieur de son urètre à travers un trou percé dans son pénis.

Et tout en subissant une intervention chirurgicale pour des malformations congénitales rares dans sa vessie plusieurs années plus tard, Matt a déclaré que le chirurgien avait été “surpris” de trouver l’encrage interne.

Matt a déclaré que les réactions à son look unique se sont améliorées au fil des ans.

Il a déclaré: “Cela dépend vraiment de ce que vous avez tatoué sur votre visage.

“Les gens aiment le motif en damier. J’ai été partout dans le monde et tout le monde aime les damiers.

“C’est mieux ces jours-ci. En 1998, je me suis fait tatouer toute la tête et le cou jusqu’à la mâchoire et cela a choqué les gens.

“Mes yeux choquent les gens, mais le tatouage de la langue choque le plus les gens. C’est un tatouage de qualité supérieure.”

Son projet de 25 ans pour se couvrir de tatouages ​​lui a coûté plus de 173 000 £ – et il devrait bientôt se refaire une beauté sur les hanches et les fesses.

Plus tôt cette année, deux médecins ont compté les encres sur le corps de Matt avant qu’il ne reçoive le record du monde Guinness pour les tatouages ​​les plus carrés.

Il a révélé que son nez était le plus douloureux à avoir fait – et l’a laissé éternuer à l’encre noire.

Il a dit : “L’endroit le plus douloureux du corps pour se faire tatouer ?

“Le nez. C’est le plus douloureux, même les orteils de bébé, les ongles font très mal.

“J’ai éternué de l’encre noire pendant environ 20 minutes après cela et c’était la chose la plus douloureuse que j’aie jamais vécue.”

Mais se faire tatouer les paupières était aussi douloureux, “même sous anesthésie”.

“Je me fais tatouer l’intérieur de la paupière; les gens ne tatouent généralement que jusqu’à la ligne des cils”, a-t-il ajouté.

Matt prétend avoir “modernisé la technique” des tatouages ​​​​de la langue lorsqu’il l’a fait en 2010.

“Ma langue est tatouée, mais c’était des injections hypodermiques”, a-t-il déclaré.

“Il est plus tatoué que n’importe quelle autre personne dans l’histoire et est tatoué jusqu’à la base ici dans ma gorge.”

Mais il a prévenu : “Ne faites pas ça chez vous, il n’y a aucun professionnel qui puisse faire ça.”