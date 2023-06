J’ai lasso la joie queer dans une ville qui aime le rodéo, malgré mes hypothèses sur la vie rurale

Cet article à la première personne est écrit par Tait Gamble, qui vit près de Williams Lake, en Colombie-Britannique. Pour plus d’informations sur les histoires à la première personne, consultez la foire aux questions.

Après avoir obtenu mon diplôme universitaire à Vancouver, j’ai postulé pour un stage et j’ai déménagé sans être vu dans le centre de la Colombie-Britannique pendant un an.

Mis à part le fait de révéler à mon responsable de stage que j’étais gay, suggérant implicitement et peut-être de manière préjudiciable, « s’il vous plaît, considérez cela comme vous me placez dans une communauté rurale », je n’ai pas beaucoup pensé à mon homosexualité alors que j’anticipais mon déménagement.

J’étais juste soulagé d’avoir un semblant de plan post-universitaire, et trop occupé à purger mes biens matériels sur Craigslist, à parcourir Internet pour trouver une voiture et à jouer La vie dans une ville du Nord par The Dream Academy en boucle.

Tout ce que j’ai pu comprendre sur la vie à Williams Lake, en Colombie-Britannique, à partir de ma recherche rapide sur Google, c’est qu’il abritait l’un des plus grands rodéos professionnels du pays. En attendant, je suis extrêmement allergique aux chevaux.

Williams Lake, en Colombie-Britannique, accueille l’un des plus grands rodéos professionnels du pays. (Image reproduite avec l’aimable autorisation du Stampede de Williams Lake)

J’ai également suivi la Williams Lake Pride Society sur Facebook. Leurs nombreux messages sur les événements et les rassemblements qui se déroulaient dans la ville étaient des lueurs d’espoir rassurantes, éclipsant l’image plutôt cynique que certains forums en ligne avaient peinte sur la vie dans la ville de près de 11 000 habitants.

Peu de temps après mon arrivée, la distraction de m’installer dans un nouvel endroit inconnu s’est rapidement dissipée. Je me suis retrouvé dans une maison en rondins, à 20 minutes de la ville, vivant un rêve de fièvre de cabine de transport, de travail et d’envoi de SMS à ma famille à Toronto avec des photos de cerfs sur ma pelouse.

À Vancouver, où je suis sorti en deuxième année d’université, je prenais le bus 99 jusqu’à Commercial Drive, un quartier historiquement queer, et je partageais des sourires complices de camaraderie avec des gens comme moi. J’avais envie de moments de sensation vus à Williams Lake que j’avais ressentis à Vancouver. Voir le balancement du pendule pour les droits reproductifs, trans et queer aux États-Unis et dans des poches du discours politique et social canadien m’a fait me sentir d’autant plus isolée.

Des arcs-en-ciel doubles au-dessus de Williams Lake, en Colombie-Britannique, ont rappelé à Gamble que la joie queer n’était qu’à une douche de soleil lorsqu’elle a déménagé dans l’intérieur de la Colombie-Britannique. (Soumis par Tait Gamble)

Quant aux rencontres rurales? Mon premier rendez-vous post-déménagement et moi nous sommes jumelés en ligne, mais elle était à 80 kilomètres. À Vancouver, cette distance aurait été incompréhensible. Maintenant, c’était pratiquement pratique.

En juin, la Pride Society a lancé un appel aux bénévoles pour aider à nos festivités d’août.

J’étais en avance pour notre première rencontre, alors j’ai appelé mes parents depuis le parking. Cela faisait des mois que je ne m’étais pas réuni avec mes amis et ma communauté queer. J’avais réalisé, dans toute ma gloire introvertie, que si je voulais me sentir plus connecté et chez moi en naviguant dans ce nouvel endroit, je devais aussi trouver une communauté et des alliés ici. Alors que je regardais arriver d’autres volontaires, j’ai senti la joie lointaine de la camaraderie queer bouillonner en moi.

Quelques mois plus tard, dans un parc de la ville, j’ai dirigé la station d’artisanat pour notre Pride. Au coucher du soleil, j’ai marché aux côtés des politiciens locaux, des entreprises et des membres de la communauté dans notre défilé. Le taux de participation était beaucoup plus faible que le défilé Williams Lake Stampede auquel j’avais assisté le mois précédent à une distance stratégique, consciente des allergies aux chevaux. Mais l’enthousiasme des promeneurs et des badauds a été égalé, voire dépassé. Toute la journée, j’ai souri à la jovialité arc-en-ciel autour de moi.

Je n’arrivais pas à croire que ma première véritable Pride se déroulait à Williams Lake. Mais alors, pourquoi pas ?

Ce soir-là, mes amis et moi avons dansé avec une petite foule lors d’un concert en plein air. Nous avons éclaté de rire alors que des projections multicolores scintillaient autour de nous. C’était triomphal.

Gamble a fait du bénévolat lors des célébrations de la fierté de William Lake en août 2022. (Soumis par Tait Gamble)

Pourtant, j’ai commencé à ressentir l’usure de vivre dans un endroit où la cishétérosexualité était souvent assumée. J’ai soigné une brûlure décevante lorsqu’une connaissance a laissé tomber des micro-agressions pendant le dîner. Bien qu’il ne s’agisse pas d’un problème propre aux petites collectivités ou aux collectivités rurales, notre passage pour piétons arc-en-ciel en ville a été dégradé. Le maire s’est prononcé contre le vandalisme et la mairie s’est empressée de le nettoyer.

L’automne est arrivé et j’empruntais délibérément ce même passage pour piétons arc-en-ciel pour me rendre à mon cercle de tricot. Dans le froid glacial de l’hiver, j’ai rayonné du public en regardant une histoire d’amour féministe et lesbienne sur la scène du studio de théâtre local. Au printemps, tout en comptant avec l’inconnu qui m’attendait une fois mon contrat terminé, je m’harmonise avec les Indigo Girls’ Bassin versant tout en conduisant le long de la route sinueuse de Cariboo.

Gamble a tenu à utiliser le passage pour piétons arc-en-ciel de Williams Lake. (Soumis par Tait Gamble)

J’ai appris à parler de mes propres perceptions des petites zones rurales – la joie queer n’est pas intrinsèquement urbaine, mais s’épanouit et appartient partout. J’ai appris à créer le sentiment d’être vu et connu en moi, et j’ai conservé des moments et des amitiés qui m’ont fait me sentir vu pour qui j’étais. J’ai appris que pour me sentir vue, je devais aussi trouver le courage de me montrer moi-même.

Cet été, un peu plus d’un an plus tard, je conduirai environ 4 400 kilomètres jusqu’à Toronto pour mes études supérieures, où il y a des quartiers entiers queer – certains avec des populations deux fois plus grandes que Williams Lake. Les conifères, les grands ciels ouverts et mes amis vont me manquer. Je continuerai à traverser exprès les passages pour piétons arc-en-ciel. Je n’arrêterai jamais de m’harmoniser avec les Indigo Girls.

Je dois remercier une petite ville de l’intérieur de la Colombie-Britannique de m’avoir aidé à revendiquer ma joie queer et de m’avoir appris à l’emporter avec moi partout où j’atterris.

