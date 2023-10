DANS Une scène de conte de fées, un stylet doré étincelant a été laissé par une femme mystérieuse après un bal royal au palais de Christiansborg.

Prince Christian du Danemark a célébré son 18e anniversaire ce week-end avec un dîner de gala fastueux, parmi lesquels figuraient les invités avenir reines.

Un stylet doré solitaire a été découvert après un bal royal au palais de Christiansborg Crédit : instagram/@detdanskekongehus/

Le prince Christian a célébré son 18e anniversaire avec un dîner de gala fastueux ce week-end Crédit : Instagram / @detdanskekongehus

L’invitée Anne-Sofie Toernsoe Olesen a rencontré la Reine et le Prince au bal

L’étudiante danoise a déclaré qu’elle avait pris un risque qu’elle était sûre de ne plus avoir Crédit : Instagram

L’une des participantes, Anne-Sofie Tornso Olesen, une étudiante danoise de 18 ans, a saisi l’opportunité d’attirer l’attention de l’un des célibataires les plus éligibles d’Europe, lui laissant son talon haut.

Le personnel a découvert la chaussure en nettoyant après la fête.

Mais plutôt que de visiter chaque foyer du royaume et de glisser la chaussure au pied de chaque femme, le palais a adopté une approche plus moderne pour trouver son propriétaire.

À la demande du prince Christian, le palais a partagé une photo du stylet solitaire sur les réseaux sociaux.

Anne-Sofie Tornso Olesen, une actrice qui est apparue dans la série télévisée danoise BaseBoys, a déclaré plus tard au journal local Se Og Hør : « C’était censé être une fin de conte de fées à la Cendrillon. »

Le palais a publié sur Instagram une photo de la chaussure dorée perchée en haut d’un escalier en velours rouge.

Sa légende disait : « Est-ce Cendrillon qui a oublié sa chaussure hier soir ?

« Quand les invités de Sa Majesté La reineHier, lors du dîner de gala, cette chaussure à talon aiguille solitaire a été laissée au château de Christiansborg.

« Le propriétaire est invité à nous contacter pour le récupérer. »

Les fans de Royal ont été ravis par le message, avec l’un d’entre eux qui a répondu : « Non, non, vous devez tous envoyer le prince Christian pour l’essayer sur toutes les filles invitées du royaume. Sinon, vous risquez que de méchantes demi-sœurs deviennent propriétaires ! »

Un autre a écrit : « La fille qui l’a ‘oublié’ est un génie – elle mérite le prince et la moitié du royaume. »

Quelqu’un d’autre a déclaré : « Je pense que Christian a besoin de sortir et de voir à qui convient la chaussure – imaginez si c’était une véritable histoire d’amour. »

Anne-Sofie, la fille d’un marchand de vin, a déclaré au Daily Mail qu’elle avait été invitée à la fête pour représenter la région où elle vit, en dehors de la capitale danoise.

Elle a déclaré: « J’ai gagné l’invitation lors d’une tombola. »

La jeune femme de 18 ans portait une robe nude et noire pour saluer la reine Margrethe II du Danemark, son fils le prince héritier Frederik et son fils le prince Christian lors de la réception.

Elle a déclaré au média local TV2 : « Ce n’est pas parce que je pense que maintenant je vais l’épouser, mais j’espérais en quelque sorte que quelqu’un penserait que c’était drôle, et puis cela attirerait également l’attention sur la maison royale. »

C’était, selon l’actrice, « une chance que vous n’aurez plus ».

Malheureusement pour ceux qui espèrent une issue de conte de fées, la rumeur dit que le prince sortirait avec quelqu’un d’autre, une héritière italienne.

Les spéculations ont commencé lorsque le prince Christian et la princesse Marie Chiara de Bourbon-Deux-Siciles, 18 ans, de la défunte famille royale italienne, ont été aperçus ensemble au grand prix de Monaco plus tôt cette année.

Beaucoup pensent que la princesse a mis fin aux rumeurs lorsqu’elle a écrit sur Instagram : « Même si nous aimons tous rêver de contes de fées, ce qui compte vraiment, c’est la réalité ».

Elle a également déclaré au journal italien Corriere : « Nous nous connaissons depuis que nous sommes petits, mon père Carlo est le parrain de sa petite sœur. »

La famille royale danoise n’a pas encore commenté ces spéculations.

La reine Margrethe II dirige le Danemark depuis plus de cinq décennies et compte un grand nombre de membres de sa famille qui l’aident à s’acquitter de ses fonctions royales, notamment son fils aîné et le prince héritier du Danemark Frederik André Henrik Christian.

Le prince Christian, dix-huit ans, est l’aîné du prince héritier Frederik et de la princesse héritière Mary.

Le prince Christian est l’aîné du prince héritier et de la princesse héritière du Danemark. Crédit : Instagram / @detdanskekongehus

Parmi les invités à la célébration du 18e anniversaire figuraient de futures reines de toute l’Europe. Crédit : 2023 Patrick van Katwijk