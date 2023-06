J’ai l’air d’avoir 14 ans et personne ne peut deviner mon âge réel – je dois toujours avoir sur moi mon certificat de naissance

Un HOMME qui a l’air beaucoup plus jeune qu’il ne l’est en réalité a partagé qu’il doit avoir son certificat de naissance avec lui à tout moment.

Denis Vashurin, 35 ans, dit que les gens ne croient toujours pas qu’il est adulte homme et pense qu’il est en fait un adolescent.

Dennis est habitué à ce que les gens ne croient pas qu’il a 35 ans Crédit : Jam Press Vid/@denvashurin125

Bien qu’il soit un homme adulte, Dennis est souvent confondu avec un garçon de 14 ans Crédit : Jam Press/@denvashurin125

Le blogueur de voyage dit avoir été insulté à cause de son apparence juvénile Crédit : Jam Press/@denvashurin125

Le blogueur de voyage, originaire de Russie, a expliqué qu’il était désormais habitué aux réactions des gens, mais que son apparence lui avait valu des insultes et des démêlés difficiles avec la police.

Il a dit: « Il y a eu des moments avec le trafic policecar l’inspecteur a été surpris en regardant [my] documents.

« Mais après tout, il doit obéir à la loi.

« Je n’ai jamais été [bullied] dans ma vie à cause de mon apparence, mais il y a de mauvais commentaires avec des insultes.

« Tout le monde a des ennemis et le plus souvent ce sont des gens méchants et malheureux.

« A mon âge, les gens réagissent différemment, certains sont très surpris, mais après quelques minutes de conversation, ils ne s’en aperçoivent plus. »

Denis a remarqué qu’il y avait quelque chose de différent dans son apparence à l’âge de quatre ans.

Mais malgré son étrange incapacité à vieillir, il avait beaucoup d’amis à l’école.

Bien qu’il prétende avoir visité de nombreux hôpitaux à la recherche d’une réponse, il n’y a jamais eu d’explication – mais cela l’a rendu plus heureux dans la vie.

Il a déclaré: « Je ne considère pas que le bonheur soit différent, mais les inconvénients peuvent être transformés en avantages.

« Cela dépend de la personne, de son courage et de sa capacité à organiser sa vie. »

Denis passe désormais son temps à voyager et poste souvent sur son compte Instagram.

Dans un article récent, quelqu’un s’est demandé : « As-tu vraiment 35 ans ou tu plaisantes ? »

Alors que quelqu’un disait : « Benjamin buttonn !!!! »

Denis est devenu célèbre il y a deux ans et demi après avoir été interviewé pour la première fois sur son apparence, où son nom s’est rapidement fait connaître dans le monde entier.

Désormais, il concentre son temps libre sur les voyages, les balades en montagne, conduite voitures et passer du temps avec sa petite amie.

Il a ajouté: « Elle n’a jamais été obsédée par mon âge ou mon apparence.

« Je ne pense pas que quiconque veuille vieillir, moi aussi, mais je l’ai compris au fil des ans.

« L’essentiel est santépas l’apparence – mais la nature est telle que tout et chacun a son temps. »

Dennis doit avoir son certificat de naissance avec lui en tout temps Crédit : Jam Press/@denvashurin125