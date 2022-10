J’ai la plus grande collection de Jeffrey Dahmer au monde, y compris les LUNETTES de cannibale – mais il y a un article encore plus effrayant

Un VRAI fan de crime qui a rassemblé le plus d’objets Jeffrey Dahmer au monde a révélé le souvenir le plus effrayant de sa collection.

Taylor James, de Vancouver, au Canada, a créé Cult Collectibles, une collection en ligne de souvenirs cultes et de véritables crimes, au début de la pandémie de Covid.

Jeffrey Dahmer a assassiné et démembré 17 jeunes hommes et garçons Crédit : Getty

Une Bible signée appartenant à Jeffrey Dahmer en prison

Une lettre envoyée à Dahmer fait partie des éléments que Taylor James a collectés

Taylor James a même les lunettes de Dahmer qu’il portait en prison

Il a raconté à The Sun Online comment il avait commencé et comment le matériel lié à Jeffrey Dahmer était de loin le plus difficile à obtenir.

Sa collection comprend des lettres, des documents, des couverts, des livres, sa bible de prison et même ses LUNETTES.

Et il a dit que l’élément le plus troublant de sa collection est un dossier de lettres que le tueur a reçues d’un fan obsédé.

La fan – une femme – lui écrivait plusieurs lettres chaque jour, convaincue qu’elle avait un “lien personnel” avec le tueur cannibale.

“Dahmer est l’un des tueurs en série les plus notoires aux États-Unis, mais il n’y a pas beaucoup de matériel sur lui”, a-t-il déclaré.

“En ce qui concerne la collecte d’objets, John Wayne Gacy a peint des centaines d’œuvres d’art en prison et Richard Ramirez a écrit des milliers de lettres derrière les barreaux.

“Mais Dahmer n’a été en prison que deux ans avant d’être assassiné.”

Cependant, pendant son court séjour derrière les barreaux, Dahmer a été inondé de lettres, dont beaucoup ont été vues et étudiées par James.

“Dahmer a reçu tellement de lettres qu’il n’a pas eu le temps de répondre à la plupart d’entre elles”, a-t-il déclaré.

“Sa famille a dû en ramener beaucoup à la maison car il n’avait droit qu’à un nombre limité de lettres dans sa cellule.”

Un tiers des lettres, dit James, provenaient de personnes qui essayaient de “comprendre” ses crimes et voulaient en savoir plus sur les raisons pour lesquelles il avait fait ce qu’il avait fait.

Environ un autre tiers provenaient de personnes religieuses. Dahmer est devenu un chrétien né de nouveau derrière les barreaux et une Bible signée qu’il gardait dans sa cellule est l’un des articles en vente sur le site Web de James.

Mais le dernier tiers des lettres, dit James, provenait de “fanatiques” amoureux du tueur cannibale tordu.

“Les gens écrivaient des lettres d’amour à Dahmer, disant:” tu es incompris “, ” je t’aime “, ” j’aimerais pouvoir être avec toi “.”

Bien qu’une grande partie des lettres d’amour que Dahmer ait reçues provenaient d’hommes homosexuels, James dit que la majorité provenait de femmes hétéros convaincues qu’il tomberait amoureux d’elles.

Les gens écrivaient des lettres d’amour à Dahmer, disant: “tu es incompris”, “je t’aime”, “j’aimerais pouvoir être avec toi” Taylor James

“Ils pensaient qu’il deviendrait hétéro pour être avec eux, ou qu’il n’était pas vraiment gay et qu’il n’avait pas rencontré la” bonne “femme, il y avait beaucoup d’illusions”, a-t-il déclaré.

“Ces femmes ont écrit un récit de ce qu’elles pensaient qu’il était dans leur tête.”

Les lettres les plus choquantes de la collection de James provenaient d’une femme qui semblait avoir envoyé des dizaines de messages à Dahmer sans jamais recevoir de réponse.

Parfois, elle envoyait même plusieurs lettres en l’espace d’une journée.

“Elle disait quelque chose comme ‘Hé, je t’ai écrit une lettre il y a cinq heures, je t’en écris une autre maintenant. Je sais que je t’ai contrarié. Je suis désolé, s’il te plaît, pardonne-moi. Tu es si important pour moi. ””, a déclaré James.

“La femme sentait qu’elle avait un lien personnel avec Dahmer.”

En plus des lettres, James dit que Dahmer a également reçu des coupons de prison et de l’argent derrière les barreaux, généralement 10 $, 15 $ ou 20 $ à la fois.

Dahmer est devenu un chrétien né de nouveau en prison

Une fiche de paie du travail de Dahmer à la chocolaterie Ambrosia

Une photo de famille de Dahmer avec son père et son jeune frère

L’une des nombreuses lettres que Dahmer a reçues en prison d’admirateurs

La signature de Dahmer

Un fidèle lui a même acheté une machine à écrire, sur laquelle le tueur a ensuite écrit toutes ses futures lettres.

D’autres lui ont envoyé des photos d’eux-mêmes et même, étrangement, de leurs familles.

“Les gens envoyaient les photos et disaient:” Voici à quoi je ressemble, contactez-moi si vous voulez parler “, presque comme un profil de rencontre”, a déclaré James.

“Un homme a visité Milwaukee d’où venait Dahmer et lui a envoyé un chargement de polaroids de la ville, accompagné d’une lettre lui demandant s’il reconnaissait l’un des sites.”

James a également un grand nombre d’avis de non-livraison de prison remis à Dahmer, indiquant que certaines des lettres qu’il a reçues ont été jugées par les gardiens de prison trop explicites ou inappropriées pour que le tueur en série les reçoive.

De nombreuses lettres de Dahmer ont été rassemblées dans un livre de James intitulé “Dear Dahmer – Letters to the Milwaukee Cannibal”.

Il possède également un certain nombre d’objets de l’époque pré-prisonnelle de Dahmer, tels que des photographies de famille, un projet de lycée et des œuvres d’art qu’il a réalisées à l’école primaire.

De sa collection, dit James, une image émerge de Dahmer comme un psychopathe qui était froidement et sans passion ouvert sur ce qu’il avait fait.

“C’est l’un des tueurs en série les plus simples”, a-t-il déclaré. “Dès qu’il a été attrapé, il a tout avoué, il a été transparent dès le début. Il n’a eu aucun problème à parler de ce qu’il avait fait.”

Alors que d’autres tueurs en série tels que Gacy et Ted Bundy ont nié leurs crimes jusqu’à leurs derniers jours, dit James, Dahmer a admis tout ce qu’il avait fait.

Mais même s’il était ouvert, cela ne signifiait pas qu’il montrait des remords pour ce qu’il avait fait.

“Dahmer avait des remords dans le sens où il a dit que ses crimes étaient hors de son contrôle”, a-t-il déclaré.

“Il n’aimait pas tuer des gens, mais il y voyait un moyen d’arriver à ses fins.”

James comprend pourquoi de nombreux critiques peuvent trouver ce qu’il fait abusif, voire l’accuser de profiter de la souffrance humaine.

“Je fais en sorte que les gens ressentent cela, et je n’ai aucun problème avec le fait que les gens n’aiment pas ce que je fais”, a-t-il déclaré. “Je ne discuterais jamais avec quelqu’un qui a été personnellement affecté par les actions de ces tueurs.”

Cependant, ajoute-t-il, “Netflix vient de faire la série Dahmer, et les gens qui y ont participé gagneront plus d’argent que je n’en ferai jamais.

“Ce sont des artefacts historiques. Si ce n’est pas pour vous, ce n’est pas pour vous. Je comprends que c’est une cible controversée, mais je pense que je suis une cible plus facile pour les critiques qu’une grande entreprise comme Netflix.”