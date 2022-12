J’ai la phobie des ARBRES DE NOËL – chaque année mon mois de décembre est un cauchemar mais certaines personnes ne me croient pas

D’aussi loin que je me souvienne, j’ai été terrifié par les arbres de Noël.

Cela signifie que braver les rues festives à cette période de l’année est toujours quelque chose auquel je dois me préparer mentalement.

Ce fut un moment très effrayant pour moi alors que je “faisais semblant” d’être terrifié par cet énorme sapin de Noël Crédit : Peter Jordan

Les gens me demandent toujours les mêmes choses : “Est-ce qu’un arbre de Noël t’est tombé dessus quand tu étais enfant ?” ou “Est-ce qu’un sapin de Noël a causé un gros accident dans votre maison ?”

Je réponds toujours « oui », mais c’est parce que je n’ai pas vraiment de vraie réponse.

Tout ce dont je me souviens, c’est d’avoir ressenti un creux dans l’estomac quand j’étais enfant quand je suis passé devant les escaliers de ma chambre à la salle de bain tout au long du mois de décembre.

Je verrais voir la bête en forme de triangle inquiétante et imminente debout à côté de la porte d’entrée dans l’obscurité.

Cela ressemblait à quelque chose d’un film d’horreur mal réalisé, avec ses horribles branches déformées et sa silhouette tordue.

Et cette image a apporté avec elle une peur paralysante qui m’a suivi jusqu’à la vingtaine.

Je ferme toujours les yeux et je sursaute en passant devant un sapin de Noël.

Je me dis le même mantra chaque année : “C’est bon, c’est juste un arbre, ça ne peut pas te faire de mal.”

J’ai découvert il y a quelques années que ma phobie – très gênante – s’appelle la dentrophobie de Christougenniatiko.

J’ai fait la découverte en essayant de prouver à un ami qu’il s’agissait en fait d’une véritable phobie.

Les Noëls ont été gâchés chaque année depuis l’enfance car j’ai été obligé de braver les arbres à la maison, à l’école, au travail et même dans les magasins et les bars.

Certaines suggestions en ligne pour vaincre cette phobie plutôt embarrassante comprenaient la méditation à côté ou sous l’arbre, le serrer dans ses bras et même lui parler.

J’ai envisagé de me réserver pour une thérapie contre la phobie en ce moment Crédit : Peter Jordan

Apparemment, comme une plante, vous pouvez établir une connexion avec elle à travers des mots.

J’ai essayé tout ce qui précède sur notre sapin de Noël en plastique Argos – le même qui planait de manière menaçante au bas des escaliers de la maison de mon enfance – mais dès que je suis à moins de 10 marches du sapin, je peux sentir mon cœur battre la chamade augmenter et mon estomac tomber.

Pendant des années, j’ai essayé de surmonter l’intense panique et le sentiment de terreur que je ressens lorsque je suis confronté aux pins pointus et au ventre inutilement gros d’un sapin de Noël.

Mais à ce jour, je me retrouve à éviter Winter Wonderland, Trafalgar Square pendant la période des fêtes et de nombreux autres événements liés à Noël.

Cela m’a donc réconforté quand j’ai lu dans The Sun l’histoire de Kerstin Shepherd – qui a peur des choux de Bruxelles.

Elle a raconté comment elle devient chaude, en sueur et tremblante face à eux.

Ou l’histoire de Garry Hollidge, qui souffre d’une phobie des personnages du Père Noël.

Il a expliqué qu’il avait le souffle court et qu’il avait des sueurs froides à la seconde où il voyait un Père Noël danser.

Ne pas être capable de faire face aux choses qui donnent le plus de joie à nos proches au “moment le plus merveilleux de l’année” peut être très solitaire et induire de l’anxiété.

Alors peut-être que ma peur des sapins n’est pas si stupide.

Mais alors que les arbres de Noël apportent de la joie à tant de gens, cela me laisse rêver des jours de janvier où ces méchants conifères sont enfermés dans des sous-sols, jetés dans des bennes et ignorés pendant encore 11 mois doux.

Bon débarras à eux !