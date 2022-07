J’ai la 5G sur mon téléphone à la maison. Alors pourquoi ne puis-je pas obtenir l’Internet domestique 5G ?

Je dois avouer : parfois 5G me déconcerte encore. L’une des questions que l’on me pose souvent est la suivante : “Je peux obtenir la 5G sur mon téléphone à la maison, mais je ne peux pas obtenir le produit Internet domestique 5G de mon fournisseur. Pourquoi ?”

Je me suis heurté à cela moi-même lorsque j’ai changé d’opérateur cette année. je suis parti de AT&T à T Mobile et j’ai été immédiatement impressionné par les performances 5G de mon téléphone. Mais même si j’ai obtenu le service cellulaire T-Mobile 5G à la maison, mon adresse n’était pas éligible pour son Service Internet résidentiel. Ma réaction immédiate : Qu’est-ce que ça donne ?

Ce n’est pas seulement T-Mobile. de même pour Verizon, aussi. Son produit Internet domestique 5G n’est pas non plus catégoriquement disponible à toutes les adresses couvertes par la propre carte de couverture 5G de l’entreprise. Même si vous avez Verizon Bande ultra-large service dans votre quartier, il n’est pas certain que vous puissiez vous inscrire Internet résidentiel 5G de Verizon.

Lire la suite: Meilleurs fournisseurs d’accès Internet de 2022

Attendez, commencez par le début. T-Mobile et Verizon proposent l’internet domestique 5G ?

Oui. T-Mobile et Verizon utiliser les ondes cellulaires pour offrir des forfaits Internet résidentiels 5G dédiés. Le plan de chaque fournisseur propose une tarification simple et tout compris qui supprime les frais d’équipement, les plafonds de données, les accords à durée déterminée et d’autres tracas supplémentaires souvent associés aux fournisseurs de services Internet.

T-Mobile Home Internet propose un forfait de 50 $ par mois (30 $ pour les clients Magenta Max éligibles). Verizon propose deux forfaits : Verizon 5G Home (50 $ par mois) et Verizon 5G Home Plus (70 $ par mois). Les forfaits mobiles Verizon Unlimited éligibles peuvent également réduire de 50% le prix de l’un ou l’autre des forfaits. La simplicité et une approche directe semblent être la clé pour les deux entreprises.

À l’heure actuelle, AT&T ne propose pas d’offre Internet domestique 5G.

L’activité haut débit à domicile n’est-elle qu’une activité secondaire pour ces opérateurs ?

J’étais tenté de penser qu’entrer dans le jeu des FAI n’était qu’une plaisanterie pour ces entreprises, mais l’initié des télécommunications Jeff Moore, directeur de Wave7 Research, voit plus en jeu.

“La mobilité est l’activité principale de T-Mobile, et pour l’essentiel, c’est l’activité principale de Verizon”, a déclaré Moore. “Mais T-Mobile, en particulier, dit à Wall Street qu’en plus de vendre [home internet] services aux entreprises, il dit aussi qu’il pousse de plus en plus vers l’Amérique rurale. Je ne pense pas que ce soit juste un coup de pub.”

T Mobile



Certains des premiers chiffres corroborent l’évaluation de Moore. A la mi-avril, T-Mobile a fièrement annoncé qu’il avait atteint 1 million de clients en seulement un an après le lancement national du produit. T-Mobile Home Internet est disponible pour plus de 40 millions de foyers et, selon T-Mobile, un tiers de ces foyers se trouvent dans des communautés rurales et de petites villes.

Dans l’ensemble, T-Mobile a été assez agressif dans son discours aux clients. En mai, il a commencé son Liberté d’Internet pousser, qui se penche dans L’insatisfaction des Américains vis-à-vis des FAI et encourage les consommateurs à “rompre avec Big Internet” en essayant T-Mobile Home Internet. Pour attirer les clients, il propose un essai routier gratuit de 15 jours (afin que vous puissiez l’essayer sans avoir à changer de fournisseur actuel), une garantie de verrouillage des prix (vous payez 50 $ par mois tant que vous restez client, sans craintes persistantes d’augmentations de prix après un an, comme c’est le cas avec de nombreux fournisseurs de services Internet), et des économies supplémentaires de 20 $ par mois avec les forfaits mobiles Magenta Max éligibles.

Verizon a également été ambitieux avec ses offres mais sonne moins comme une note “les FAI sont mauvais”. C’est probablement parce que Verizon Fios – le service Internet par fibre optique de l’entreprise – est un FAI et l’un des rares à être régulièrement bien noté. Dans leur cas, l’Internet domestique 5G semble moins un coup dur contre “Big Internet” et plus un jeu pour étendre le jeu Internet à domicile de Verizon au-delà du Nord-Est (terrain de jeu de Verizon Fios) et dans le reste du pays.

Si T-Mobile et Verizon sont sérieux au sujet de l’Internet à domicile, pourquoi n’est-il toujours pas aussi largement disponible que leur couverture 5G globale ?

Quand mon collègue Eli Blumenthal a testé Verizon 5G Homeil a noté que la connexion 5G sur son iPhone était meilleure que celle de son hub 5G Home.

Jusqu’à présent, nous avons remarqué que Verizon 5G est plus rapide – du moins pour les vitesses brutes – lorsqu’il est connecté directement sur l’iPhone 13 Pro Max. La connexion pour le hub 5G Home semble toujours plus lente, peut-être est-elle dépriorisée. pic.twitter.com/7nkebDoeW2 – Eli Blumenthal (@eliblumenthal) 26 avril 2022

Je pense qu’il est sur quelque chose.

Un porte-parole de Verizon m’a dit par e-mail qu’il avait conçu son réseau en pensant à ses clients mobiles. “Nous continuons d’allouer du spectre pour garantir à nos clients mobiles la fiabilité qu’ils attendent de Verizon”, ont-ils déclaré. “Alors que nous déployons plus de spectre – au-delà de ce que nos modèles montrent dont nous avons besoin pour la plus grande fiabilité pour nos clients mobiles – nous sommes également en mesure d’offrir le service 5G Home.”

Sarah Tew / Crumpe



La 5G permet une plus grande densité de connexion — environ 1 million d’appareils par kilomètre carré — que les générations précédentes de connectivité cellulaire. Est-ce beaucoup ? Oui, il s’agit 100 fois mieux que la 4G, mais ce n’est pas illimité. Parce qu’un produit Internet domestique utilise une grande capacité sur un réseau mobile, Moore pense que T-Mobile a également été judicieux quant à la façon dont il vend l’Internet domestique.

Il m’a indiqué un récent Entrevue YouTube donné par Kendra Lord, directrice de l’ingénierie et de l’analyse géospatiales de T-Mobile, où elle a comparé la disponibilité d’Internet à domicile 5G au nombre de sièges dans un avion.

“Ce n’est pas seulement le nombre de ménages que nous pensons pouvoir obtenir [T-Mobile Home Internet]», a-t-elle dit, « mais à combien dans un secteur donné pourrions-nous dire oui. »

Lorsque j’ai contacté T-Mobile pour plus d’informations, un porte-parole a corroboré cet état d’esprit. “Il y a encore de nombreux ménages qui ne sont pas encore éligibles à l’Internet domestique, même s’ils peuvent obtenir la 5G sur leur appareil mobile – et c’est intentionnel”, m’ont-ils dit par e-mail.

“Notre Internet résidentiel sans fil fixe fonctionne sur le En plus capacité sur notre réseau sans fil. Dans certaines régions, nous avons une capacité supplémentaire sur le réseau, mais dans d’autres, nous n’en avons pas. Nous attribuons donc l’accès à l’Internet résidentiel secteur par secteur, foyer par foyer. »

En d’autres termes, il est tout à fait possible que je puisse obtenir un service cellulaire 5G chez moi, et mon voisin d’à côté pourrait même avoir T-Mobile Home Internet. Cependant, mon adresse peut toujours ne pas être utilisable pour ce produit Internet domestique en raison des limites de capacité de la couverture cellulaire de ma région.

Ainsi, la prochaine fois que vous demanderez : “Pourquoi ne puis-je pas avoir accès à Internet 5G à domicile même si j’ai la 5G sur mon téléphone à la maison ?” Je vous conseille de vous accrocher – les deux opérateurs travaillent activement à l’optimisation de leurs réseaux pour le mobile d’abord, l’internet domestique ensuite, dans un processus dynamique qui change d’un mois à l’autre.